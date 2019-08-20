Аристократы в сегодняшней Германии (фотогалерея)

Немецкие дворяне утратили особые привилегии 100 лет назад. Почему же тогда остались графы, бароны, даже принцы - и "фон" и "цу" в фамилиях тех, кто носит дворянские титулы?
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