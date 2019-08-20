 Аристократы в сегодняшней Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Аристократы в сегодняшней Германии (фотогалерея)

Немецкие дворяне утратили особые привилегии 100 лет назад. Почему же тогда остались графы, бароны, даже принцы - и "фон" и "цу" в фамилиях тех, кто носит дворянские титулы?

  • Титулы - часть фамилии

    Дворянство в Германии

    Титул - часть фамилии

    Герцог, граф, курфюрст, барон... Нет, в Германии эти титулы не ушли в прошлое. Потомки немецких аристократов носят их сегодня, хотя никаких привилегий они давно уже не дают. Но титулы, а также "дворянские" приставки "фон", "цу" и другие стали частью фамилии. Сегодня в Германии насчитывается около 80 тысяч человек дворянского происхождения.

  • Отречение кайзера

    Дворянство в Германии

    Отречение кайзера

    9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм (здесь - на ппортрете 1911 года) отрекся от престола. В Германии была провозглашена республика. Веймарская конституция провозгласила парламентскую демократию. Она же отменила и все дворянские привилегии, разрешив, правда, потомкам аристократов оставить титулы.

  • Упразднение титулов в Австрии

    Дворянство в Германии

    Упразднение титулов в Австрии

    Карл Первый (на снимке), император Австро-Венгерской монархии, воевавшей в Первой мировой войне на стороне Германии, добровольно от престола не отрекался. Его свергли. И новые законы молодой Австрийской республики были строже, чем в соседней Германии. В Австрии не только отменили все дворянские привилегии, но не разрешили даже символически сохранить дворянские титулы.

  • Принц Карл Эмих цу Леннинген и его супруга графиня Изабель фон и цу Эглофштайн

    Дворянство в Германии

    Принц на свадьбе принца

    Сегодня немецкие аристократы по-прежнему держатся друг друга. На снимке: принц Карл Эмих цу Леннинген и его супруга графиня Изабель фон и цу Эглофштайн на свадьбе принца Заксен-Кобургского и Готского Хубертуса Михаэля. Попробуйте проговорить эту фразу на одном дыхании!

  • Глава дома Гогенцоллернов

    Дворянство в Германии

    Глава дома Гогенцоллернов

    А это Георг Фридрих, принц Прусский. Он возглавляет семейный клан (официально - "дом") Гогенцоллернов - династии германских кайзеров. Активно участвует в работе Немецкого фонда охраны памятников старины.

  • Миллиардер-холостяк

    Дворянство в Германии

    Миллиардер-холостяк

    36-летний Альберт Мария Ламораль Мигель Иоганнес Габриэль, князь Турн-и-Таксис, - один из самых богатых холостяков Германии. Его состояние оценивается в полтора миллиарлда евро. Но главное его увлечение - автогонки. Другие, менее богатые представители королевской династии Турн-и-Таксисов, стали экономистами, актерами, один - известным футбольным комментатором...

  • Принс Роджерс Нельсон

    Дворянство в Германии

    Кто может назваться Принцем

    Получить фамилию с заветной приставкой "фон" и "цу" в Германии можно любому - но лишь в том случае, если он вступает брак с тем, кто уже носит такую фамилию. Его (ее) могут и усыновить (удочерить). Обедневшие аристократы иногда таким образом поправляют свои дела. Но американскому музыканту Принсу его "титулованное" имя досталось бесплатно: он сам выбрал сценический псевдоним Принц.

    Автор: Элизабет Грениэр, Наталия Королева


  • Титулы - часть фамилии

    Дворянство в Германии

    Титул - часть фамилии

    Герцог, граф, курфюрст, барон... Нет, в Германии эти титулы не ушли в прошлое. Потомки немецких аристократов носят их сегодня, хотя никаких привилегий они давно уже не дают. Но титулы, а также "дворянские" приставки "фон", "цу" и другие стали частью фамилии. Сегодня в Германии насчитывается около 80 тысяч человек дворянского происхождения.

  • Отречение кайзера

    Дворянство в Германии

    Отречение кайзера

    9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм (здесь - на ппортрете 1911 года) отрекся от престола. В Германии была провозглашена республика. Веймарская конституция провозгласила парламентскую демократию. Она же отменила и все дворянские привилегии, разрешив, правда, потомкам аристократов оставить титулы.

  • Упразднение титулов в Австрии

    Дворянство в Германии

    Упразднение титулов в Австрии

    Карл Первый (на снимке), император Австро-Венгерской монархии, воевавшей в Первой мировой войне на стороне Германии, добровольно от престола не отрекался. Его свергли. И новые законы молодой Австрийской республики были строже, чем в соседней Германии. В Австрии не только отменили все дворянские привилегии, но не разрешили даже символически сохранить дворянские титулы.

  • Принц Карл Эмих цу Леннинген и его супруга графиня Изабель фон и цу Эглофштайн

    Дворянство в Германии

    Принц на свадьбе принца

    Сегодня немецкие аристократы по-прежнему держатся друг друга. На снимке: принц Карл Эмих цу Леннинген и его супруга графиня Изабель фон и цу Эглофштайн на свадьбе принца Заксен-Кобургского и Готского Хубертуса Михаэля. Попробуйте проговорить эту фразу на одном дыхании!

  • Глава дома Гогенцоллернов

    Дворянство в Германии

    Глава дома Гогенцоллернов

    А это Георг Фридрих, принц Прусский. Он возглавляет семейный клан (официально - "дом") Гогенцоллернов - династии германских кайзеров. Активно участвует в работе Немецкого фонда охраны памятников старины.

  • Миллиардер-холостяк

    Дворянство в Германии

    Миллиардер-холостяк

    36-летний Альберт Мария Ламораль Мигель Иоганнес Габриэль, князь Турн-и-Таксис, - один из самых богатых холостяков Германии. Его состояние оценивается в полтора миллиарлда евро. Но главное его увлечение - автогонки. Другие, менее богатые представители королевской династии Турн-и-Таксисов, стали экономистами, актерами, один - известным футбольным комментатором...

  • Принс Роджерс Нельсон

    Дворянство в Германии

    Кто может назваться Принцем

    Получить фамилию с заветной приставкой "фон" и "цу" в Германии можно любому - но лишь в том случае, если он вступает брак с тем, кто уже носит такую фамилию. Его (ее) могут и усыновить (удочерить). Обедневшие аристократы иногда таким образом поправляют свои дела. Но американскому музыканту Принсу его "титулованное" имя досталось бесплатно: он сам выбрал сценический псевдоним Принц.

    Автор: Элизабет Грениэр, Наталия Королева


Смотрите также:

  • Николай, принц Датский

    Принцы нарасхват

    Николай, принц Датский (род. 1999)

    Внук королевы Маргрете II занимает седьмую позицию в списке наследников датского престола. Николай имеет репутацию хипстера и уже сейчас появляется в списках самых привлекательных холостяков аристократического происхождения. О его карьерных планах пока ничего неизвестно. Познакомиться можно на королевских балах и приемах - принц состоит в родственных связях со всеми августейшими династиями Европы

  • Фердинанд Габсбург-Лотаринген

    Принцы нарасхват

    Фердинанд Габсбург-Лотаринген (род. 1997)

    Отпрыск могущественнейшей монаршей династии Европы, представители которой занимали престолы Священной Римской империи и Австро-Венгрии. Правнук последнего австрийского императора и единственный сын нынешнего главы Габсбург-Лотарингского дома. Ввиду отречения его предков от всех претензий на трон может рассчитывать на королевские почести только как автогонщик. Искать следует на гоночных трассах.

  • Принц Филипп Греческий и принцесса Феодора

    Принцы нарасхват

    Принц Филипп Греческий (род. 1986)

    Многочисленную королевскую родню сулит брак с принцем Филиппом. Один из сыновей Константина II и королевы Анны-Марии, последних монархов Греции вплоть до падения греческой монархии в 1973 году. Его тетя по материнской линии - королева Дании Маргарете, по отцовской - королева Испании София. Диана Уэльская была крестной матерью. Сестра Феодора (фото), кстати, тоже еще не замужем.

  • Принцы Греческие Константин-Алексиос и Ахилес-Андреас c сестрой Марией-Олимпией

    Принцы нарасхват

    Принцы Греческие Константин-Алексиос (род. 1998) и Ахилес-Андреас (род. 2000)

    В семье греческого принца Павла, старшего брата Филиппа Греческого, и кронпринцессы Марии-Шанталь, дочери американского миллиардера Роберта Уоррена Миллера, пятеро детей. Четверо из них - мальчики. И двое - уже почти женихи на выданье. Константин-Алексиос и Ахилес-Андреас родились в Нью-Йорке и вместе с родителями и старшей сестрой Марией-Олимпией переехали в Англию. Там их и искать!

  • Йозеф Венцель фон унд цу Лихтенштейн

    Принцы нарасхват

    Йозеф Венцель фон унд цу Лихтенштейн (род. 1995)

    Вероятный будущий правитель Лихтенштейна. Старший внук правящего князя и старший сын регента занимает вторую, после своего отца, позицию в линии наследования трона. По материнской линии наследник королевского дома Стюартов, Йозеф (на фото в центре) занимает третье место в якобитской линии претендентов на престолы Англии, Шотландии, Ирландии и Франции. Впечатляющая генеалогия!

  • Себастьян Люксембургский

    Принцы нарасхват

    Себастьен Люксембургский (род. 1992)

    Пятый в списке наследования трона Люксембурга, четвертый и самый юный сын Великого герцога, пока еще неженатый Себастьен (справа) учился в Великобритании, в Королевской военной академии в Сандхерсте, получил экономическое образование в США. Любит путешествовать, интересуется искусством, увлекается спортом, отдавая предпочтение регби. Весьма разносторонний принц!

  • Принц Бельгийский Иоахим

    Принцы нарасхват

    Принц Бельгийский Иоахим (род. 1991)

    На суше и на море несет службу Его Императорское и Королевское Высочество принц Бельгийский Иоахим, племянник короля Бельгии и внук короля Альберта. Девятый в списке престолонаследия младший сын принцессы Астрид получил военное и экономическое образование. Производит впечатление серьезного молодого человека. Девушка в зеленом платье - не подруга, а cестра, (незамужняя) принцесса Мария Лаура.

  • Альберт Турн-и-Таксис

    Принцы нарасхват

    Альберт Турн-и-Таксис (род. 1983)

    Без короны и трона, но глава династии, ведущей отсчет со времен Священной Римской Империи. Унаследовал от матери энергичный темперамент, а от отца немалое состояние, включая пивные заводы, земельные угодья и банки. Наследство, полученное в детстве, сделало Альберта самым юным, по версии Forbes, миллиардером планеты. Изучал экономику и богословие. Занимается автогонками. Завидный жених из Германии!

  • Николай фон Бисмарк

    Принцы нарасхват

    Николай фон Бисмарк (род. 1986)

    Не совсем принц, но принадлежит к одной из самых знатных аристократических династий Германии. Прапраправнук канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка известен как профессиональный фотограф и завсегдатай светских тусовок Лондона. Золушки, осторожно! Юный граф имеет репутацию хулигана. Хоть и холостяк, но с 2015 года в отношениях с британской моделью Кейт Мосс, которая старше его на 12 лет.

  • Принц Эндрю, герцог Йоркский

    Принцы нарасхват

    Принц Эндрю, герцог Йоркский (род. 1960)

    Не первой свежести, но зато истинный джентльмен. В королевском семействе Великобритании и после бракосочетания принца Гарри еще будут в наличии холостяки. Принц Эндрю, герцог Йоркский, младший сын королевы Великобритании, состоит в разводе с 1996 года. У него две взрослые дочери из брака с Сарой Фергюсон и за плечами солидная военная карьера. Самое время для новых обязательств!

    Автор: Элла Володина


Контекст

Венчание принца и другие свадьбы 2017 года

Принц Эрнст Август зарегистрировал брак с дизайнером российского происхождения из Лондона Екатериной Малышевой. Кто еще вступил в брак в этом году? (08.07.2017)  

Ювелир Ангелы Меркель

Его изделия носят аристократы и звезды шоу-бизнеса в самых разных странах. Но особую гордость мастер испытывает оттого, что в число его постоянных клиентов входит канцлер Германии. (13.03.2017)  

Страсти аристократа: как князь обуздал природу

Он летал на воздушном шаре, написал эротический путеводитель по Англии и изобрел знаменитый дессерт. Но в историю прусский аристократ вошел как создатель гениальных парков. (27.05.2016)  

Фраки и смокинги: где одеваются бальные принцы

Фирмы проката праздничных костюмов помогают выглядеть элегантно и аристократично, не разорившись для этого. Корреспондент DW осмотрелась и приценилась. (18.12.2015)  

Немецкий граф, который спас сокровища Лувра

В фильме Александра Сокурова "Франкофония" немецкий офицер-аристократ предстает спасителем европейских ценностей. А как было на самом деле? (10.09.2015)  

За что немцы любят английскую королеву?

Ее величество Елизавета Вторая – истинная королева немецких сердец. Почему? На то есть несколько причин. (23.06.2015)  

Дворянство в Германии

Немецкие дворяне утратили особые привилегии 100 лет назад. Почему же тогда остались графы, бароны, даже принцы - и "фон" и "цу" в фамилиях тех, кто носит дворянские титулы? (20.08.2019)  

Принцы нарасхват

Принц Гарри Уэльский вскоре потеряет свой холостяцкий статус, но есть и в других королевских домах Европы завидные женихи голубых кровей. Золушки, поторопитесь! (30.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лебединая перепись  

Что посмотреть в Баден-Бадене за один день  

Акихито и Митико - история любви императорской четы Японии (14.07.2016) WEB  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера