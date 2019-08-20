Аристократы в сегодняшней Германии (фотогалерея)

Дворянство в Германии

Кто может назваться Принцем

Получить фамилию с заветной приставкой "фон" и "цу" в Германии можно любому - но лишь в том случае, если он вступает брак с тем, кто уже носит такую фамилию. Его (ее) могут и усыновить (удочерить). Обедневшие аристократы иногда таким образом поправляют свои дела. Но американскому музыканту Принсу его "титулованное" имя досталось бесплатно: он сам выбрал сценический псевдоним Принц.

Автор: Элизабет Грениэр, Наталия Королева