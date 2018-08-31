 Аргентина повысила ключевую ставку до рекордного уровня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.08.2018

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Мир

Аргентина повысила ключевую ставку до рекордного уровня

Центробанк Аргентины поднял семидневную ставку до 60%. Буэнос-Айрес ведет переговоры с МВФ о досрочном предоставлении кредита.

Аргентинская валюта песо

Центробанк Аргентины повысил семидневную ставку с 45% до 60 процентов. На сегодняшний день - это самый высокий в мире уровень. В заявлении регулятора, опубликованном в четверг, 30 августа, отмечается, что это беспрецедентное решение было принято в ответ на резкое обесценивание национальной валюты песо, который с начала 2018 года потерял 54 процента своей стоимости. За один доллар в четверг вечером давали 42 песо.

Решению Центробанка предшествовало телеобращение президент страны Маурисио Макри, который призвал Международный валютный фонд ускорить выделение очередного кредитного транша в рамках согласованной в июне с МВФкредитной линии в объеме 50 млрд долларов.

Угроза очередного дефолта?

По словам главы государства, более раннее предоставление средств необходимо для того, чтобы "гарантировать исполнение финансовой программы на следующий год". Это заявление президента Макри было расценено наблюдателями как признание существования реальной угрозы очередного дефолта в Аргентине.

Контекст

Пытаясь в последний момент избежать банкротства, Аргентина начала переговоры с кредиторами, требующими полной выплаты долгов. Дефолт грозит экономике страны новый кризисом. (30.07.2014)

Новый закон о снабжении призван защитить потребителей в Аргентине. Однако в Венесуэле подобные меры привели лишь к увеличению дефицита товаров. (05.10.2014)

  

В ближайшие годы правительству придется сокращать дефицит госбюджета гораздо быстрее, а также снизить активность на кредитных рынках, отмечает агентство Reuters. Министр финансов Аргентины Николас Духовны объявил 31 августа, что в следующий понедельник правительство представит пакет экономических мер, призванных остановить снижение курса песо. Кроме того, глава финансового ведомства планирует отправиться в Вашингтон для переговоров с экспертами МВФ.

Аргентина лишь два года назад вернулась в зону экономического роста, однако уже с начала 2018 года инфляция в стране достигла 30 процентов. Аргентинский Центробанк уже продал 500 миллионов долларов из своих резервов. В ближайшее время ожидается продажа еще примерно такой же суммы.

Аргентина - одна из самых развитых в экономическом отношении стран Латинской Америки с 2000 года уже дважды переживала дефолт.  

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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Просрочка по ипотеке, или Почему долги растут быстрее зарплаты

Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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