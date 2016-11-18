Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Арво Пярт

Partnerlogo Orpheus und DW

DW представляет: "Восемь мостов" Кельна 18.11.2016

Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 19 ноября, представляет культовый фестиваль новой музыки "Восемь мостов" и его главную героиню - Галину Уствольскую.
Estonian composer Arvo Part, recieved the Leonie Sonning Music Prize of 600,000 Danish Kroner (80,000 Euros) at a concert with the Danish National Symphony Orchestra in Copenhagen, Denmark, 22 May 2008. The Leonie Sonning Music Prize, or Sonning Award, is recognized as Denmark's highest musical honour, and has been awarded annually to an international musician since 1959. EPA/KRISTIAN JUUL PEDERSEN Scanpix Danmark +++(c) dpa - Report+++

Арво Пярт - композитор, который сочиняет тишину 11.09.2015

Его музыка ввергает в медитативный транс, но может призывать и к солидарности с жертвами политических репрессий.
epa04447635 Estonian-born composer Arvo Part gestures to the audience after he gave a speech during the awards ceremony of the 26th Praemium Imperiale in Tokyo, Japan, 15 October 2014. The Praemium Imperiale is a global arts prize awarded annually by the Japan Art Association. Five laureates are nominated in the fields of Painting, Sculpture, Architecture, Music and Theatre/Film. For its 26th edition, the Praemium Imperiale awards have been given to French painter Martial Raysse, Italian sculptor Giuseppe Penone, US architect Steven Holl, South African playwright Athol Fugard and Estonian-born composer Arvo Part. EPA/FRANCK ROBICHON +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Культ" от Singer Pur: Арво Пярт 03.11.2014

Singer Pur - один из ведущих вокальных ансамблей Германии, специализирующихся на пении а капелла. В нашем новом цикле подкастов - свежие записи с Beethovenfest 2014.
epa04447635 Estonian-born composer Arvo Part gestures to the audience after he gave a speech during the awards ceremony of the 26th Praemium Imperiale in Tokyo, Japan, 15 October 2014. The Praemium Imperiale is a global arts prize awarded annually by the Japan Art Association. Five laureates are nominated in the fields of Painting, Sculpture, Architecture, Music and Theatre/Film. For its 26th edition, the Praemium Imperiale awards have been given to French painter Martial Raysse, Italian sculptor Giuseppe Penone, US architect Steven Holl, South African playwright Athol Fugard and Estonian-born composer Arvo Part. EPA/FRANCK ROBICHON +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эстонскому композитору Арво Пярту вручена Императорская премия 15.10.2014

Престижная награда, считающаяся аналогом Нобелевской премии в области культуры, учреждена Ассоциацией искусств Японии по предложению императора этой страны.
epa02809508 Estonian composer Arvo Paert poses in front of one of his sheets of music during inauguration of the exhibition 'Lo Splendore Della Verita, la Bellezza Della Carita' (The Splendour of the Truth, the Beauty of Love) honouring the 60th anniversary of Joseph Ratzinger's Priestly Ordination, in the atrium of the Aula Nervi, Vatican City, 04 July 2011. EPA/CLAUDIO PERI

Композитор Арво Пярт удостоен Императорской премии 16.07.2014

Этой престижной награды, своего рода аналога Нобелевской премии, эстонский композитор удостоен за выдающийся вклад в развитие современной музыки.
** JAHRESRUECKBLICK ** Yukos' former-CEO Mikhail Khodorkovsky sits in a defendant's cage at a courtroom in Moscow, on July 12, 2004. Jailed magnate Khodorkovsky offered to relinquish his stake in the beleaguered oil company Yukos to pay its tax debt, the Interfax nrews agency reported. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В Германии требуют справедливости для Ходорковского 27.10.2010

Группа немецких общественных и политических деятелей призвала Москву к справедливости по отношению к находящемуся под судом опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. Ходорковский на суде потребовал оправдать его.
Konzert im Leipziger Gewandhaus am 29.10.2009 - gewidmet Mikhail Cjodorkowski, Musik von Arvo Pärt, gespielt von Gidon Krämer

"Ангелы" для Ходорковского 03.11.2009

Политика не музыкальна, но музыка политична? Современный классик Арво Пярт уже много лет ведет жизнь затворника: не выступает публично, почти не дает интервью. И вдруг именно он посвятил симфонию Михаилу Ходорковскому.
Konzert im Leipziger Gewandhaus am 29.10.2009 - gewidmet Mikhail Cjodorkowski, Musik von Arvo Pärt, gespielt von Gidon Krämer

Марина Ходорковская: Народ стал очень равнодушный 31.10.2009

Мать Михаила Ходорковского приехала в Германию на премьеру симфонии, посвященной ее сыну. В интервью Deutsche Welle она рассказывает не только о своей жизни, но и о видении ею современной России.
Mikhail Khodorkovsky is seen in a defendant's cage in a court room in Chita, 4,000 miles east of Moscow, Thursday, Oct. 16, 2008. Jailed Russian oil tycoon Mikhail Khodorkovsky has been sent into solitary confinement for 12 days after giving a written interview to Esquire magazine, his lawyers said last Thursday. (AP Photo/Denis Gukov)

В Лейпциге исполнили симфонию Арво Пярта, посвященную Михаилу Ходорковскому 29.10.2009

Михаилу Ходорковскому посвящена симфония эстонского композитора Арво Пярта, которую исполнили в четверг в Лейпциге. На концерте присутствовала мать опального предпринимателя.