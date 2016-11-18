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Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 19 ноября, представляет культовый фестиваль новой музыки "Восемь мостов" и его главную героиню - Галину Уствольскую.
Его музыка ввергает в медитативный транс, но может призывать и к солидарности с жертвами политических репрессий.
Singer Pur - один из ведущих вокальных ансамблей Германии, специализирующихся на пении а капелла. В нашем новом цикле подкастов - свежие записи с Beethovenfest 2014.
Престижная награда, считающаяся аналогом Нобелевской премии в области культуры, учреждена Ассоциацией искусств Японии по предложению императора этой страны.
Этой престижной награды, своего рода аналога Нобелевской премии, эстонский композитор удостоен за выдающийся вклад в развитие современной музыки.
Группа немецких общественных и политических деятелей призвала Москву к справедливости по отношению к находящемуся под судом опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. Ходорковский на суде потребовал оправдать его.
Политика не музыкальна, но музыка политична? Современный классик Арво Пярт уже много лет ведет жизнь затворника: не выступает публично, почти не дает интервью. И вдруг именно он посвятил симфонию Михаилу Ходорковскому.
Мать Михаила Ходорковского приехала в Германию на премьеру симфонии, посвященной ее сыну. В интервью Deutsche Welle она рассказывает не только о своей жизни, но и о видении ею современной России.
Михаилу Ходорковскому посвящена симфония эстонского композитора Арво Пярта, которую исполнили в четверг в Лейпциге. На концерте присутствовала мать опального предпринимателя.
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