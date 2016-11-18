"Ангелы" для Ходорковского

Политика не музыкальна, но музыка политична? Современный классик Арво Пярт уже много лет ведет жизнь затворника: не выступает публично, почти не дает интервью. И вдруг именно он посвятил симфонию Михаилу Ходорковскому.