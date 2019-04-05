 Арбитры ВТО отклонили жалобу Киева на запрет транзита украинских грузов через РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 05.04.2019

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Украина

Арбитры ВТО отклонили жалобу Киева на запрет транзита украинских грузов через РФ

Всемирная торговая организация приняла решение по иску Украины, которое может оказать влияние и на спор вокруг пошлин США на сталь и алюминий.

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Всемирная торговая организация (ВТО) впервые заявила о своей позиции в отношении права правительств оспаривать торговые ограничения, вводимые другими странами в связи с необходимостью защищать свою безопасность. В пятницу, 5 апреля, опубликованорешение третейской группы Органа по разрешению споров ВТО по жалобе Украины на введенные Москвой в 2016 году ограничения украинского грузового транзита через территорию РФ.

Аргумент "национальной безопасности"

Арбитры организации признали, что они обладают полномочиями проводить анализ того, насколько правомерно было использование аргумента "национальной безопасности". Они указали, что в обычных условиях российские меры нарушали бы правила ВТО.

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Однако Москва ограничила транзит украинских грузов через территорию РФ в "критической международной обстановке", указали далее члены третейской группы, сославшись на резолюции Совета Безопасности ООН. Тем самым были выполнены условия, описанные в статье XXI Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), которое входит в свод правил ВТО. Данная статья определяет, в каких обстоятельствах страна имеет право принимать меры, исходя из интересов национальной безопасности. Таким образом претензии Украины к РФ арбитры сочли необоснованными.

Решение по жалобе Украины и иски против США

Как отмечает агентство dpa, решение третейской группы ВТО может также повлиять на разрешение спора вокруг пошлин США на алюминий и сталь. До сих пор Вашингтон подчеркивал, что арбитры ВТО не имеют права судить о правомерности создания правительствами торговых ограничений из интересов национальной безопасности.

Решение по жалобе Украины фактически опровергает данное предположение и тем самым укрепляет позицию государств ЕС и других стран, обратившихся в ВТО с иском против американских пошлин. Истцы попросили организацию проверить аргумент Вашингтона о "национальной безопасности", поскольку они предполагают, что введение США торговых ограничений направлено лишь на защиту национального рынка.

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