 Арбитраж в Лозанне подтвердил лишение бобслеиста Зубкова золота Игр в Сочи | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2020

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Россия

Арбитраж в Лозанне подтвердил лишение бобслеиста Зубкова золота Игр в Сочи

Апелляции Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева отклонены, решение Международной федерации бобслея и скелетона признано верным.

Александр Зубков

Александр Зубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе дисквалификации российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева, отклонив их апелляции по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе CAS.

"Коллегия CAS отклонила апелляции и в полном объеме подтвердила решение, принятое судебной коллегией Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 16 января 2019 года", - подчеркивается в сообщении для прессы. Решение было принято IBSF в январе 2019 года. Федерация пришла к выводу, что спортсмены нарушили антидопинговые правила, использовав "запрещенное  вещество и прибегнув к недопустимому методу (подмена анализов мочи)".

Слушания по апелляциям российских бобслеистов из-за пандемии прошли 23 апреля в формате видеоконференции.

Результаты спортсменов аннулированы с 2014 года

До этого, в ноябре 2017, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала четырех россиян виновными в нарушении антидопинговых правил. Все результаты спортсменов на соревнованиях аннулированы со следующих дат: Касьянова - с 14 февраля 2014 года, Хузина - с 15 февраля 2014 года, Пушкарева - с 23 февраля 2014 года, Зубкова - с 23 февраля 2014 года.

Александр Зубков завоевал в Сочи две золотые медали - в соревнованиях двоек и четверок. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в итоге перераспределил награды - в пользу латышей, американцев и британцев. 

Касьянов, Пушкарев и Хузин на Играх-2014 медалей не выиграли.

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  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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  • Александр Легков

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    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

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    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 10:27

Россия и допинг: что означает решение суда в Лозанне - DW Новости

Контекст

Допинг в России: дело государственной важности (видео)

По данным New York Times, как минимум 15 медалистов из РФ могли принимать запрещенные препараты. Об этом изданию рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.  

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Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем  

Реакция главы МОК на доклад о допинге в России  

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