Арбитраж в Лозанне подтвердил лишение бобслеиста Зубкова золота Игр в Сочи

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе дисквалификации российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева, отклонив их апелляции по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе CAS.

"Коллегия CAS отклонила апелляции и в полном объеме подтвердила решение, принятое судебной коллегией Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 16 января 2019 года", - подчеркивается в сообщении для прессы. Решение было принято IBSF в январе 2019 года. Федерация пришла к выводу, что спортсмены нарушили антидопинговые правила, использовав "запрещенное вещество и прибегнув к недопустимому методу (подмена анализов мочи)".

Слушания по апелляциям российских бобслеистов из-за пандемии прошли 23 апреля в формате видеоконференции.

Результаты спортсменов аннулированы с 2014 года

До этого, в ноябре 2017, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала четырех россиян виновными в нарушении антидопинговых правил. Все результаты спортсменов на соревнованиях аннулированы со следующих дат: Касьянова - с 14 февраля 2014 года, Хузина - с 15 февраля 2014 года, Пушкарева - с 23 февраля 2014 года, Зубкова - с 23 февраля 2014 года.

Александр Зубков завоевал в Сочи две золотые медали - в соревнованиях двоек и четверок. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в итоге перераспределил награды - в пользу латышей, американцев и британцев.

Касьянов, Пушкарев и Хузин на Играх-2014 медалей не выиграли.

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