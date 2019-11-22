Апелляционный суд оставил в силе приговор по "ростовскому делу"

Российский Третий апелляционный суд подтвердил законность приговора Ростовского областного суда, по которому активисты Ян Сидоров и Влад Мордасов получили более 6 лет колонии после выхода на пикет.
Российский Третий апелляционный суд на выездном заседании в Ростове-на-Дону во вторник, 10 декабря, оставил в силе приговор Ростовского областного суда в отношении активистов Яна Сидорова и Влада Мордасова, получивших более 6 лет колонии строгого режима за "покушение на организацию массовых беспорядков". Об этом сообщила DW по телефону адвокат Мордасова Мариэтта Арутюнян.
Таким образом, суд второй инстанции согласился с позицией Ростовского областного суда, де факто признавшего "массовыми беспорядками" мирный пикет Сидорова и Мордасова в поддержку жителей Ростова, пострадавших от сильного пожара летом 2017 года. По так называемому "ростовскому делу" в октябре 2019 года Ян Сидоров был приговорен к 6,5 годам, а Влад Мордасов - к 6 годам и 7 месяцам колонии строго режима. На момент задержания в ноябре 2017 года Яну Сидорову было 18 лет, а Владиславу Мордасову - 21 год.
Адвокат Влада Мордасова прокомментировала решение по апелляции
"Апелляционная инстанция так и не услышала наши доводы о том, что Ростовским областным судом было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, ключевым элементом которого является конституционное право на защиту, а также состязательность и равенство сторон в уголовном процессе", - подчеркнула в беседе с DW Мариэтта Арутюнян.
Выдвинутое против Сидорова и Мордасова обвинение в попытке организовать массовые беспорядки в ходе разбирательства в Ростовском областном суде строилось в основном на результатах комплексных психолого-лингвистических экспертиз интернет-чата, в котором активисты обсуждали акцию в поддержку погорельцев.
"Довод защиты о том, что в высказываниях ребят не содержится никаких признаков побуждения к насильственным и разрушительным действиям, не был принят во внимание. Как и аргумент о том, что отдельные агрессивные высказывания в этом чате исходили не от Сидорова и Мордасова, а от других пользователей, а сами подсудимые четко давали понять, что хотят провести мирную акцию, ссылались на Конституцию РФ и предупреждали других, что "если они придут с оружием и попытаются устроить силовую акцию, то превратятся из думающих граждан в бандитов", - подчеркивает Арутюнян.
Защита Сидорова и Мордасова планирует обращаться в ЕСПЧ
При рассмотрении апелляции на приговор Ростовского областного суда защите разрешили приобщить к делу альтернативные лингвистические экспертизы чата, проведенные по просьбе адвокатов специалистами в области лингвистики и психологии, среди которых была Юлия Сафонова - соавтор руководства Федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ по проведению психолого-лингвистических экспертиз по делам, связанным с экстремизмом. Однако допросить этого авторитетного специалиста, прибывшего для этой цели из Москвы в Ростов и ожидавшего у дверей зала заседаний, по словам Арутюнян, так и не позволили.
Защита ростовских активистов Яна Сидорова и Влада Мордасова собирается оспаривать их приговор в Европейском суде по правам человека
Как рассказала DW Мариэтта Арутюнян, следующим шагом защиты станет обжалование приговора в кассационном порядке при параллельном обращении в Европейский суд по правам человека.
Amnesty International критикует приговор Яну Сидорову и Владу Мордасову
В свою очередь в международной правозащитной организации Amnesty International, признавшей Яна Сидорова и Влада Мордасова узниками совести, прокомментировали решение апелляционного суда следующей фразой: "Власти украли право на свободу мирных собраний в стране".
По словам директора представительства Amnesty International в России Натальи Звягиной, "Ян Сидоров и Владислав Мордасов были наказаны за реализацию своих прав человека, а власти относились к ним как к опасным преступникам". "В последние месяцы многих других постигли та же участь в Москве и по всей России. Справедливость не будет восстановлена, пока они все не будут освобождены. Сегодняшнее решение подтверждает, что правосудие в российских судах не восторжествует", - добавила правозащитница.
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Статья DW о пикетах в Ростове в поддержку Яна Сидорва и Влада Мордасова
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