Антон Бёрнер

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Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии считает, что Трамп управляет США, как частной компанией, и что протекционизм приведет его к экономическому провалу.
Несмотря на обвальный спад в германо-российской торговле немецкий экспорт в текущем году снова будет рекордным. А вот 2016 год рискует стать критическим. Подробности - от DW.
Деловые круги Германии куда больше боятся чрезмерных уступок "троцкисту Ципрасу", чем выхода Греции из еврозоны. Они советуют Афинам повышать пенсионный возраст, а не налоги.
После рекордного 2014 года в Германии ожидают и в текущем году дальнейшего увеличения поставок немецких товаров за рубеж - в первую очередь в США, Китай и страны АСЕАН.
В 2015 году надо достичь прорыва на переговорах по созданию зоны свободной торговли с США, заявил представитель немецких экспортеров. Он считает, что ЕС не должен упустить этот шанс.
Немецкий бизнесмен видит неиспользованные инструменты давления на Москву на финансовых рынках.
Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии не видит ничего удивительного в сильном экспорте: в ФРГ производятся товары, пользующиеся спросом на мировых рынках.
Объемы идущих на экспорт товаров немецкого производства во второй раз в истории перешагнут рубеж в один триллион евро. Рекордные показатели Германии сыграли на руку ее европейским партнерам.
Выручка от немецкого экспорта в 2011 года впервые преодолеет планку в один триллион евро. В 2012 году экспорт также будет расти. Однако над ним висит "дамоклов меч" долгового кризиса, утверждают эксперты.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется 16 августа в Париж на встречу с президентом Франции Николя Саркози. Лидеры двух крупнейших экономик Евросоюза будут искать пути преодоления кризиса еврозоны.
Выручка от немецких поставок за рубеж в ноябре сократилась почти на 11 процентов. Такого обвального падения экспорта в объединенной Германии еще не было. Эксперты опасаются, что данные за декабрь окажутся еще хуже.
По оценке немецкого объединения предприятий экспортной индустрии, Россию пока нельзя считать страной с нормальной рыночной экономикой. Это, однако, не мешает росту ее товарооборота с Германией.
Президент Федерального союза немецкой оптовой и внешней торговли Антон Бёрнер предостерегает, что немецкому экспорту в США может грозить 10-процентное сокращение.
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