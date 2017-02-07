Антон Бёрнер

Объемы немецкого экспорта резко сократились

Выручка от немецких поставок за рубеж в ноябре сократилась почти на 11 процентов. Такого обвального падения экспорта в объединенной Германии еще не было. Эксперты опасаются, что данные за декабрь окажутся еще хуже.