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Антон Бёрнер

***Archivbild***ARCHIV - Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), spricht am 20.06.2016 in Berlin auf einer Pressekonferenz über die Konsequenzen eines Brexits. Am 07.02.2017 gibt es in Berlin eine Pk zu handelspolitischen Auswirkungen der neuen US-Administration unter Präsident Trump mit dem Präsidenten des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Börner. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава внешнеторгового объединения ФРГ опасается упадка в США при Трампе 07.02.2017

Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии считает, что Трамп управляет США, как частной компанией, и что протекционизм приведет его к экономическому провалу.
BGA-Präsident Anton F. Börner auf der PK in Berlin am 27.10.2015 Copyright: DW/N. Jolkver

Немецкие экспортеры называют ситуацию в России катастрофической 27.10.2015

Несмотря на обвальный спад в германо-российской торговле немецкий экспорт в текущем году снова будет рекордным. А вот 2016 год рискует стать критическим. Подробности - от DW.
22. März 2015 The Greek flag (R) and a towel depicting a 200 Euro banknote hang outside a kiosk in Athens, on March 22, 2015. The German Chancellor Angela Merkel will receive Greece's radical left-wing Prime Minister Alexis Tsipras, who has blamed her insistence on tough austerity for his country's humanitarian crisis of poverty and mass unemployment. AFP PHOTO / Angelos Tzortzinis (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)

Немецкий бизнес опасается "гнилого" компромисса с Грецией 23.06.2015

Деловые круги Германии куда больше боятся чрезмерных уступок "троцкисту Ципрасу", чем выхода Греции из еврозоны. Они советуют Афинам повышать пенсионный возраст, а не налоги.
ARCHIV - Container stehen am 17.10.2012 in Hamburg auf dem Container Terminal Burchardkai (CTB) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa «Statistisches Bundesamt zu Exporten April 2014» vom 06.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий экспорт растет, несмотря на кризисы в мире 10.03.2015

После рекордного 2014 года в Германии ожидают и в текущем году дальнейшего увеличения поставок немецких товаров за рубеж - в первую очередь в США, Китай и страны АСЕАН.
BLOOMFIELD TOWNSHIP, MI - SEPTEMBER 15: A detailed shot the USA and European Union flags on the clubhouse during the second practice day for the 35th Ryder Cup Matches at the Oakland Hills Country Club on September 15, 2004 in Bloomfield Township, Michigan.. (Photo by Donald Miralle/Getty Images)

Немецкий бизнес призвал ускорить создание зоны свободной торговли США и ЕС 29.12.2014

В 2015 году надо достичь прорыва на переговорах по созданию зоны свободной торговли с США, заявил представитель немецких экспортеров. Он считает, что ЕС не должен упустить этот шанс.
Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, gibt am Dienstag (10.04.2012) in Berlin eine Pressekonferenz zu den Zahlen des Außenhandels und zum Thema «Asiatisches Jahrhundert: Droht uns der Abstieg aus der Champions League?». Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава внешнеторгового объединения ФРГ выступил за ужесточение санкций против РФ 15.09.2014

Немецкий бизнесмен видит неиспользованные инструменты давления на Москву на финансовых рынках.
Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, gibt am Dienstag (10.04.2012) in Berlin eine Pressekonferenz zu den Zahlen des Außenhandels und zum Thema «Asiatisches Jahrhundert: Droht uns der Abstieg aus der Champions League?». Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперты защищают экспортную направленность экономики ФРГ 01.11.2013

Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии не видит ничего удивительного в сильном экспорте: в ФРГ производятся товары, пользующиеся спросом на мировых рынках.
ARCHIV - Lastkraftwagen werden am 05.03.2010 am Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit Containern beladen. Die deutsche Exportwirtschaft hat einen Dämpfer erlitten. Im Vergleich zum Rekordniveau bei den Ausfuhren im Vormonat sanken die Exporte im April kalende- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag (08.06.2012) in Wiesbaden mitteilte. Foto: Marcus Brandt dpa (zu dpa «Nach Rekordmonat: Rückschlag für deutschen Außenhandel» vom 08.06.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Объем немецкого экспорта близок к отметке в триллион евро 26.11.2012

Объемы идущих на экспорт товаров немецкого производства во второй раз в истории перешагнут рубеж в один триллион евро. Рекордные показатели Германии сыграли на руку ее европейским партнерам.
Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA), Anton F. Börner, spricht am Dienstag (19.10.2010) in Berlin. Börner nahm Stellung zur aktuellen Situation und gab einen Ausblick für den Deutschen Außenhandel. Foto: Stephanie Pilick dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++null

Эксперты: Немецкий экспорт в 2012 году побьет все рекорды 29.11.2011

Выручка от немецкого экспорта в 2011 года впервые преодолеет планку в один триллион евро. В 2012 году экспорт также будет расти. Однако над ним висит "дамоклов меч" долгового кризиса, утверждают эксперты.
Der französische Präsident Nicolas Sarkozy (l) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (r) unterhalten sich vor Beginn des EU-Gipfels am 23.06.2011 in Brüssel. Merkel und Sarkozy haben gemeinsam ihr Engagement zur Stabilisierung der Finanzmärkte bekräftigt. Foto: Olivier Hoslet dpa (zu dpa1216 vom 07.08.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Канцлер Германии едет в Париж искать лекарство против кризиса 16.08.2011

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется 16 августа в Париж на встречу с президентом Франции Николя Саркози. Лидеры двух крупнейших экономик Евросоюза будут искать пути преодоления кризиса еврозоны.
ARCHIV - Ein Containerschiff wird am Burchardkai bei der HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) im Hamburger Hafen abgefertigt (Archivbild vom 18.04.2007). Die Lokführer und ihr Streik haben dem Hamburger Hafen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil die Streiktage im Herbst einige Container gekostet haben, verpasst der Hafen in diesem Jahr beim Umschlag vermutlich ganz knapp die Marke von zehn Millionen Standardcontainern (TEU) und landet ungefähr bei 9,94 Millionen TEU. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno (Zu dpa/lno Fast zehn Millionen Container - Blütezeit für den Hamburger Hafen vom 18.12.) +++(c) dpa - Bildfunk+++***Zu Plate, Deutschland noch Export-Weltmeister - aber wie lange noch?***

Объемы немецкого экспорта резко сократились 08.01.2009

Выручка от немецких поставок за рубеж в ноябре сократилась почти на 11 процентов. Такого обвального падения экспорта в объединенной Германии еще не было. Эксперты опасаются, что данные за декабрь окажутся еще хуже.
Ein Fahrzeug und ein Werbeaufsteller der Post-Logistiktochter DHL in Moskau, im Hintergrund die Basilius-Kathedrale (undatiertes Handout). Die Deutsche Post will in ihrem Logistikgeschäft vom hohen Wachstum in Russland und Osteuropa profitieren und setzt auf eine Ausweitung ihrer Aktivitäten. Osteuropa und Russland seien sehr wichtige Märkte mit großen Geschäftschancen für das Unternehmen, sagte Post-Vorstandschef Klaus Zumwinkel in Moskau. Der Post-Konzern werde mit seiner Logistiktochter DHL in den nächsten vier Jahren (von 2008 an) rund 250 Millionen US-Dollar in Russland investieren. Seit 2002 seien bereits rund 100 Millionen US-Dollar investiert worden. DHL sei als ausländischer Pionier schon seit mehr als 20 Jahren in Russland tätig. dpa (zu dpa-Korr Deutsche Post setzt auf wachsendes Geschäft in Russland am 17.10.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии верят в переориентацию России на Запад 10.09.2008

По оценке немецкого объединения предприятий экспортной индустрии, Россию пока нельзя считать страной с нормальной рыночной экономикой. Это, однако, не мешает росту ее товарооборота с Германией.
Juergen Schrempp, chief executive of DaimlerChrysler, addresses the shareholders as he opens their annual meeting at the ICC congress center in Berlin, in this April 11, 2001 file photo. In an interview with German magazine 'focus' published Saturday, Feb. 16, 2002, Schrempp said that DaimlerChrysler wants to continue its strategy. The company plans to become number one in the worldwide car market, according to Schrempp. (AP Photo/Jockel Finck)

Экономические последствия разлада между Вашингтоном и Берлином 15.02.2003

Президент Федерального союза немецкой оптовой и внешней торговли Антон Бёрнер предостерегает, что немецкому экспорту в США может грозить 10-процентное сокращение.