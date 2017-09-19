Антимайдан

Комментарий: Кто и зачем расстрелял лидера Антимайдана Жилина?

Убийство лидера украинского "Оплота" Жилина в России - знаковое. Ведь погиб важный свидетель организации Антимайдана в Киеве и человек, много знающий о том, как создавалась "ДНР", считает Сергей Руденко.