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"Дело 2 мая" в Одессе развалилось в суде. Это тревожный симптом. Оправдательный приговор вновь превращает Одессу во взрывоопасный регион, считает Сергей Руденко.
Убийство лидера украинского "Оплота" Жилина в России - знаковое. Ведь погиб важный свидетель организации Антимайдана в Киеве и человек, много знающий о том, как создавалась "ДНР", считает Сергей Руденко.
По словам прокремлевских активистов, ряд проектов "Левада-центра" финансируются министерством обороны США, поэтому организация нарушает закон об "иностранных агентах".
Навальный убежден, что стоять на страже "публичных интересов важнее", чем в точности следовать букве закона. Критике подверглось решение оппозиционера ввести данные загранпаспорта Лесина на сайте Таможенной службы США.
Мероприятие отменено из-за инцидентов, произошедших с политиком накануне. Также политик рассказал о стычке с "активистами Антимайдана" и угрозах.
Неэффективно, несвоевременно, некачественно, предубежденно. Международная консультативная группа Совета Европы представила отчет о ходе расследования трагедии в Одессе.
Лидер партии УКРОП Геннадий Корбан задержан в Днепропетровске. Его подозревают в организации и руководстве ОПГ. Активисты "Автомайдана" в ответ провели у резиденции Порошенко акцию с требованием отставки генпрокурора.
Куратор "Открытой библиотеки" заявил о многочисленных угрозах, поступивших перед приездом Мустафы Найема. Движение "Антимайдан" пыталось помешать участию украинского политика в проекте.
Служба безопасности Украины задержала трех человек, которые сознались в совершении ряда терактов в Одессе. В преступную группировку, по сообщению СБУ, входили коммунисты и участники одесского "Антимайдана".
Объявив об уходе из партии "Гражданская платформа", ее основатель Михаил Прохоров предложил съезду ГП рассмотреть вопрос о переименовании или ликвидации партии. Он назвал ГП "бессмысленным политическим проектом".
Глава Партии прогресса сказал, что власти РФ сменили тактику борьбы с оппозицией. Экстремистские организации для подавления инакомыслящих создаются "на совещаниях в Кремле", уверен Навальный.
Близкий друг Бориса Немцова и активист движения "Солидарность" Илья Яшин рассказал DW, чем интересовался политик незадолго до смерти.
В центре Москвы 21 февраля прошла многотысячная акция прокремлевского движения "Антимайдан". DW попыталась выяснить, какие ресурсы были мобилизованы для ее проведения.
Слово "Новороссия" исчезло из речей как первых лиц в Москве, так и руководителей второго эшелона. Отказались ли в Москве от планов создания "Новороссии"? Не совсем, говорят опрошенные DW эксперты.
Памятник Ленину в Харькове снесен, но страсти вокруг Ильича продолжаются. Ситуация в столице области, граничащей с Луганской и Донецкой областями, может выйти из-под контроля.
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