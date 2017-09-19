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Антимайдан

Pro-Russian activists hurl objects at supporters of the Kiev government during clashes in the streets of Odessa May 2, 2014. Police said a man was shot dead in clashes between a crowd backing Kiev and pro-Russian activists in the largely Russian-speaking southern port of Odessa, which lies west of Crimea, annexed by Moscow in March. REUTERS/Yevgeny Volokin (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Комментарий: Реванш одесского Антимайдана 19.09.2017

"Дело 2 мая" в Одессе развалилось в суде. Это тревожный симптом. Оправдательный приговор вновь превращает Одессу во взрывоопасный регион, считает Сергей Руденко.
A pro-Russian protester stands behind a barricade erected in front of the seized regional government building in Donetsk April 7, 2014. Pro-Russian protesters seized state buildings in three east Ukrainian cities on Sunday, triggering accusations from the pro-European government in Kiev that President Vladimir Putin was orchestrating separatist disorder. The banners read: Donetsk Republic. REUTERS/Stringer (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Комментарий: Кто и зачем расстрелял лидера Антимайдана Жилина? 20.09.2016

Убийство лидера украинского "Оплота" Жилина в России - знаковое. Ведь погиб важный свидетель организации Антимайдана в Киеве и человек, много знающий о том, как создавалась "ДНР", считает Сергей Руденко.
1457926 Russia, Moscow. 04/25/2013 A sign board on the office door of Yuri Levada's analytic center Levada Center on Chernyakhovsky Street in Moscow. Maxim Blinov/RIA Novosti

"Левада-центр" требуют признать "иностранным агентом" 11.07.2016

По словам прокремлевских активистов, ряд проектов "Левада-центра" финансируются министерством обороны США, поэтому организация нарушает закон об "иностранных агентах".
13.05.2015 *** Russian opposition activist Alexei Navalny smiles before a broadcast at the Echo Moskvy (Echo of Moscow) radio station in Moscow, Russia, Wednesday, July 29, 2015. (AP Photo/Pavel Golovkin)

"Антимайдан" просит проверить Навального из-за публикации о Лесине 15.03.2016

Навальный убежден, что стоять на страже "публичных интересов важнее", чем в точности следовать букве закона. Критике подверглось решение оппозиционера ввести данные загранпаспорта Лесина на сайте Таможенной службы США.
12.2.2016 *** picture alliance/dpa/O. Zoloto NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA. FEBRUARY 12, 2016. The leader of RPR-Parnas, an opposition party, Mikhail Kasyanov, gives a news conference titled The social, political and economic situation in Russia. Plans by the Democratic Coalition of Parnas. The 2016 election. in the Ibis Hotel. Oleg Zoloto/TASS picture alliance/dpa/O. Zoloto

Касьянов из-за нападений перенес встречу с жителями Нижнего Новгорода 13.02.2016

Мероприятие отменено из-за инцидентов, произошедших с политиком накануне. Также политик рассказал о стычке с "активистами Антимайдана" и угрозах.
Эксперты критикуют неэффективное расследование трагедии в Одессе.

Видео: Расследование трагедии в Одессе 04.11.2015

Неэффективно, несвоевременно, некачественно, предубежденно. Международная консультативная группа Совета Европы представила отчет о ходе расследования трагедии в Одессе.

Расследование трагедии в Одессе - критика международных экспертов (04.11.2015) 04.11.2015

Неэффективно, несвоевременно, некачественно, предубежденно. Международная консультативная группа Совета Европы представила отчет о ходе расследования трагедии в Одессе.
23.10.2015 epa04991370 Ukrainian people speak next to the 'Ukrop' party advertising tent during an election campaign event in downtown Kiev, Ukraine, 23 October 2015. Local elections in Ukraine will be held on 25 October 2015. Copyright: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

На Украине задержан экс-кандидат в мэры Киева от партии УКРОП 31.10.2015

Лидер партии УКРОП Геннадий Корбан задержан в Днепропетровске. Его подозревают в организации и руководстве ОПГ. Активисты "Автомайдана" в ответ провели у резиденции Порошенко акцию с требованием отставки генпрокурора.
***Bild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über The Bobs 2013 verwendet werden*** Mustafa Nayyem Zugeleifert von Gabriel González Zorrilla The BOBs - Blog Awards

В Санкт-Петербурге из-за угроз отменено выступление украинского депутата 28.05.2015

Куратор "Открытой библиотеки" заявил о многочисленных угрозах, поступивших перед приездом Мустафы Найема. Движение "Антимайдан" пыталось помешать участию украинского политика в проекте.
ODESSA, UKRAINE. DECEMBER 10, 2014. Police officers inspect damage caused by an explosion at an office of a volunteer organisation collection aid for the Ukrainian government's military engaged in the military operation in east Ukraine. No casualties reported. Arkhip Vereshchagin/TASS

На Украине задержаны три человека, сознавшиеся в терактах в Одессе 01.04.2015

Служба безопасности Украины задержала трех человек, которые сознались в совершении ряда терактов в Одессе. В преступную группировку, по сообщению СБУ, входили коммунисты и участники одесского "Антимайдана".
927796 06/25/2011 Mikhail Prokhorov, Onexim group president and the Right Cause party's newly elected leader, speaks at the party congress at Moscow's World Trade Center,

Прохоров объявил об уходе из "Гражданской платформы" 13.03.2015

Объявив об уходе из партии "Гражданская платформа", ее основатель Михаил Прохоров предложил съезду ГП рассмотреть вопрос о переименовании или ликвидации партии. Он назвал ГП "бессмысленным политическим проектом".
30.12.2014 Russian anti-Kremlin opposition leader Alexei Navalny (L) gestures next to his brother and co-defendant Oleg as they attend the verdict announcement of their fraud trial at a court in Moscow on December 30, 2014. Russia's top opposition leader Alexei Navalny on December 30 called for mass protests to 'destroy' President Vladimir Putin's regime after a court handed him a suspended sentence but jailed his brother in a controversial fraud case. In a lightning hearing that was abruptly brought forward by two weeks, a judge found both Navalny and his brother Oleg guilty of embezzlement and sentenced the siblings to three and a half years in what is widely seen as a politically motivated case. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Навальный: Немцов убит по приказу Путина 03.03.2015

Глава Партии прогресса сказал, что власти РФ сменили тактику борьбы с оппозицией. Экстремистские организации для подавления инакомыслящих создаются "на совещаниях в Кремле", уверен Навальный.
28.02.2015 Ilja Jaschin (Ilya Yashin), russischer Oppositioneller (Moskau); Copyright: DW/Y. Vishnevetskaya

Илья Яшин: Убийство Немцова - "черная метка" российскому обществу 28.02.2015

Близкий друг Бориса Немцова и активист движения "Солидарность" Илья Яшин рассказал DW, чем интересовался политик незадолго до смерти.
21.02.2015 Anti-Maidan Demo in Moskau am 21. Februar 2015. Autor: Julia Vishnevetskaya, DW, 21.02.2015)

Площадь контрреволюции: как в Москве митинговали против Майдана 21.02.2015

В центре Москвы 21 февраля прошла многотысячная акция прокремлевского движения "Антимайдан". DW попыталась выяснить, какие ресурсы были мобилизованы для ее проведения.
Symbolik der Volksrepublik Donezk *** DW-Korrespondentin in der Ukraine, Inna Kupriyanova, 14.12.2014

Почему вокруг проекта "Новороссия" стало тихо 27.01.2015

Слово "Новороссия" исчезло из речей как первых лиц в Москве, так и руководителей второго эшелона. Отказались ли в Москве от планов создания "Новороссии"? Не совсем, говорят опрошенные DW эксперты.
Activists dismantle Ukraine's biggest bronze monument to Lenin at a pro-Ukrainian rally in a central square of the eastern city of Kharkiv, Ukraine, Sunday, Sept. 28, 2014. (AP Photo/Igor Chekachkov)

Куда приведет Харьков упавший Ленин? 30.09.2014

Памятник Ленину в Харькове снесен, но страсти вокруг Ильича продолжаются. Ситуация в столице области, граничащей с Луганской и Донецкой областями, может выйти из-под контроля.
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