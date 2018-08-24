 Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2018

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Мир

Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился

На участки для голосования пришли менее трети колумбийцев, этого недостаточно для ввода новых антикоррупционных мер. Бюджет страны ежегодно теряет 17 млрд долларов из-за коррупции.

Здание парламента Колумбии

Парламент Колумбии

Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился. На участки для голосования пришли лишь 11,6 миллионов человек, это менее трети избирателей, сообщило агентство dpa в понедельник, 27 августа.

Для того, чтобы парламент Колумбии ужесточил антикоррупционное законодательство, необходима была как минимум 34-процентная явка. На результате референдума могла сказаться усталость от выборов: в этом году колумбийцы выбирали членов парламента и президента, отмечает dpa.

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Колумбия страдает из-за коррупции

В случае успеха референдума колумбийские власти были обязаны принять 7 антикоррупционных мер, если бы за них проголосовали избиратели: снижение зарплат депутатов, ограничение по времени на работу на госдолжности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о состоянии депутатов и членов правительства, замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки и так далее.

По различным оценкам, бюджет Колумбии ежегодно теряет из-за коррупции среди элит до 17 миллиардов долларов. Нынешняя зарплата колумбийского конгрессмена составляет более 10500 долларов в месяц, в то время как минимальная зарплата в стране - примерно 260 долларов.

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    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

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    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

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    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

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    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


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Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

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