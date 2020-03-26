Анонимный отказ от ребенка: сколько в Германии бэби-боксов? (фото)

Гамбург • Такие бэби-боксы сегодня есть при больницах почти всех крупных немецких городов. Маленькие матрасики круглосуточно подогреваются. Сюда можно положить своего только что родившегося ребенка, таким образом анонимно передав его на попечительство государству. Иногда рядом с матрасиком лежит бумага и карандаш - можно написать имя ребенка. Иногда - чернильная подушечка для того, чтобы можно было сделать и забрать с собой отпечаток ноги малыша.

Первый бэби-бокс в его современном виде (нечто подобное существовало в Европе уже с XII века) в Германии был установлен общественным объединением Sternipark 20 лет назад в Гамбурге. Так инициаторы хотели помочь родителям, оказавшимся в безвыходной ситуации, или женщинам с нежеланной беременностью, хотели снизить риск того, что новорожденный не получит должного ухода или с ним будут плохо обращаться.

Бэби-бокс в Карлсруэ

Чаще всего младенцев кладут в бэби-бокс сразу после домашних родов без врачебного сопровождения. Поэтому, как только кто-то открывает бэби-бокс, сенсорные датчики сразу же оповещают медсестер, а те принимают грудничков. У отчаявшегося родителя есть несколько минут на то ,чтобы попрощаться и уйти, сохранив анонимность. Затем ребенка показывают врачу, оформляют документы и передают органам опеки.

Надпись "Открывать только в чрезвычайной ситуации" на бэби-боксе в Берлине

В Германии есть и те, кто не одобряют идею бэби-боксов. Их аргумент: когда ребенок вырастет, у него не будет возможности узнать, кто его родители. К тому же, уверены критики, в момент отчаяния не каждая мать будет искать бэби-бокс, поэтому общую ситуацию это не улучшает...

Сегодня по всей Германии насчитывается около ста бэби-боксов. Официальной статистики о том, сколько малышей в них оказываются, не ведется.

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