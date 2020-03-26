Анонимный отказ от ребенка: сколько в Германии бэби-боксов? (фото)

Гамбург • Такие бэби-боксы сегодня есть при больницах почти всех крупных немецких городов. Маленькие матрасики круглосуточно подогреваются. Сюда можно положить своего только что родившегося ребенка, таким образом анонимно передав его на попечительство государству. Иногда рядом с матрасиком лежит бумага и карандаш - можно написать имя ребенка. Иногда - чернильная подушечка для того, чтобы можно было сделать и забрать с собой отпечаток ноги малыша.
Первый бэби-бокс в его современном виде (нечто подобное существовало в Европе уже с XII века) в Германии был установлен общественным объединением Sternipark 20 лет назад в Гамбурге. Так инициаторы хотели помочь родителям, оказавшимся в безвыходной ситуации, или женщинам с нежеланной беременностью, хотели снизить риск того, что новорожденный не получит должного ухода или с ним будут плохо обращаться.
Бэби-бокс в Карлсруэ
Чаще всего младенцев кладут в бэби-бокс сразу после домашних родов без врачебного сопровождения. Поэтому, как только кто-то открывает бэби-бокс, сенсорные датчики сразу же оповещают медсестер, а те принимают грудничков. У отчаявшегося родителя есть несколько минут на то ,чтобы попрощаться и уйти, сохранив анонимность. Затем ребенка показывают врачу, оформляют документы и передают органам опеки.
Надпись "Открывать только в чрезвычайной ситуации" на бэби-боксе в Берлине
В Германии есть и те, кто не одобряют идею бэби-боксов. Их аргумент: когда ребенок вырастет, у него не будет возможности узнать, кто его родители. К тому же, уверены критики, в момент отчаяния не каждая мать будет искать бэби-бокс, поэтому общую ситуацию это не улучшает...
Сегодня по всей Германии насчитывается около ста бэби-боксов. Официальной статистики о том, сколько малышей в них оказываются, не ведется.
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Прошлое и настоящее детских колясок
Транспортировка младенцев
Отцом детской коляски считается англичанин Чарлз Бертон. В 1853 году он запатентовал первую модель "Perambulator". Это было что-то среднее между повозкой и креслом-коляской. Для детей модель была совершенно не приспособлена. Как это часто бывает, примерно в то же время в городке Цайц немецкий каретник Эрнст Альберт Нэтер (Ernst Albert Naether) изобрел свою повозку для "транспортировки младенцев".
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Прошлое и настоящее детских колясок
Самый старый экспонат
Сегодня в небольшом городке Цайц в Саксонии-Анхальт расположен единственный музей колясок в Европе. Его создание обошлось в 200 тысяч евро. На фотографии - самый старый экспонат музейной коллекции, которую можно увидеть в музее, расположенном в замке Морицбург. Эта коляска была изготовлена фирмой "Нэтер" в 1860 году. Но уже скоро центром производства детских колясок стал Цайц.
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Роскошь из ГДР
Именно здесь развернулось и крупнейшее производство детских колясок в ГДР - Zekiwa Zeitz. Гэдээровские детские коляски были фантастически популярны и в самой Восточной Германии, и в других соцстранах. На фотографии - модель "de Luxe". Она стоила 600 марок ГДР - огромные по тем временам деньги.
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Кто же отец?
Чарлз Бертон, Эрнст Альберт Нэтер… А британский производитель роскошных детских колясок со 140-летней историей утверждает на своей странице, что первым был Вильям Вильсон. Так кого же все-таки надо считать отцом детских колясок? Боюсь, мы этого уже никогда не узнаем.
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Мини-автобус
А этот "мини-автобус" действительно больше напоминает повозку, чем коляску. Базовая комплектация рассчитана на четырех или шесть детей. Такую модель "коллективной" коляски любят использовать немецкие детские сады. Воспитатели вывозят в ней малышей на прогулку в ближайший парк. Обычно детям очень нравится, но эти, похоже, еще не проснулись.
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Вместе на пробежку
Этого малыша на прогулку вывез папа. В парке в берлинском районе Фридрихсхайн он совершает пробежку. Специально разработанная спортивная модель детской коляски, которую легко везти одной рукой, пользуется у немцев большой популярностью. Родители занимаются спортом, а заодно гуляют с малышом.
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Модно - не значит удобно
При выборе коляски можно ориентироваться на рейтинги. Однако гораздо важнее подойти к этому вопросу индивидуально. Ваш малыш, скорее всего, будет крупным? Тогда откажитесь от футуристического дизайна. Такие модели выглядят изящно, но большинство из них имеют узкую люльку. Ребенок быстро вырастет из нее. На фото - самая маленькая коляска. Во всяком случае, так утверждает производитель.
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Трудная классика
Казалось бы, самая комфортная модель - классическая. Ведущие производители, наверное, никогда не снимут ее с производства. Однако ей трудно маневрировать. Вот эта новая модель с колесами нового типа - намного маневренней.
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Коляска как авто
"Ребенок может быть таким же украшением для родителей, как дорогой автомобиль", - считает Бербель Вардецки (Bärbel Wardetzki), психолог из Мюнхена. Она, прежде всего, подразумевает страсть некоторых родителей публиковать фотографии своих детей в социальных сетях. Ну, возможно, тогда и эта коляска найдет своего покупателя. Модель компании Silver Cross с позолотой стоит около 55 тысяч евро.
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Прошлое и настоящее детских колясок
А где парковаться?
На фотографии - стоянка для детских колясок в баварской столице. Мюнхен - не только крупный финансово-экономический центр, но и город с высокими показателями рождаемости. Впрочем, куда поставить коляску, и в других городах Германии найти несложно. Многие театры, магазины, библиотеки, врачебные практики отводят для этого специальные места.
Автор: Марина Борисова