Аннексия Крыма

Незаконный референдум о статусе украинского полуострова был проведен 16 марта 2014 года под дулами автоматов российских солдат. Международное сообщество считает незаконное присоединение Крыма к РФ вызовом безопасности.
Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого украинский регион был присоединен к России. В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой РФ обозначена как "оккупирующая держава", а полуостров - как "временно оккупированная" территория.
Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?
Контуры карты на футболках сборной Украины включают аннексированный Крым. Это не понравилось Москве, как и надписи "Слава Украине" и "Героям слава", которые в Москве, а вслед за ней и в УЕФА сочли политическими.