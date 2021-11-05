Аннексия Крыма

Незаконный референдум о статусе украинского полуострова был проведен 16 марта 2014 года под дулами автоматов российских солдат. Международное сообщество считает незаконное присоединение Крыма к РФ вызовом безопасности.

Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого украинский регион был присоединен к России. В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой РФ обозначена как "оккупирующая держава", а полуостров - как "временно оккупированная" территория.