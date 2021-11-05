Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Аннексия Крыма

Незаконный референдум о статусе украинского полуострова был проведен 16 марта 2014 года под дулами автоматов российских солдат. Международное сообщество считает незаконное присоединение Крыма к РФ вызовом безопасности.

Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого украинский регион был присоединен к России. В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой РФ обозначена как "оккупирующая держава", а полуостров - как "временно оккупированная" территория.

Двух прививок против ковида мало: ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021) 05.11.2021

Германия находится на самом пике эпидемии covid-19. Власти сейчас, накануне Рождества, призывают усилить вакцинацию. Причем действие двух прививок, по мнению минздрава и Института Роберта Коха, уже ослабевает, теперь они агитируют сделать прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, так называемую бустерную.
ARCHIV - Blick in die Ausstellung «Die Krim: Gold und Geheimnisse des Schwarzen Meeres» im Allard Pierson Museum am 21.08.2014 in Amsterdam. (zu dpa Der Ukraine-Konflikt in Amsterdam: Wem gehört das Gold der Krim? vom 13.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.

Beschreibung: Stadt Simferopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

В Крыму из-за роста смертности от COVID-19 переполнены морги 25.10.2021

Власти Крыма вынуждены закупать модульные холодильники для хранения тел скончавшихся, заявил на брифинге по ситуации с коронавирусом врио министра здравоохранения аннексированного полуострова Константин Скорупский.
Urlauber genießen den Sommer am Strand. Russland hat gegen den Widerstand der Ukraine die Zwangsenteignung von Tausenden Grundstücken auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgezogen. Nach einem Erlass von Präsident Putin dürfen Ausländer nun in den meisten Regionen der Krim kein Land mehr besitzen, wie die Staatsagentur Ria Nowosti am Samstag berichtete. (zu dpa «Russland enteignet Tausende Ausländer auf der Krim») +++ dpa-Bildfunk +++

Евросоюз осудил перепись населения Россией в аннексированном Крыму 15.10.2021

Москва с помощью переписи и военного призыва пытается легитимировать аннексию Крыма, указали в Брюсселе. Евросоюз пообещал, что его позиция о непризнании аннексии Крыма Россией останется неизменной.
25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Как победа боксера Усика стала ударом по болевой точке Киева 29.09.2021

"Пояса едут домой", - сказал чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы. Но пока он собирается на родину в аннексированный Крым, Украина спорит, как к этому относиться.

Выборы в Германии: кто победил на самом деле и что это означает для России? DW Новости (27.09.2021) 27.09.2021

На выборах в ФРГ первое место заняли социал-демократы. Но на кресло канцлера рассчитывают и финишировавшие вторыми консерваторы из блока ХДС/ХСС. Какой кандидат - Олаф Шольц или Армин Лашет - станет в итоге канцлером? Почему практически точно в новом правительстве ФРГ, кто бы его ни возглавил, будут представлены либералы и "зеленые"? И как это повлияет на отношения с Россией?
6652784 17.09.2021 A woman leaves a polling station in Simferopol, Crimea, Russia. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021. Voters will elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik

Кремль выразил недовольство заявлением Турции о нелегитимности выборов в Крыму 21.09.2021

В Москве сожалеют о позиции Турции по Крыму и надеются, что со временем Анкара ее изменит, заявил пресс-секретарь президента РФ.
Sept. 18, 2016 Russian navy servicemen visit a polling station during the Russian parliamentary election in Sevastopol, Crimea, September 18, 2016. REUTERS/Pavel Rebrov (c) Reuters/P. Rebrov

Киев назвал российские выборы в Крыму нарушением международного права 16.09.2021

Кроме населения аннексированного Крыма, в выборах депутатов Госдумы РФ смогут участвовать жители самопровозглашенных "народных республик" Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами.
Ein Feuerwehrmann steht am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея) 01.09.2021

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.
Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата 31.08.2021

Галерея DW напоминает о природных эксцессах, с которыми РФ и аннексированный Крым столкнулись за три месяца. Это были ливни и наводнения, жара и засухи, лесные пожары и песчаная буря.
SEVASTOPOL, RUSSIA - MARCH 12, 2018: A view of the Balaklavskaya (Sevastopol) thermal power plant in Crimea, the first unit due to be launched in May 2018. Sergei Malgavko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS077ABF

Фирма из Литвы поставляла оборудование в Крым 09.08.2021

Литовская компания экспортировала оборудование для электростанций в Крыму в обход предписаний ЕС, выяснило расследование LRT.*
People walk past a mural showing a map of Crimea in the Russian national colours on a street in Moscow March 25, 2014. Russia and the West sought to draw a provisional line under the Ukraine crisis on Tuesday after major industrialised nations warned Moscow of tougher economic sanctions if it goes beyond the seizure of Crimea. The mural reads: Crimea and Russia. REUTERS/Artur Bainozarov (RUSSIA - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Крымская платформа: сможет ли Киев вернуть Крым после семи лет аннексии 25.07.2021

Накануне Дня независимости Украины в Киеве пройдет первый саммит Крымской платформы. DW поговорила с немецкими политиками и экспертами о том, чего стоит ожидать от этой инициативы президента Зеленского.

Политика в футболе: что думают украинцы о форме своей национальной сборной (11.06.2021) 11.06.2021

Контуры карты на футболках сборной Украины включают аннексированный Крым. Это не понравилось Москве, как и надписи "Слава Украине" и "Героям слава", которые в Москве, а вслед за ней и в УЕФА сочли политическими.
A picture taken on June 6, 2021 shows a EURO 2020 jersey of the Ukrainian national football team. - Ukraine provoked Moscow's ire on June 6, 2021 as its football federation unveiled Euro 2020 uniforms that feature Russian-annexed Crimea and nationalist slogans. The uniforms in the blue-and-yellow colours of the Ukrainian flag feature the silhouette of Ukraine that includes Russia-annexed Crimea and the separatist-controlled regions of Donetsk and Lugansk as well as the words Glory to Ukraine! Glory to the Heroes! (Photo by STRINGER / AFP)

Крым на груди: что говорят в Германии о форме сборной Украины на ЧЕ-2020 07.06.2021

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы по футболу в форме с изображением границ страны, включающих аннексированный Крым. Россия критикует, УЕФА не видит нарушений. А немецкие эксперты?

BELGRADE, SERBIA - NOVEMBER 17: Players of Ukraine pose for a photo prior to the UEFA Euro 2020 Qualifier between Serbia and Ukraine on November 17, 2019 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images)

УЕФА утвердил новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020 07.06.2021

На новой форме сборной Украины для чемпионата Европы по футболу изображены очертания страны. В Москве недовольны тем, что они включают аннексированный Россией Крым.
https://press.assets.siemens.com/content/siemens/press/ui/en/search.html#/search/images/simotics%20connect/sid:2bd549fb-ee09-4868-8aae-75e0ade83603/tags?filter=tags%3Acorporate-structure%5C%3Adigital-industries%20OR%20tags%3Acorporate-structure%5C%3Adigital-industries%2a&sort=RECENTLY_PUBLISHED When fitted with Simotics Connect 400, size AH100 to AH450 low-voltage motors can be analyzed using the cloud-based Sidrive IQ Fleet App.

Европейские насосы для Крыма: когда санкции нипочем 04.05.2021

Россия пытается обеспечить аннексированный Крым водой при помощи европейского оборудования, которое попало на полуостров в обход санкций ЕС. Подробности - у DW.
Показать еще