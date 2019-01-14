 Анкара отреагировала на заявления Трампа об ″экономическом уничтожении″ Турции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2019

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Мир

Анкара отреагировала на заявления Трампа об "экономическом уничтожении" Турции

Турецкие власти не видят разницы между курдскими отрядами самообороны и "Исламским государством" и "продолжат бороться против них всех".

Флаги США и Турции

Флаги США и Турции

Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) на севере Сирии, несмотря на угрозы администрации Дональда Трампа "экономически уничтожить" Турцию в случае продолжения наступления на курдские вооруженные формирования. Об этом в понедельник, 14 января, в Twitter написал представитель президента Турции Ибрагим Калин.

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По его словам, турецкие власти не видят разницы между курдскими отрядами самообороны из группировки YPG и террористической организацией "Исламское государство". "Мы продолжим бороться против них всех", - отметил он.

Трамп: Курды должны воздержаться от провокаций

Президент США в воскресенье предупредил, что Вашингтон "экономически разорит Турцию, если она продолжит атаковать курдов". В то же время он призвал курдские формирования воздержаться от провокаций в адрес Анкары.

Помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон 11 января отметил, что в середине января будут продолжены переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах.

Болтон отмечал, что гарантии ненападения на курдов со стороны Турции являются условием для вывода из Сирии американских войск.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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