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Андрей Илларионов

Как 20 лет Путина повлияли на отношения Берлина с Москвой. DW Новости (30.12.2019) 30.12.2019

Мужская дружба Путина и Шредера и довольно натянутые отношения с Ангелой Меркель. Владимир Путин 20 лет у власти. Как менялись отношения Германии и России за время его правления? Это наша главная тема сегодня.
File photo illustration shows a reflection of a yearly chart of U.S. dollars and Russian roubles on rouble notes in Warsaw, Poland, November 7, 2014. The Russian rouble weakened to a new record low against the dollar on January 20, 2016, as the mood on global markets was torrid and oil prices slumped. REUTERS/Kacper Pempel/Files Reuters/K. Pempel

Андрей Илларионов: Санкции на российскую экономику наложил Владимир Путин 30.12.2019

Бывший советник президента РФ по экономике в интервью DW подводит экономические итоги 20-летнего правления Путина и объясняет, почему Россия так и не превратилась в страну с передовой экономикой.
15 US-Dollar werden am Mittwoch, 27. Februar 2008, in einer Wechselstube in Frankfurt gegen 10,27 Euro eingewechselt. Der Euro hat erstmals die Rekordmarke von 1,50 Dollar erklommen. Am Mittwochmorgen kostete ein Euro im europaeischen Handel 1,5057 Dollar und damit so viel wie nie zuvor. (AP Photo/Ferdinand Ostrop) -----15 US$ are exchanged against 10.27 euros in an exchange office in Frankfurt, Germany, Wednesday, Feb. 27, 2008. The euro climbed to a record high of US$1.5070 in midmorning European trading on Wednesday as sentiment increased that the U.S. Federal Reserve would continue its rate cut campaign. (AP Photo/Ferdinand Ostrop)

Евро в России крепнет, но доверия не набирает 04.01.2011

Евро так и не стал для россиян валютой номер один, утверждают эксперты. Однако ни игроки на рынке, ни бизнесмены, ни рядовые граждане общую для 17 стран ЕС денежную единицу со счетов не сбрасывают.
The Foreign Ministry (1948-1953), on 32 Smolenskaya-Sennaya, Metro Smolenskaya, is a Stalin-era high-rise building. Anton Denisov/RIA Novosti

Итоги 2010 года: для России США стали ближе, чем Беларусь и Китай 30.12.2010

Новый договор об СНВ российскими экспертами назван главным событием во внешней политике России в 2010 году. Но повернувшись лицом к заокеанскому партнеру, Москва показала спину ближайшим соседям.
KHAKASSIA, RUSSIA. DECEMBER 5, 2007. Drilling and blasting operations at an open-pit gold mine owned by Zolotaya Zvezda gold mining company. (Photo ITAR-TASS / Alexander Kolbasov) +++(c) dpa - Report+++

Итоги 2010 года: в экономике России плюсов и минусов поровну 29.12.2010

2010 год для российской экономики был неоднозначным. С одной стороны, этот год ознаменовал начало выхода из кризиса, с другой - рост мог бы быть и большим.
Moscow's St. Basil's Cathedral is seen through the heavy smog covering Moscow, Russia, early Friday, Aug. 6, 2010, as tourists walk through. Temperatures up to 100 F (38 C) have exacerbated forest and peat bog fires across Russia's central and western regions, destroying close to 2,000 homes. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Итоги 2010 года: внутренняя политика России в дыму пожаров и огне скинхедских файеров 29.12.2010

Год, предшествующий году федеральных выборов, обычно является одним из самых спокойных. В этом смысле 2010-й можно назвать исключением из правил.
Andrej Illarionow, Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Putin, spricht vor einem Treffen des Weltwirtschaftsforums von Davos in Moskau (Archivfoto vom 29.10.2001). Als «Betrug des Jahres» hat Illarionow den Mehrfachverkauf des Yukos-Ölförderers Juganskneftegas bezeichnet. Der zuletzt durch kritische Äußerungen zur Kreml-Politik aufgefallene Berater sagte am Dienstag (28.12.2004) in Moskau, staatliche Unternehmen spielten eine Art «Hütchenspiel» mit Juganskneftegas. Foto: Kochetkov (Zu dpa 0470 vom 28.12.2004) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Илларионов считает экономику России моделью силовиков 03.04.2007

Все стратегические отрасли в России перешли под контроль силовиков. Если Запад продолжит молчать, в стране будет окончательно уничтожена политическая и предпринимательская свобода, считает Андрей Илларионов.
Andrej Illarionow, Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Putin, spricht vor einem Treffen des Weltwirtschaftsforums von Davos in Moskau (Archivfoto vom 29.10.2001). Als «Betrug des Jahres» hat Illarionow den Mehrfachverkauf des Yukos-Ölförderers Juganskneftegas bezeichnet. Der zuletzt durch kritische Äußerungen zur Kreml-Politik aufgefallene Berater sagte am Dienstag (28.12.2004) in Moskau, staatliche Unternehmen spielten eine Art «Hütchenspiel» mit Juganskneftegas. Foto: Kochetkov (Zu dpa 0470 vom 28.12.2004) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Европейская энергетическая хартия выгодна России 05.12.2006

Отказываясь ратифицировать документ, российская правящая элита защищает не национальные, а личные интересы, считает Андрей Илларионов. Эксперт Роланд Гётц предостерегает от излишней подозрительности в отношении России.
Andrej Illarionow, Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Putin, spricht vor einem Treffen des Weltwirtschaftsforums von Davos in Moskau (Archivfoto vom 29.10.2001). Als «Betrug des Jahres» hat Illarionow den Mehrfachverkauf des Yukos-Ölförderers Juganskneftegas bezeichnet. Der zuletzt durch kritische Äußerungen zur Kreml-Politik aufgefallene Berater sagte am Dienstag (28.12.2004) in Moskau, staatliche Unternehmen spielten eine Art «Hütchenspiel» mit Juganskneftegas. Foto: Kochetkov (Zu dpa 0470 vom 28.12.2004) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Андрей Илларионов покидает госслужбу 27.12.2005

Советник президента Путина по экономическим вопросам подал в отставку. Причину Илларионов объяснил сменой политического режима в России.

Советник президента РФ Андрей Илларионов подал в отставку 27.12.2005
Two cleaning women talk in front of a portrait of Mikhail Khodorkovsky, head of Russia's largest oil company Yukos, in company's headquarters in Moscow, Tuesday, Oct. 28, 2003. Khodorkovsky, Russia's richest man, was jailed Saturday on charges of tax evasion, fraud and forgery. Many perceive the four-month investigation into Yukos oil and his other companies as an attack organized by some of President Vladimir Putin's associates to avenge the tycoon's political activities, including funding of opposition parties in the run-up of the Dec. 7 parliamentary elections. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Почему в России не любят олигархов 16.10.2004

Советник президента России Андрей Илларионов критикует власти страны за вмешательство в экономику. А немецкий эксперт Института комплексных социальных исследований РАН Якоб Фрухтманн анализирует имидж олигархов.

Стремление Путина сконцентрировать власть ослабляет Россию 08.10.2004

Как справедливо заметил советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов, если бы не высокие цены на нефть и другие позитивные внешние факторы, то темпы развития экономики в России уже бы замедлились.