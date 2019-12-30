Андрей Илларионов

Как 20 лет Путина повлияли на отношения Берлина с Москвой. DW Новости (30.12.2019)

Мужская дружба Путина и Шредера и довольно натянутые отношения с Ангелой Меркель. Владимир Путин 20 лет у власти. Как менялись отношения Германии и России за время его правления? Это наша главная тема сегодня.