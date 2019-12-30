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Мужская дружба Путина и Шредера и довольно натянутые отношения с Ангелой Меркель. Владимир Путин 20 лет у власти. Как менялись отношения Германии и России за время его правления? Это наша главная тема сегодня.
Бывший советник президента РФ по экономике в интервью DW подводит экономические итоги 20-летнего правления Путина и объясняет, почему Россия так и не превратилась в страну с передовой экономикой.
Евро так и не стал для россиян валютой номер один, утверждают эксперты. Однако ни игроки на рынке, ни бизнесмены, ни рядовые граждане общую для 17 стран ЕС денежную единицу со счетов не сбрасывают.
Новый договор об СНВ российскими экспертами назван главным событием во внешней политике России в 2010 году. Но повернувшись лицом к заокеанскому партнеру, Москва показала спину ближайшим соседям.
2010 год для российской экономики был неоднозначным. С одной стороны, этот год ознаменовал начало выхода из кризиса, с другой - рост мог бы быть и большим.
Год, предшествующий году федеральных выборов, обычно является одним из самых спокойных. В этом смысле 2010-й можно назвать исключением из правил.
Все стратегические отрасли в России перешли под контроль силовиков. Если Запад продолжит молчать, в стране будет окончательно уничтожена политическая и предпринимательская свобода, считает Андрей Илларионов.
Отказываясь ратифицировать документ, российская правящая элита защищает не национальные, а личные интересы, считает Андрей Илларионов. Эксперт Роланд Гётц предостерегает от излишней подозрительности в отношении России.
Советник президента Путина по экономическим вопросам подал в отставку. Причину Илларионов объяснил сменой политического режима в России.
Советник президента России Андрей Илларионов критикует власти страны за вмешательство в экономику. А немецкий эксперт Института комплексных социальных исследований РАН Якоб Фрухтманн анализирует имидж олигархов.
Как справедливо заметил советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов, если бы не высокие цены на нефть и другие позитивные внешние факторы, то темпы развития экономики в России уже бы замедлились.
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