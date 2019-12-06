Ангела Меркель почтила память жертв концлагеря Освенцим

Ангела Меркель (Angela Merkel) стала первым канцлером ФРГ, который за последние 24 года посетил бывший нацистский концлагерь Освенцим. Как сообщило в пятницу, 6 декабря, агентство AFP, Меркель совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким прошла через ворота с печально известной надписью Arbeit macht frei, возложила венок у "черной стены" - бывшего места расстрелов тысяч заключенных, а также осмотрела газовую камеру и крематорий, где были уничтожены большинство евреев, депортированных из Европы.

Выступая на территории бывшего концентрационного лагеря, Ангела Меркель призвала к решительной борьбе с антисемитизмом. "Мы не терпим антисемитизма. Каждый человек в Германии и в Европе должен чувствовать себя дома и в безопасности", - заявила канцлер ФРГ. И на Германии, по словам Меркель, лежит особая ответственность за борьбу с антисемитизмом. "Освенцим был немецким и управляемым немцами лагерем уничтожения. Важно четко назвать виновных. Это наш, немцев, долг перед жертвами и самим собой", - подчеркнула глава правительства Германии, добавив, что это чувство ответственности навсегда станет частью "национальной идентичности немцев".

Германия выделит 60 млн евро

Поездка канцлера официально приурочена к десятилетию основания Фонда Аушвиц-Биркенау, который работает над сохранением мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря. За день до ее отъезда в Польшу было решено выделить на поддержку фонда 60 млн евро.

Меркель стала третьим главной правительства Германии, посетившим бывший лагерь уничтожения, где были умерщвлены до 1,5 млн человек.. До нее это сделали Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) в 1977 году и Гельмут Коль (Helmut Kohl), побывавший в Освенциме дважды – в 1989 и 1995 годах.

ЦСЕГ оценил визит Меркель в Освенцим

Центральный совет евреев Германии (ЦСЕГ) расценил визит Меркель в Освенцим как важный сигнал, особенно спустя почти два месяца после нападения на синагогу в Галле и в то время, когда наблюдается "сдвиг общества вправо", заявил председатель ЦСЕГ Йозеф Шустер (Josef Schuster), сопровождающий Меркель в Освенциме

Таким образом канцлер ФРГ подчеркивает свое "очень четкое отношение" к преступлениям нацистов во время Холокоста. "Нет другого места памяти, которое так ярко показывает события Шоа, как Освенцим", - добавил глава ЦСЕГ.

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