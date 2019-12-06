 Ангела Меркель почтила память жертв концлагеря Освенцим | Новости из Германии о Германии | DW | 06.12.2019

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Германия

Ангела Меркель почтила память жертв концлагеря Освенцим

Совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким канцлер ФРГ прошла через ворота с печально известной надписью Arbeit macht frei, возложила венок у "черной стены", осмотрела газовую камеру и крематорий.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложили венок к черной стене Освенцима

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложили венок к "черной стене" Освенцима

Ангела Меркель (Angela Merkel) стала первым канцлером ФРГ, который за последние 24 года посетил бывший нацистский концлагерь Освенцим. Как сообщило в пятницу, 6 декабря, агентство AFP, Меркель совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким прошла через ворота с печально известной надписью Arbeit macht frei, возложила венок у "черной стены" - бывшего места расстрелов тысяч заключенных, а также осмотрела газовую камеру и крематорий, где были уничтожены большинство евреев, депортированных из Европы.

Выступая на территории бывшего концентрационного лагеря, Ангела Меркель призвала к решительной борьбе с антисемитизмом. "Мы не терпим антисемитизма. Каждый человек в Германии и в Европе должен чувствовать себя дома и в безопасности", - заявила канцлер ФРГ. И на Германии, по словам Меркель, лежит особая ответственность за борьбу с антисемитизмом. "Освенцим был немецким и управляемым немцами лагерем уничтожения. Важно четко назвать виновных. Это наш, немцев, долг перед жертвами и самим собой", - подчеркнула глава правительства Германии, добавив, что это чувство ответственности навсегда станет частью "национальной идентичности  немцев".

Германия выделит 60 млн евро

Поездка канцлера официально приурочена к десятилетию основания Фонда Аушвиц-Биркенау, который работает над сохранением мемориала на месте бывшего концентрационного лагеря. За день до ее отъезда в Польшу было решено выделить на поддержку фонда 60 млн евро. 

Контекст

Украинец Яков Ломака, бывший "остарбайтер" и узник Освенцима, рассказал DW о том, что пережил в концлагерях во время войны, и о своем отношении к немцам сегодня. (09.05.2018)

Немецкие музыканты посетили Освенцим после того, как их обвинили в антисемитизме. Историк и активист Кристоф Хойбнер считает это важным опытом. (08.06.2018)

Меркель стала третьим главной правительства Германии, посетившим бывший лагерь уничтожения, где были умерщвлены до 1,5 млн человек.. До нее это сделали Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) в 1977 году и Гельмут Коль (Helmut Kohl), побывавший в Освенциме дважды – в 1989 и 1995 годах.

ЦСЕГ оценил визит Меркель в Освенцим

Центральный совет евреев Германии (ЦСЕГ) расценил визит Меркель в Освенцим как важный сигнал, особенно спустя почти два месяца после нападения на синагогу в Галле и в то время, когда наблюдается "сдвиг общества вправо", заявил председатель ЦСЕГ Йозеф Шустер (Josef Schuster), сопровождающий Меркель в Освенциме

Таким образом канцлер ФРГ подчеркивает свое "очень четкое отношение" к преступлениям нацистов во время Холокоста. "Нет другого места памяти, которое так ярко показывает события Шоа, как Освенцим", - добавил глава ЦСЕГ.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 06:19

Выжившая в Освенциме

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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Выжившая в Освенциме  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

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Впервые за 14 лет на посту канцлера Меркель посетит Освенцим. Визит приурочен к 10-летию основания Фонда "Освенцим - Биркенау", работающего над сохранением мемориала на месте бывшего лагеря смерти.

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