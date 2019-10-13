 Ангела Меркель настаивает на прекращении военной операции в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2019

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Мир

Ангела Меркель настаивает на прекращении военной операции в Сирии

Военное наступление Турции в Сирии приведет к увеличению числа беженцев, дестабилизации региона и усилению исламистов, заявила канцлер ФРГ в телефонной беседе с турецким президентом.

Турецкое наступление в Сирии - дым над городом Телль-эль-Абьяд

Турецкое наступление в Сирии - дым над городом Телль-эль-Абьяд

"Немедленно прекратить" турецкое военное наступление в Сирии призвала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), которая провела телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представитель правительства Германии сообщил об этом в воскресенье, 13 октября.

Контекст

На следующем саммите 17 марта лидерам ЕС предстоит дать ответ на турецкие предложения по урегулированию миграционного кризиса. План Анкары, правда, в Германии не всем по душе. (08.03.2016)

Решение о прекращении поставок оружия принято на фоне турецкой военной операции в Сирии, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас. Вслед за этим последовало аналогичное заявление Парижа. (12.10.2019)

Турецкие военные начали силовую операцию на севере Сирии. Она направлена против сил самообороны сирийских курдов. (09.10.2019)

По мнению канцлера, невзирая на оправданные интересы Турции в области собственной безопасности, военная операция на северо-востоке Сирии приведет к вынужденной миграции большого количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению террористической группировки "Исламское государство".

Телефонный разговор состоялся по инициативе Эрдогана, уточнил представитель правительства ФРГ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что эмбарго на экспорт вооружения в Турцию только укрепит его страну. О приостановке экспорта вооружений в Турцию объявили Германия и Франция.

"С учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии правительство ФРГ более не будет давать разрешение на продукцию военного назначения, которую Турция может задействовать в Сирии", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас  (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag.

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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