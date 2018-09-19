 Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили Сирию и Украину | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2018

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Европа

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили Сирию и Украину

Президент России в телефонной беседе сообщил канцлеру ФРГ о договоренности РФ и Турции о стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб.

Канцлер ФРГ и президент РФ на встрече в замке Мезеберг

Канцлер ФРГ и президент РФ на встрече в замке Мезеберг

Канцлер ФРГ Ангела Меркель  (Angela Merkel) в среду, 19 сентября, провела телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами их диалога, как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), были обстановка в Сирии и ситуация на востоке Украины.

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В частности, речь шла о положении в сирийской провинции Идлиб после договоренности РФ и Турции создать там демилитаризованную зону. Канцлер ФРГ приветствовала усилия, направленные на предотвращение эскалации конфликта и защиту мирного населения.

Буферную зону шириной 15-20 км вдоль линии соприкосновения оппозиции и сирийских правительственных войск планируется установить к 15 октября. Ее будут патрулировать турецкие подразделения и российская военная полиция. К 10 октября оттуда должны быть выведены все тяжелые вооружения и боевики, в том числе террористы "Джабхат ан-Нусры".

Кроме того Меркель и Путин подчеркнули важность скорейшего и полного выполнения минских договоренностей, а также обсудили связанные с конфликтом в Донбассе гуманитарные вопросы.

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    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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