Ангела Меркель и Владимир Путин обозначили темы переговоров

Перед началом беседы Меркель и Путин выступили с заявлениями для прессы. Встреча канцлера ФРГ и президента РФ проходит в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.
Германия будет добиваться установления режима тишины в Донбассе к началу нового учебного года. Об этом в субботу, 18 августа, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, проходящих в резиденции для почетных гостей правительства ФРГ в Мезеберге, в 70 км от Берлина.
В ходе краткого заявления для прессы, в котором были обозначены основные темы предстоящего диалога, Меркель отметила, что на востоке Украины по-прежнему пока не удается достичь "стабильного режима прекращения огня". Она выразила надежду, что на переговорах с Путиным обсудит возможность задействования "миротворческой миссии ООН, которая, возможно, могла бы сыграть роль в процессе умиротворения" сторон.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил заинтересованность России в работе "в рамках нормандского формата и контактной группы" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Москва и далее будет оказывать содействие "специальной мониторинговой миссии ООН", подчеркнул он.
Меркель: Украина должна играть роль в транзите газа в Европу
Об Украине пойдет речь и при обсуждении строительства газопровода "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию, подчеркнула Меркель. По словам канцлера, Киев должен сохранить за собой роль в поставках энергоресурсов европейским потребителям и после запуска проекта. "С моей точки зрения, Украина - даже в условиях наличия "Северного потока-2" - должна играть роль в транзите газа в Европу", - подчеркнула она.
При этом Меркель выразила удовлетворение по поводу предварительных переговоров об условиях строительства "Северного потока - 2", которые удалось начать с Евросоюзом, Москвой и Киевом.
Владимир Путин, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул, что "Северный поток-2" является для России исключительно экономическим проектом. "Хочу отметить, что главное, чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - заявил президент РФ.
Не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе
Еще одной важной темой переговоров станет ситуация в Сирии, отметила канцлер ФРГ. " Мы должны, в первую очередь, избежать того, чтобы в Идлибе началась гуманитарная катастрофа. По нашим наблюдениям, военных действий стало меньше. Но тем самым еще не достигнут мир", - сказала Меркель. Именно поэтому, по ее словам, Германия придает важное значение процессу политического урегулирования, в частности, "реформе конституции и возможному проведению выборов".
Российский лидер отметил, что особое внимание будет уделено гуманитарной составляющей конфликта. Речь, в частности, пойдет о помощи "тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", подчеркнул он.
Ангела Меркель и Владимир Путин также обсудят ядерную сделку с Ираном, из которой 8 мая вышел президент США Дональд Трамп. "Германия придерживается соглашения", - подчеркнула Меркель, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Тегераном.
В то же время канцлер ФРГ отметила, что ряд действий со стороны Исламской Республики вызывают у Берлина тревогу. Москва придерживается той точки зрения, что крайне важно "сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договоренность", согласился Путин.
После частного визита в Австрию
На встречу в Германии Владимир Путин прибыл с опозданием в 30 минут, автокортеж доставил его из берлинского аэропорта Тегель. Меркель прилетела в соответствии с графиком на борту правительственного вертолета.
Ранее в тот же день российский президент посетил с частным визитом Австрию, где присутствовал на свадьбе 53-летнего министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и 54-летнего предпринимателя Вольфганга Майлингера.
До начала встречи эксперты высказывали сомнения в том, что сторонам в Мезеберге удастся достичь решающего прорыва. Так, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer) отмечала, что позиции России по Сирии и Украине в последнее время не претерпели существенных изменений. Меркель также говорила, что речь идет о "рабочей встрече", от которой не следует ждать "особых результатов".
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