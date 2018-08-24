 Анатомия немецкого быта: как распределены роли мужчины и женщины в семье | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 24.08.2018

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Германия

Анатомия немецкого быта: как распределены роли мужчины и женщины в семье

Женщина выполняет в среднем две трети всех домашних обязанностей, даже если при этом ходит на работу? Не удивляйтесь: это - о Германии. Мужчина здесь остается основным кормильцем.

Puppenhaus um 1880 (Traumstadtmuseum/Reinold Fischer)

В немецких парах и семьях распределение обязанностей и ролей между партнерами и супругами за последние десятилетия изменилось: модель "мужчина-кормилец" все еще доминирует, но уже в несколько модифицированном виде. Все больше матерей наряду с отцами семейств занимаются профессиональной деятельностью. Так, большинство детей в Германии растут в условиях, при которых папа работает на полную ставку, а мама сочетает частичную занятость с неоплачиваемым трудом - ведением домашнего хозяйства. Социологи называют это "усовершенствованной моделью домохозяйки", ведь такая частичная занятость приносит доход, на который семью не прокормить.

Как немки совмещают семью и карьеру

"Немецкие женщины считают себя очень эмансипированными, например, по сравнению с восточноевропейскими соседками. В молодости они искренне верят в то, что им удастся совмещать семью и карьеру, и что у них есть свобода выбора. В действительности же дела обстоят иначе", - рассказывает профессор социологии Корнелия Коппеч (Cornelia Koppetsch), автор книги о "конфликтах полов" под названием "Когда мужчина больше не кормилец" ("Wenn der Mann kein Ernährer mehr ist", издательство Suhrkamp, 2015). Как минимум после замужества для многих немок становится очевидным, что в сфере семьи от женщины ожидают многого, а в карьере - не воспринимают всерьез, рассчитывая на ее выход в декретный отпуск, говорит эксперт.

У 35-летней Элен Райнольд (Ellen Reinold), хозяйки уютного кафе "Тетушка Эмма", расположенного напротив зоопарка Карлсруэ, выбор был: после замужества она сознательно оставила редакторскую работу в издательстве и открыла собственное дело. Родители с детства убеждали ее, что совершенно необходимо иметь профессию, собственный доход и вообще "что-то свое". Когда она прямо рядом с домом увидела вывеску "Сдается помещение", решение было принято.

То, что Элен стала частной предпринимательницей, имеет как преимущества, так и недостатки для организации быта и семьи: с одной стороны, она сама планирует свое время и принимает решения, с другой - у нее больше дел, чем у наемного работника, а уровень непредсказуемости ситуации и ответственности выше. Поэтому они с мужем, 36-летним Жюльеном (Julien Reinold), откровенно радуются, что один из партнеров работает не на себя: "Два предпринимателя в одной семье - это слишком".

Мужчина - хороший добытчик, но плохой помощник?

В каждой десятой семье в Германии женщина зарабатывает больше партнера, причем зачастую лишь потому, что мужчина остался без работы. У четверти пар заработок примерно одинаковый. Отец по-прежнему главный добытчик в 65 процентах семейств. Семья Жюльена и Элен - не исключение: несмотря на все усилия хозяйки кафе и матери двоих сыновей, основной доход в семью приносит ее муж, руководитель проектов в средней IT-компании.

Семья Райнольдов

Семья Райнольдов

В Германии работают около 70 процентов женщин, но при этом жены по-прежнему выполняют больше работы по дому и уходу за детьми, чем мужья. Причем, такая же ситуация складывается и во всех остальных странах, входящих в ОБСЕ, включая скандинавские. Это показало масштабное исследование, опубликованное организацией в 2017 году. Изменить это крайне сложно, утверждает Коппеч: у немецких мужчин "эта функция полностью заблокирована". Если работающая женщина откажется от домашней работы, ее партнер вряд ли станет делать больше. А равноценное распределение функций, обязанностей и нагрузок между мужчиной и женщиной в паре означает, что каждый из партнеров выполняет одинаковую долю оплачиваемого и неоплачиваемого труда.

Элен удается объединить домашнюю работу и профессиональную деятельность: например, закупки она делает сразу и для кафе, и для дома. Кроме того, у "Тетушки Эммы" завтракает вся семья. "Это наше ежедневное декадентство - завтрак с детьми в кафе", - шутят супруги. Такая логистика экономит много времени и сил и является одной из составляющих успешной организации в этой семье.

"Где включается стиральная машина?"

Среднестатистический отец семейства в Германии работает 42 часа в неделю. Его гражданская или официальная жена в среднем занимается оплачиваемым трудом на 25 часов в неделю меньше. Вместо этого на ее плечи ложится почти две трети (65%) всего объема неоплачиваемой работы, связанной с хозяйством и детьми. По словам Коппеч, у женщин стандарты чистоты и порядка выше, а мужчины, как правило, редко проявляют инициативу в домашней работе.

Корнелия Коппеч

Корнелия Коппеч

Так хозяйственные обязанности мало-помалу переходят в женские руки, даже если изначально пара декларировала стремление к равноценному распределению труда. "Мужчины готовы притворяться, что не знают, как работает стиральная машина, делать уборку, спустя рукава, в надежде, что женщина махнет рукой и возьмет это на себя, а если и идут в декретный отпуск, то планируют параллельно дописать диссертацию или закончить какой-нибудь проект, до которого все не доходят руки", - рассказывает социолог. По ее мнению, в отличие от женщин, мужчины не воспринимают домашние задачи всерьез.

Жюльен берет на себя всю работу по хозяйству, которую терпеть не может Элен, например, - стирку. Он несколько месяцев был в декретном отпуске, а теперь водит старшего сына в детский сад, пока Элен занимается делами в кафе. А что если на работе завал и дома накапливается гора нестиранного белья? "Ну, тогда мы… вместе занимается стиркой", - говорят супруги. "Или… появляется одна из бабушек…", - смеются они.

4,5 минуты - это много или мало?

Исследователи ОБСЕ сложили время оплачиваемого и неоплачиваемого женского труда и отняли от этой суммы время оплачиваемого и неоплачиваемого мужского труда. В результате получилось, что женщина работает больше, чем мужчина. На 4 минуты 31 секунду в день. Казалось бы, что такое 4,5 минуты? Но в данном случае дело не столько в них, сколько в доходах: ведь жена берет на себя труд неоплачиваемый, что негативно cказывается как на ее текущем финансовом положении, так и на экономических перспективах.

Жюльен рассказывает, что когда он рос, его мама не работала, а полностью посвящала себя дому, как это было принято в Западной Германии, и до сих пор довольна таким положением дел. При этом сам он желал, чтобы в его паре было иначе. "Оба должны заниматься делом, - говорит он, - зарабатывать, реализовываться профессионально. Хотя я бы с удовольствием не ходил на работу, а кормил в парке голубей…" Элен тоже рада, что ее собственная семья отличается от родительской: мать была учительницей, а отец - предпринимателем, который абсолютно ничего не делал по дому.

Либерализация гендерных ролей в семье

Отношение к функциям матери и отца в семьях Германии действительно изменилось. Еще в 2002 году почти половина жителей западногерманских федеральных земель (46,6%) заявляли, что женщина вообще не должна работать, пока ее ребенок не достигнет детсадовского возраста. Уже через 10 лет так считала лишь пятая часть западных немцев.

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На территории бывшей ГДР, где женский труд на благо социализма в прежнюю эпоху активно приветствовался, исторически сложилась более благоприятная для женщин ситуация. При этом динамика там тоже положительная - за одно десятилетие число поборников консервативной модели семьи сократилось с 20 до 10 процентов. "В то же время, если отец приводит ребенка в детский сад в грязной одежде, винят в этом, как правило, мать, - отмечает профессор Коппеч. - Ответственность за дом и семью общество автоматически возлагает на женщину".

Согласно опросам, каждый третий отец в Германии хотел бы меньше времени проводить на работе и больше - с детьми. Но многие боятся брать полноценный декретный отпуск, поскольку полагают, что работодатель потеряет к ним интерес, указывает Коппеч. Здесь срабатывают те же социальные механизмы, что и в случае с женщинами, чей карьерный взлет теперь начинается уже после менопаузы - когда начальство знает, что "угрозы" ухода сотрудницы больше нет.

Аутсорсинг как выход из домашнего тупика 

Для того чтобы в доме было по-настоящему равноценное распределение всей работы, как этого хотелось бы многим, об этом нужно позаботиться еще на начальном этапе - при выборе ориентированного на это партнера, советует эксперт. Также нужно понимать, что у карьериста или человека с профессиональными амбициями, будь то мужчина или женщина, уже есть приоритет. В такой ситуации справедливый выход для семьи - не сбрасывать все хозяйство на плечи одного партнера (читай: женщины), а перевести неоплачиваемый домашний труд в разряд оплачиваемого аутсорсинга: нанять няню, домработницу или гувернантку, сиделку для больных или престарелых родителей; есть в общепите, заказывать доставку продуктов и готовых блюд на дом.

9 часов вечера. Улыбающиеся Элен и Жюльен за бокалом вина советуют: "Чтобы все получалось, нужно много и тщательно все планировать вместе. А если что-то пойдет не по плану - спокойно на это реагировать". Даже беседу с ними пришлось сдвинуть на час позже: укладывание детей спать - процесс непредсказуемый.

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    Автор: Наталья Позднякова


 

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Ссылки в интернете

Исследование ОБСЕ о распределении обязанностей в семьях Германии (на английском языке)

Страница Корнелии Коппеч на сайте Дармштадтского университета

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