Анатомия немецкого быта: как распределены роли мужчины и женщины в семье

В немецких парах и семьях распределение обязанностей и ролей между партнерами и супругами за последние десятилетия изменилось: модель "мужчина-кормилец" все еще доминирует, но уже в несколько модифицированном виде. Все больше матерей наряду с отцами семейств занимаются профессиональной деятельностью. Так, большинство детей в Германии растут в условиях, при которых папа работает на полную ставку, а мама сочетает частичную занятость с неоплачиваемым трудом - ведением домашнего хозяйства. Социологи называют это "усовершенствованной моделью домохозяйки", ведь такая частичная занятость приносит доход, на который семью не прокормить.

Как немки совмещают семью и карьеру

"Немецкие женщины считают себя очень эмансипированными, например, по сравнению с восточноевропейскими соседками. В молодости они искренне верят в то, что им удастся совмещать семью и карьеру, и что у них есть свобода выбора. В действительности же дела обстоят иначе", - рассказывает профессор социологии Корнелия Коппеч (Cornelia Koppetsch), автор книги о "конфликтах полов" под названием "Когда мужчина больше не кормилец" ("Wenn der Mann kein Ernährer mehr ist", издательство Suhrkamp, 2015). Как минимум после замужества для многих немок становится очевидным, что в сфере семьи от женщины ожидают многого, а в карьере - не воспринимают всерьез, рассчитывая на ее выход в декретный отпуск, говорит эксперт.

У 35-летней Элен Райнольд (Ellen Reinold), хозяйки уютного кафе "Тетушка Эмма", расположенного напротив зоопарка Карлсруэ, выбор был: после замужества она сознательно оставила редакторскую работу в издательстве и открыла собственное дело. Родители с детства убеждали ее, что совершенно необходимо иметь профессию, собственный доход и вообще "что-то свое". Когда она прямо рядом с домом увидела вывеску "Сдается помещение", решение было принято.

То, что Элен стала частной предпринимательницей, имеет как преимущества, так и недостатки для организации быта и семьи: с одной стороны, она сама планирует свое время и принимает решения, с другой - у нее больше дел, чем у наемного работника, а уровень непредсказуемости ситуации и ответственности выше. Поэтому они с мужем, 36-летним Жюльеном (Julien Reinold), откровенно радуются, что один из партнеров работает не на себя: "Два предпринимателя в одной семье - это слишком".

Мужчина - хороший добытчик, но плохой помощник?

В каждой десятой семье в Германии женщина зарабатывает больше партнера, причем зачастую лишь потому, что мужчина остался без работы. У четверти пар заработок примерно одинаковый. Отец по-прежнему главный добытчик в 65 процентах семейств. Семья Жюльена и Элен - не исключение: несмотря на все усилия хозяйки кафе и матери двоих сыновей, основной доход в семью приносит ее муж, руководитель проектов в средней IT-компании.

Семья Райнольдов

В Германии работают около 70 процентов женщин, но при этом жены по-прежнему выполняют больше работы по дому и уходу за детьми, чем мужья. Причем, такая же ситуация складывается и во всех остальных странах, входящих в ОБСЕ, включая скандинавские. Это показало масштабное исследование, опубликованное организацией в 2017 году. Изменить это крайне сложно, утверждает Коппеч: у немецких мужчин "эта функция полностью заблокирована". Если работающая женщина откажется от домашней работы, ее партнер вряд ли станет делать больше. А равноценное распределение функций, обязанностей и нагрузок между мужчиной и женщиной в паре означает, что каждый из партнеров выполняет одинаковую долю оплачиваемого и неоплачиваемого труда.

Элен удается объединить домашнюю работу и профессиональную деятельность: например, закупки она делает сразу и для кафе, и для дома. Кроме того, у "Тетушки Эммы" завтракает вся семья. "Это наше ежедневное декадентство - завтрак с детьми в кафе", - шутят супруги. Такая логистика экономит много времени и сил и является одной из составляющих успешной организации в этой семье.

"Где включается стиральная машина?"

Среднестатистический отец семейства в Германии работает 42 часа в неделю. Его гражданская или официальная жена в среднем занимается оплачиваемым трудом на 25 часов в неделю меньше. Вместо этого на ее плечи ложится почти две трети (65%) всего объема неоплачиваемой работы, связанной с хозяйством и детьми. По словам Коппеч, у женщин стандарты чистоты и порядка выше, а мужчины, как правило, редко проявляют инициативу в домашней работе.

Корнелия Коппеч

Так хозяйственные обязанности мало-помалу переходят в женские руки, даже если изначально пара декларировала стремление к равноценному распределению труда. "Мужчины готовы притворяться, что не знают, как работает стиральная машина, делать уборку, спустя рукава, в надежде, что женщина махнет рукой и возьмет это на себя, а если и идут в декретный отпуск, то планируют параллельно дописать диссертацию или закончить какой-нибудь проект, до которого все не доходят руки", - рассказывает социолог. По ее мнению, в отличие от женщин, мужчины не воспринимают домашние задачи всерьез.

Жюльен берет на себя всю работу по хозяйству, которую терпеть не может Элен, например, - стирку. Он несколько месяцев был в декретном отпуске, а теперь водит старшего сына в детский сад, пока Элен занимается делами в кафе. А что если на работе завал и дома накапливается гора нестиранного белья? "Ну, тогда мы… вместе занимается стиркой", - говорят супруги. "Или… появляется одна из бабушек…", - смеются они.

4,5 минуты - это много или мало?

Исследователи ОБСЕ сложили время оплачиваемого и неоплачиваемого женского труда и отняли от этой суммы время оплачиваемого и неоплачиваемого мужского труда. В результате получилось, что женщина работает больше, чем мужчина. На 4 минуты 31 секунду в день. Казалось бы, что такое 4,5 минуты? Но в данном случае дело не столько в них, сколько в доходах: ведь жена берет на себя труд неоплачиваемый, что негативно cказывается как на ее текущем финансовом положении, так и на экономических перспективах.

Жюльен рассказывает, что когда он рос, его мама не работала, а полностью посвящала себя дому, как это было принято в Западной Германии, и до сих пор довольна таким положением дел. При этом сам он желал, чтобы в его паре было иначе. "Оба должны заниматься делом, - говорит он, - зарабатывать, реализовываться профессионально. Хотя я бы с удовольствием не ходил на работу, а кормил в парке голубей…" Элен тоже рада, что ее собственная семья отличается от родительской: мать была учительницей, а отец - предпринимателем, который абсолютно ничего не делал по дому.

Либерализация гендерных ролей в семье

Отношение к функциям матери и отца в семьях Германии действительно изменилось. Еще в 2002 году почти половина жителей западногерманских федеральных земель (46,6%) заявляли, что женщина вообще не должна работать, пока ее ребенок не достигнет детсадовского возраста. Уже через 10 лет так считала лишь пятая часть западных немцев.

На территории бывшей ГДР, где женский труд на благо социализма в прежнюю эпоху активно приветствовался, исторически сложилась более благоприятная для женщин ситуация. При этом динамика там тоже положительная - за одно десятилетие число поборников консервативной модели семьи сократилось с 20 до 10 процентов. "В то же время, если отец приводит ребенка в детский сад в грязной одежде, винят в этом, как правило, мать, - отмечает профессор Коппеч. - Ответственность за дом и семью общество автоматически возлагает на женщину".

Согласно опросам, каждый третий отец в Германии хотел бы меньше времени проводить на работе и больше - с детьми. Но многие боятся брать полноценный декретный отпуск, поскольку полагают, что работодатель потеряет к ним интерес, указывает Коппеч. Здесь срабатывают те же социальные механизмы, что и в случае с женщинами, чей карьерный взлет теперь начинается уже после менопаузы - когда начальство знает, что "угрозы" ухода сотрудницы больше нет.

Аутсорсинг как выход из домашнего тупика

Для того чтобы в доме было по-настоящему равноценное распределение всей работы, как этого хотелось бы многим, об этом нужно позаботиться еще на начальном этапе - при выборе ориентированного на это партнера, советует эксперт. Также нужно понимать, что у карьериста или человека с профессиональными амбициями, будь то мужчина или женщина, уже есть приоритет. В такой ситуации справедливый выход для семьи - не сбрасывать все хозяйство на плечи одного партнера (читай: женщины), а перевести неоплачиваемый домашний труд в разряд оплачиваемого аутсорсинга: нанять няню, домработницу или гувернантку, сиделку для больных или престарелых родителей; есть в общепите, заказывать доставку продуктов и готовых блюд на дом.

9 часов вечера. Улыбающиеся Элен и Жюльен за бокалом вина советуют: "Чтобы все получалось, нужно много и тщательно все планировать вместе. А если что-то пойдет не по плану - спокойно на это реагировать". Даже беседу с ними пришлось сдвинуть на час позже: укладывание детей спать - процесс непредсказуемый.

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