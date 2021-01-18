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Анархизм

Vor dem Gerichstgebäude bei der Urteilsverkündung im Prozess gegen Azat Miftakhov, Moskau, Russland, 18.01.2021.

"Морально был готов к приговору". Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии 18.01.2021

Суд в Москве вынес обвинительный приговор анархисту и аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Репортаж DW от здания суда в Москве, куда почти никого не пустили.
***ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden!*** via Evgeny Zhukov Quelle: https://miftakhov.org/

Суд в Москве приговорил анархиста Мифтахова к 6 годам колонии 18.01.2021

Аспирант-анархист проходил по делу о разбитом окне в офисе "Единой России". Другие два фигуранта получили условные сроки.

Police officers enter the building via a first floor window at the squatted left-wing housing project Liebigstrasse 34, which is facing eviction, in Berlin, Germany October 9, 2020. REUTERS/Axel Schmidt

Берлинская полиция освободила дом от анархистов-сквоттеров 09.10.2020

Судебные приставы при поддержке полиции взяли под контроль жилой дом на востоке Берлина, самовольно захваченный левыми радикалами. На помощь столичным стражам порядка были переброшены подразделения с другого конца ФРГ.
U.S. President Donald Trump speaks during the 2020 Salute to America on the South Lawn of the White House in Washington on July 4, 2020. Photo by Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM |

Трамп в День независимости пообещал защищать американский образ жизни 05.07.2020

Президент США пообещал побороть леворадикалов, марксистов, анархистов и мародеров и раскритиковал попытки уничтожить памятники. День независимости прошел на фоне пандемии и протестов против расизма.
Verhaftungen vor dem Gerichtsgebäude in Sankt-Petersburg, Russland, bei der Urteilsverkündung im 'Set-Prozess, 22.06.2020

Оглашение приговора по делу "Сети" сопровождалось массовыми задержаниями 22.06.2020

Суд признал Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова участниками террористического сообщества. Тех, кто пришел поддержать их к суду, жестко задерживали. Репортаж DW.
Demonstrators throw stones towards a water cannon, in Hamburg, Germany, on July 7, 2017. In the evening there was a lot of riots in the Schanzenviertel around the autonomous center Rote Flora. At the G20 Summit in Hamburg, the most important industrialized and emerging countries meet and serve as a forum for problems of the international economic and financial system. (Photo by Markus Heine/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что такое "антифа", которое хочет запретить Трамп 07.06.2020

Трамп обвинил в беспорядках в США движение "Антифа" и намерен его запретить. Проблема лишь в том, что "антифа" - не движение: возникшее в Германии определение объединяет сторонников самых разных политических взглядов.
Vor dem Gerichtsgebäude in Sankt-Petersburg, Russland,'bei dem 'Set Prozess, vorne - Eltern des Angeklagten Julij Bojarschinow.

На суд по делу "Сети" в Петербурге не пустили даже родителей подсудимых 25.05.2020

В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание суда над местными фигурантами дела "Сети". Защитники подсудимых опасаются, что судьи спешат закончить дело как можно раньше.
Es wurde heute, am 25.02.2020 von unserem Korrespondenten in Sankt Petersburg Sergey Satanovskiy geschossen. Es geht um die Gerichtssitzung im Fall der sogenannten Organisation Netzwerk (Set). Zu sehen in der Mitte des Bildes ist der Angeklagte Wiktor Filinkow (Viktor Filinkov)

Петербургским фигурантам дела "Сети" продлили арест 28.02.2020

Обвиняемые в участии в террористическом сообществе Виктор Филинков и Юлий Бояршинов останутся в СИЗО до 11 июня.
Journalisten am Eingang ins Gerichtsgebäude. (c) DW/Segrey Satanowskiy

Десятки журналистов не пустили на слушание дела "Сети" в Петербурге 26.02.2020

Несмотря на огромный интерес к делу "Сети", суд в Санкт-Петербурге выделил для заседаний зал на 15 мест. Адвокат заявил судьям отвод, который был отклонен. Подробности - у DW.
Russland Justiz l Protestaktion gegen Urteile im Netz-Fall in St. Petersburg.

Адвокаты и муниципальные депутаты требуют расследовать пытки в деле "Сети" 25.02.2020

Накануне оглашения приговора еще двум фигурантам дела Следственный комитет и Генпрокуратуру призывают расследовать факты пыток и фальсификаций доказательств.
Protestaktion in Moskau zur Unterstützung der Verurteilten im so genannten Netzwerk-Fall: Einzelne Streikposten in Moskau. DW, 14.02.2020 in Moskau, Russland

В Москве пикетируют ФСБ в поддержку осужденных по делу "Сети" 14.02.2020

На Лубянской площади проходят одиночные пикеты в связи с вынесенным накануне приговором семерым обвиняемым по делу "Сети". Они вместе получили 86 лет колонии.
A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Обвиняемые по делу "Сети" приговорены к долгим срокам заключения 10.02.2020

Суд приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к лишению свободы в колонии на сроки от 6 до 18 лет. Ранее ряд из них заявлял о пытках и давлении со стороны силовиков.
Wiktor Filinkow und Julij Bojarschinow im Gericht in Petersburg, Russland. Autor: Sergej Satanowskij, DW, 8.4.2019

Как в Петербурге судят двух фигурантов дела "Сети" 08.04.2019

Петербургских фигурантов дела "Сети" Бояршинова и Филинкова обвиняют в участии в террористическом сообществе и планах свержения власти в РФ. Как прошло первое заседание суда по их делу, в репортаже DW.
ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Центр "Мемориал" призвал освободить политзаключенного-анархиста 25.03.2019

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали в рамках дела о самодельном взрывном устройстве в Балашихе. После пыток и освобождения его снова задержали - по делу о хулиганстве. В СПЧ поддержали "Мемориал".
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Фигуранты "дела пензенских анархистов" объявили голодовку 02.12.2018

Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов, которых обвиняют в участии в террористической организации "Сеть", объявили голодовку. Пчелинцев ранее неоднократно сообщал о пытках в СИЗО.
31.10.2018 *** Emergencies Ministry members, law enforcement officers and investigators work at the site of an explosion at an office of Russia's Federal Security Service (FSB) in the city of Arkhangelsk, Russia October 31, 2018. REUTERS/Sergei Yakovlev/29.ru NO RESALES. NO ARCHIVES.

В Калининграде арестован "анархист" за комментарий о теракте в Архангельске 06.11.2018

За комментарий к предсмертному письму архангельского террориста, оставленном в анархистском Telegram-канале, Вячеславу Лукичеву грозит крупный штраф или лишение свободы.
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