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Суд в Москве вынес обвинительный приговор анархисту и аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Репортаж DW от здания суда в Москве, куда почти никого не пустили.
Аспирант-анархист проходил по делу о разбитом окне в офисе "Единой России". Другие два фигуранта получили условные сроки.
Судебные приставы при поддержке полиции взяли под контроль жилой дом на востоке Берлина, самовольно захваченный левыми радикалами. На помощь столичным стражам порядка были переброшены подразделения с другого конца ФРГ.
Президент США пообещал побороть леворадикалов, марксистов, анархистов и мародеров и раскритиковал попытки уничтожить памятники. День независимости прошел на фоне пандемии и протестов против расизма.
Суд признал Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова участниками террористического сообщества. Тех, кто пришел поддержать их к суду, жестко задерживали. Репортаж DW.
Трамп обвинил в беспорядках в США движение "Антифа" и намерен его запретить. Проблема лишь в том, что "антифа" - не движение: возникшее в Германии определение объединяет сторонников самых разных политических взглядов.
В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание суда над местными фигурантами дела "Сети". Защитники подсудимых опасаются, что судьи спешат закончить дело как можно раньше.
Обвиняемые в участии в террористическом сообществе Виктор Филинков и Юлий Бояршинов останутся в СИЗО до 11 июня.
Несмотря на огромный интерес к делу "Сети", суд в Санкт-Петербурге выделил для заседаний зал на 15 мест. Адвокат заявил судьям отвод, который был отклонен. Подробности - у DW.
Накануне оглашения приговора еще двум фигурантам дела Следственный комитет и Генпрокуратуру призывают расследовать факты пыток и фальсификаций доказательств.
На Лубянской площади проходят одиночные пикеты в связи с вынесенным накануне приговором семерым обвиняемым по делу "Сети". Они вместе получили 86 лет колонии.
Суд приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к лишению свободы в колонии на сроки от 6 до 18 лет. Ранее ряд из них заявлял о пытках и давлении со стороны силовиков.
Петербургских фигурантов дела "Сети" Бояршинова и Филинкова обвиняют в участии в террористическом сообществе и планах свержения власти в РФ. Как прошло первое заседание суда по их делу, в репортаже DW.
Аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали в рамках дела о самодельном взрывном устройстве в Балашихе. После пыток и освобождения его снова задержали - по делу о хулиганстве. В СПЧ поддержали "Мемориал".
Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов, которых обвиняют в участии в террористической организации "Сеть", объявили голодовку. Пчелинцев ранее неоднократно сообщал о пытках в СИЗО.
За комментарий к предсмертному письму архангельского террориста, оставленном в анархистском Telegram-канале, Вячеславу Лукичеву грозит крупный штраф или лишение свободы.
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