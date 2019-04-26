 Амстердам запретит с 2030 года дизельные и бензиновые автомобили | Новости о немецких автомобилях | DW | 03.05.2019

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Автомобиль

Амстердам запретит с 2030 года дизельные и бензиновые автомобили

Власти Амстердама решили запретить с 2030 ездить по городу дизельным и бензиновым машинам. Их в Нидерландах предполагается заменить электромобилями и водородным транспортом.

Автомобили на набережной одного из каналов Амстердама

Один из каналов Амстердама

Автомобили и мотоциклы с бензиновыми и дизельными двигателями будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года. Такое решение приняли власти Амстердама в четверг, 2 мая, преследуя цель сохранять чистоту воздуха в городе.

Контекст

После многочасового заседания суд в Лейпциге отложил решение, способное сильно повлиять на будущее дизеля. DW о том, кого и как затронут возможные ограничения для дизельных автомобилей в Германии. (22.02.2018)

Организация Deutsche Umwelthilfe в 16 городах Германии подала иски к местным властям из-за загрязнения воздуха вредными выхлопами дизельных автомобилей. (21.07.2017)

Уже в октябре 2017 года нидерландское правительство утвердило план не допускать с 2030 года новых машин, работающих на дизеле и бензине, а уже с 2020 года будут запрещены дизели, выпущенные до 2005 года. Несмотря на то, что многие жители страны широко пользуются велосипедами, воздух в Нидерландах загрязнен сильнее, чем предполагают европейские нормы - прежде всего, из-за оживленного движения в Амстердаме и Роттердаме.

Министерство здравоохранения в Гааге предупредило, что выбросы двуокиси азота и твердых частиц на нынешнем уровне может вести к заболеваниям дыхательных путей, а длительное их воздействие сокращает предполагаемую продолжительность жизни на один год.

Наряду с запретом бензиновых и дизельных автомобилей, в Нидерландах предполагается заменить их машинами с электро- и водородными двигателями.

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    Автор: Элла Володина


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