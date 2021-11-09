Нижегородский апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче Пола Уилана для дальнейшего отбытия наказания в США. Защита намерена подать жалобу в кассационный суд.
В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.
Группа американских вирусологов обнаружила так называемый "супериммунитет" у одновременно переболевших ковидом и привитых людей. В чем он состоит и как его получить? Единственное слабое место данного исследования - пока оно базируется на слишком маленьком количестве подопытных.