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Америка

Supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S. January 6, 2021. REUTERS/Stephanie Keith TPX IMAGES OF THE DAY

Минск: участник штурма Капитолия в США просит убежище в Беларуси 09.11.2021

Американец Эван Ньюман сообщил белорусскому телевидению, что уехал в Украину, скрываясь от правосудия по делу о беспорядках в столице США, однако якобы заметил слежку СБУ и решил просить политубежище в Беларуси.
FILE- In this Aug. 23, 2019, file photo, Paul Whelan, a former U.S. marine who was arrested for alleged spying in Moscow on Dec. 28, 2018, speaks while standing in a cage as he waits for a hearing in a court room in Moscow, Russia. On trial for espionage Paul Whelan, has undergone emergency surgery on Thursday, according to the U.S. Embassy and the Russian Foreign Ministry. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу защиты Уилана о его выдаче США 08.11.2021

Нижегородский апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче Пола Уилана для дальнейшего отбытия наказания в США. Защита намерена подать жалобу в кассационный суд.
11 March 2021.*** National Security Advisor Jake Sullivan speaks at a news briefing at the White House in Washington, DC, USA, 11 March 2021. Credit: Jim LoScalzo / Pool via CNP

Байден отвергает принцип "Америка прежде всего" 07.11.2021

Глава Белого дома Байден считает, что принцип "Америка прежде всего" ставит Америку на последнее место, указал помощник президента США по национальной безопасности Салливан в интервью CNN.
U.S. President Joe Biden, left, and Russia's President Vladimir Putin, right, meet at the start of the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина? 04.11.2021

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.

An experimental COVID-19 treatment pill, called molnupiravir and being developed by Merck & Co Inc and Ridgeback Biotherapeutics LP, is seen in this undated handout photo released by Merck & Co Inc and obtained by Reuters on October 26, 2021. Merck & Co Inc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида 04.11.2021

Таблетки Molnupiravir разработал американский концерн Merck в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics, они блокируют фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК.
William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

Директор ЦРУ встретился в Москве с главой Совбеза России 02.11.2021

Уильям Бернс и Николай Патрушев обсудили российско-американские отношения, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Других подробностей не приводится.

К мечте любой ценой: долгая дорога кубинских мигрантов в США 02.11.2021

В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.

Ковид, вакцинация и антитела - ученые открыли "супериммунитет" 02.11.2021

Группа американских вирусологов обнаружила так называемый "супериммунитет" у одновременно переболевших ковидом и привитых людей. В чем он состоит и как его получить? Единственное слабое место данного исследования - пока оно базируется на слишком маленьком количестве подопытных.
President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, arrive to meet at the 'Villa la Grange', Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

NYT сообщила о секретных переговорах США и РФ после женевского саммита 01.11.2021

США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет американская газета The New York Times.
ARCHIV - 03.03.2016, Niedersachsen, Salzgitter: Eine Mitarbeiterin geht auf dem Gelände der Salzgitter AG vor Coils (aufgewickelte Metallbänder) vorbei. (zu dpa «Sorge vor US-Zöllen ab 1. Mai: Berlin drängt Trump zu Verhandlungen» vom 27.04.2018) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США и ЕС достигли соглашения в "войне тарифов" 30.10.2021

Американские пошлины на алюминий и сталь из ЕС не будут сняты полностью, указала министр министр торговли США Раймондо. Евросоюз согласен убрать введенные тарифы на американские мотоциклы и виски.
FILE PHOTO: American Airlines flight 718, the first U.S. Boeing 737 MAX commercial flight since regulators lifted a 20-month grounding in November, lands at LaGuardia airport in New York, U.S. December 29, 2020. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Американские авиакомпании добиваются более частых перелетов над Россией 29.10.2021

Объединение крупнейших авиаперевозчиков США просит Госдеп обеспечить увеличение числа их полетов над Россией. Другие маршруты неэффективны, цитирует Reuters письмо Airlines for America.
28/09/2021 Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley listens to a SenatorâÂÂs question during a Senate Armed Services Committee hearing on the conclusion of military operations in Afghanistan and plans for future counterterrorism operations, Tuesday, Sept. 28, 2021, on Capitol Hill in Washington. Photo by Patrick Semansky/Pool/ABACAPRESS.COM

Пентагон подтвердил испытания гиперзвуковой ракеты в КНР 28.10.2021

По словам главы американского генштаба, речь идет о прорывном испытании гиперзвукового оружия. По значимости генерал Милли сравнил его с запуском советского спутника в 1957 году.
April 2019, Luftaufnahme des Luftwaffenstützpunkts Büchel in Rheinland-Pfalz

Немецкий эксперт против вывода ядерного оружия США из Германии 28.10.2021

Если Германия откажется от американских атомных бомб, то их могут разместить в Польше, указал Вольфганг Ишингер. По его мнению, это будет иметь весьма негативные последствия для безопасности Европы.
ARCHIV 1999 ++++ Menschen vor der US-amerikanischen Botschaft in der russischen Hauptstadt Moskau am 30. November 1999. |

США опасаются прекращения работы посольства в Москве 28.10.2021

В Госдепе высказали опасения, что посольство США в России не сможет выполнять дипломатическую работу из-за нехватки персонала. Штат дипмиссии в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120.

В США рекомендуют вакцинацию детей c 5 лет (27.10.2021) 27.10.2021

Соединенные Штаты готовы начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет от Covid-19 уже в ноябре. Речь идет о 28 миллионах американцев. Однако хотят ли этого родители?До сих пор в стране привиты лишь 57 процентов населения.

Gespannte Situation wenige Wochen nach dem Mauerbau: Sowjetische Panzer vom TypT54 stehen am 28.10.1961 am Sektorengrenzübergang für Diplomaten und Ausländer in der Friedrichstraße, etwa 150 Meter hinter der Grenzlinie in Ostberlin. Vorn ein Diplomatenwagen kurz vor der Slalomsperre. Am Tag zuvor hatten mehrere amerikanische Panzer unmittelbar an der Grenzlinie zwischen West- und Ostberlin Aufstellung genommen. Anlass für die brisante Konfrontation war die Aufforderung der DDR-Grenzposten an Angehörige der US-Mission, sich beim Passieren des alliierten Kontrollpunktes auszuweisen. Am 29. Oktober entspannte sich die Lage wieder. Für Alliierte Zivilpersonen galt fortan eine Ausweispflicht.

Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад 27.10.2021

В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.
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