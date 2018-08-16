Американский пастор Брансон, арестованный в Турции. Кто он?

Эндрю Брансон приехал миссионером в Турцию еще в 1993 году. Как получилось, что сейчас пастор маленькой церкви в Измире стал причиной крупного дипломатического кризиса?
Это небольшая община: всего несколько десятков человек встречаются в ничем не примечательной комнате в одном из многоквартирных домов в Измире, городе на западном побережье Турции. В центре круга - американский пастор Эндрю Брансон. Он играет на гитаре, поет, молится вместе со всеми. Таким пастор Брансон предстает на фотографиях, которые опубликованы на сайте общины.
Именно так и выглядела измирская Церковь Воскресения до того, как Брансон был арестован. До того, как между партнерами по НАТО - США и Турцией - разразился полноценный кризис, причиной которого послужил арест американского пастора.
Миссионером в Турцию
Такой поворот событий 50-летний Брансон вряд ли мог себе вообразить, когда в 1993 году вместе со своей женой Норин прибыл в Турцию. Из небольшого городка Блэк-Маунтин в Северной Каролине - в самом центре так называемого "библейского пояса" США, где очень сильны позиции христианства, вера является неотъемлемой частью повседневной жизни, а жители голосуют в основном за республиканцев - они переехали в Турцию. Супруги принадлежат к Евангельской пресвитерианской церкви (ЕПЦ) - небольшой религиозной группе, которая позиционирует себя в центре пресвитерианского либерально-консервативного спектра. Официальный девиз церкви: В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всём - любовь.
Как и многие другие евангелисты Брансон посвятил себя миссионерству. Причем поехать он решил в Турцию - страну, где мусульмане составляют 99 процентов населения. И хотя миссионерская работа в Турции с 2003 года больше не запрещена, особым одобрением она все же не пользуется. Так, в 2007 году там был убит немецкий миссионер и двое турецких новообращенных. Однако Брансона это не остановило, мало того, в 2010 году он даже основал в Измире Церковь Воскресения.
Вместо новой визы - тюрьма
Спустя шесть лет все изменилось. Пастор хотел всего лишь продлить свою визу, но когда он пришел 7 октября 2016 года на назначенную встречу, его сразу арестовали - к тому моменту прошло меньше трех месяцев после неудачной попытки государственного переворота. За это время тысячи госслужащих, сотрудников судебных органов, полиции и военных были арестованы, уволены или отстранены от службы. Жена Брансона также была арестована, однако через несколько дней ее освободили. Спустя 63 дня Брансону выдвинули обвинение: по мнению следствия, он был членом вооруженной террористической организации. Кроме того, пастора обвиняют в шпионаже, участии в планировании госпереворота и поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК) .
Все эти обвинения американские политики и международные наблюдатели считают абсолютно надуманными. Сам Брансон не отрицает, что иногда посещал курдские районы на юго-востоке Турции, однако, по его словам, он лишь помогал там беженцам из Сирии. Нет никаких доказательств, утверждают эксперты, что Брансон был замешан в заговоре против турецкого правительства. Сам пастор также неоднократно заявлял о своей невиновности. Также он подчеркивает, что всегда старался со своей церковью держаться подальше от политики.
И, по-видимому, не зря. Поскольку уже совсем скоро история американского пастора стала причиной глубокого дипломатического кризиса.
Когда в 2017 году правительство США потребовало освобождения Брансона, Эрдоган выдвинул встречное предложение. Президент Турции предположил, что Брансон мог бы стать фигурой для обмена - на мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1990-х годов живет в изгнании в Соединенных Штатах. Именно Гюлена обвиняет Эрдоган в организации попытки государственного переворота в 2016 году и любым способом хочет вернуть его в Турцию. "Отдайте его нам, и вы получите своего назад", - заявил Эрдоган в прошлом году.
Голоса религиозных избирателей
Трамп и его правительство до сих пор игнорировало это предложение, однако бряцание оружием как в Турции, так и в США продолжается - как ни крути, голоса избирателей из религиозных Штатов имеют огромное значение для республиканцев на предстоящих осенних выборах в Конгресс. А для вице-президента Майка Пенса эта история имеет еще и личную окраску: он сам относит себя к глубоко верующим евангелистам и исповедует консервативную форму христианства. Пенс неоднократно выступал с требованиями освободить пастора Брансона.
Но несмотря на все усилия как со стороны политиков, так и религиозного сообщества, ситуация, в которой оказался заключенный пастор, оставляет желать лучшего. Его физическое состояние ухудшается, по словам дочери Брансона, он уже похудел на 25 килограмм. В письме, которое в июле пастор направил своей общине, он также упоминает, что чувствует "слабость".
В конце июля Брансону позволили покинуть тюрьму, пока до 12 октября, когда состоится следующее слушание по его делу. До этого срока пастор останется под домашним арестом, откуда может наблюдать, как верующие по всему миру молятся за него. Но когда он сможет снова встретиться со своей общиной - этого не знает никто.
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