Американский бизнес не ждет быстрого снятия санкций с России

В пятницу, 21 сентября, в Москве состоялась восемнадцатая Инвестиционная конференция Американской торговой палаты в России (AmCham Russia), получившая в этом году название "Правда двух миров". Мероприятие открылось дискуссией, посвященной геополитическим вызовам бизнесу. Участники встречи попытались ответить на вопрос, в каком состоянии находятся сегодня отношения России и США, и как это сказывается на экономических связях двух стран.

Дипломат призвал брать пример с космонавтов

"Отношения (России и США. - Ред.) находятся в состоянии стресса, - признал, открывая мероприятие, посол США в России Джон Хантсман. - Я думаю об этом каждый раз, когда захожу в посольство". По его словам, геополитическая напряженность осложняет работу бизнеса, однако, даже несмотря на введенные недавно новые санкции США в отношении РФ, в последние месяцы связи между странами активизируются. Свидетельством тому являются недавние визиты в Россию министра энергетики США Рика Перри и крупной делегации американских конгрессменов.

В качестве конструктивного примера сотрудничества посол также привел факт открытия 19 сентября на Урале завода по выпуску деталей для самолетов Boeing российско-американской компании Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие "ВСМПО-Ависма" и Boeing). Хантсман отметил, что отношения России и США далеко не всегда были гладкими, вспомнив 40-е и 70-е годы прошлого века. "Задачи и вызовы были похожие. И у нас находились решения. Это ободряет", - сказал он. По его мнению, следовало бы брать пример с музыкантов, играющих в одном оркестре, или совместно работающих уже 20 лет российских и американских космонавтов.

Число американских бизнес-проектов в России сократилось вдвое

Главное, по словам, дипломата, - это доверие. Однако, судя по приведенным в следующем докладе данным, как раз его не хватает. Управляющий партнер EY Александр Ивлев привел ключевые выводы третьего ежегодного опроса, проведенного AmCham Russia совместно с EY в этом году среди 72 американских компаний.

Санкции США в отношении РФ негативно отражаются на бизнесе и инвестициях

Более половины из них работают в России с 90-х годов прошлого века. Как показал опрос, активность американского бизнеса в России в 2017 году сократилась: количество проектов уменьшилось вдвое - с 38 до 19.

Новые проекты собираются запускать две трети опрошенных (годом ранее о таких намерениях заявляли 80%). 84 процента компаний подтвердили, что санкции существенно повлияли на ведение их бизнеса. Каждая четвертая компания допускает, что ее проекты будут заморожены. Сократились и инвестиционные амбиции респондентов. Если в 2017 году они планировали вложить в российскую экономику 2,86 млрд долларов, то в 2018 - 2,28 млрд долларов.

Опрошенные заявили, что "если сохранится статус-кво с санкциями, роль и важность России для их компании будет снижаться". Такой ответ был дан в мае. "Вчера мы получили новый пакет санкций, и точка пока не поставлена. В ноябре США могут еще расширить санкции. К тому же мы не знаем, каким будет ответ России", - констатировал Ивлев. По его словам, "бытует мнение, что мы стоим на зыбком пути". С этим согласился и глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко: "Угрозы введения новых санкций никогда не были более яркими. Это сдерживает бизнес. Многие компании откладывают проекты, особенно те, кто еще сюда не пришел".

Негативное восприятие России американцами

Старший научный сотрудник Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета, профессор Эндрю Качинс рассказал, что начал учить русский язык 40 лет назад. И, отвечая на вопрос модератора о том, как американцы сегодня воспринимают отношения с Россией, заметил, что более негативного восприятия, чем сегодня, не помнит.

Выступление Эндрю Качинса

По его словам, в США принято считать, что главная задача российской внешней политики заключается в том, чтобы мешать американским интересам, хотя на самом деле Россия просто преследует свои собственные цели. "Ну, а если это мешает американским интересам, - помолчав, добавил он. - Что же, это дополнительный бенефит".

Аналогичное непонимание касается санкций. "Есть фундаментальное непонимание того, как политика работает в России", - заявил он. Качинс напомнил, что задачей санкций США в отношении России в 2014 году было нанесение урона не по народу, а по имиджу президента Владимира Путина. Но эффект был достигнут обратный: "Накануне 2014 года, несмотря на высокие цены на нефть, Россия была близка к нулевому росту. И тогда у Путина появился прекрасный аргумент - это США ослабили Россию. Также санкции помогли ему провести большую программу деофшоризации. Богатые россияне стали возвращаться, опасаясь заморозки своих зарубежных активов".

Последствия санкций для бизнеса

По словам профессора, оснований для оптимизма на краткосрочную перспективу у него нет хотя бы потому, что алгоритм вероятного смягчения или снятия санкций неясен. Эксперт напомнил, что они были введены в 2014 году в связи с украинскими событиями.

"Но с тех пор вопрос осложнился. Сейчас критериев разрешения ситуации в Украине нет. Каковы же критерии снятия санкций?", - задался вопросом Качинс. По его мнению, возникает риск того, что срок их действия может затянуться, как в свое время на десятилетия затянулся срок действия поправки Джексона-Вэника, "уже после того, как она превратилась в анахронизм".

Американская сторона признает, что это наносит вред и бизнесу США, и бизнесу Европы. Как заявил президент и гендиректор Американо-российского делового совета Дэниел Расселл, санкции противоречат глобальной торговле: "Считалось, что это всего лишь инструмент, но с 2014 года они стали политикой, и об этом можно только сожалеть. Процесс имеет последствия, в том числе для компаний США и их партнеров".

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