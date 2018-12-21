Американец первым в истории в одиночку пересек Антарктиду

Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, сумевшим в одиночку пересечь Антарктиду без посторонней помощи. 33-летний спортсмен-экстремал проделал на лыжах около 1500 километров за 54 дня и, по его собственным данным, 26 декабря достиг цели на шельфовом леднике Росса. Провиант и снаряжение он тащил за собой на санях, которые в начале гонки весили около 170 кг.
Колин О'Брэди на Южном полюсе
Одновременно с О'Брэди ледяной континент попытался пересечь 49-летний офицер британской армии Льюис Радд. Оба стартовали 3 ноября на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде с целью через Южный полюс достичь шельфового ледника Росса на восточном побережье. При этом они двигались отдельно друг от друга каждый по своему маршруту. ОʼБрэди достиг Южного полюса на 40-й день экспедиции, Радд - на 41-й.
Первоначально совершить одиночную экспедицию через Антарктиду намеревался Льюис Радд, желая повторить попытку своего друга – британского военнослужащего Генри Уорлси. В 2016 году 55-летний Уорлси попытался первым в истории в одиночку пересечь континент. Он не дошел до цели всего 48 километров, попросив о помощи. Вскоре после этого он умер в клинике от полиорганной недостаточности.
О своем намерении Радд объявил в апреле нынешнего года. Незадолго до старта в октябре о желании совершить переход через Антарктиду заявил также О'Брэди. По данным газеты The New York Times, на экспедицию Радд и ОʼБрэди собрали от спонсоров по 200 тысяч долларов.
Смотрите также:
-
По следам северного сияния
Полярное сияние - это свечение верхних слоев атмосферы, как правило, в высоких широтах северного и южного полушарий Земли. Как правило - но вовсе не только. Тем более не только за Полярным кругом. Например, этот снимок был сделан в Бранденбурге, недалеко от Берлина, в марте 2016 года.
-
По следам северного сияния
А на этой фотографии, сделанной экипажем Международной космической станции (МКС), - полосы северного сияния над Ирландией. Оно проходило в тот раз также над Скандинавией, Исландией, частично над Гренландией, Канадой, Аляской и северным побережьем Сибири.
-
По следам северного сияния
Южное полярное сияние (Aurora Australis) менее известно, но не менее великолепно. Вокруг Южного полюса просто гораздо меньше населенных пунктов, чем вокруг Северного. Поэтому и "смотровых площадок" совсем немного. Другое дело – из космоса. Этот снимок сделан с орбитальной станции МКС.
-
По следам северного сияния
Полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой Земли. Большая часть этих частиц при достижении плазменного слоя блокируется. Но некоторые из них, попадая в воздух, взрываются. Что мы и наблюдаем.
-
По следам северного сияния
Форма полярного сияния зависит от вида солнечного ветра: короны, занавеса (на снимке), лент или дугообразных линий. Цветовая гамма варьируется в зависимости от высоты образования свечения: за зеленое отвечают атомы кислорода на высоте 100 километров, красным свечение становится на высоте 200 км. А за фиолетово-синие оттенки "отвечают" атомы азота.
-
По следам северного сияния
Гарантировать, что в определенное время можно наверняка увидеть полярное сияние, не может никто. Над Скандинавией, Исландией, Гренландией, Аляской и севером Сибири полярное сияние теоретически можно наблюдать круглый год. Но чаще всего ночное небо светится в период между осенним и весенним равноденствием – с 23 сентября по 21 марта.
-
По следам северного сияния
Но и в Европе изредка можно увидеть сияние в ночном небе, причем даже на юге Германии. Жители Баварии смогли наблюдать очень редкое для этих широт природное явление в ночь на 4 ноября 2015 года. По статистике такое можно увидеть в этих регионах, в среднем, раза три в каждые десять лет.
-
По следам северного сияния
Полярные сияния очень "фотогеничны". То есть на снимках люминесцентные всполохи на небе выигрывают по интенсивности красок. Так что, отправляясь на "охоту" за северным сиянием, например, в Норвегию или Швецию, не забудьте взять фотоаппарат.
Автор: Инга Ваннер