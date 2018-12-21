Американец первым в истории в одиночку пересек Антарктиду

Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, сумевшим в одиночку пересечь Антарктиду без посторонней помощи. 33-летний спортсмен-экстремал проделал на лыжах около 1500 километров за 54 дня и, по его собственным данным, 26 декабря достиг цели на шельфовом леднике Росса. Провиант и снаряжение он тащил за собой на санях, которые в начале гонки весили около 170 кг.

Колин О'Брэди на Южном полюсе

Одновременно с О'Брэди ледяной континент попытался пересечь 49-летний офицер британской армии Льюис Радд. Оба стартовали 3 ноября на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде с целью через Южный полюс достичь шельфового ледника Росса на восточном побережье. При этом они двигались отдельно друг от друга каждый по своему маршруту. ОʼБрэди достиг Южного полюса на 40-й день экспедиции, Радд - на 41-й.

Первоначально совершить одиночную экспедицию через Антарктиду намеревался Льюис Радд, желая повторить попытку своего друга – британского военнослужащего Генри Уорлси. В 2016 году 55-летний Уорлси попытался первым в истории в одиночку пересечь континент. Он не дошел до цели всего 48 километров, попросив о помощи. Вскоре после этого он умер в клинике от полиорганной недостаточности.

О своем намерении Радд объявил в апреле нынешнего года. Незадолго до старта в октябре о желании совершить переход через Антарктиду заявил также О'Брэди. По данным газеты The New York Times, на экспедицию Радд и ОʼБрэди собрали от спонсоров по 200 тысяч долларов.

Смотрите также:

По следам северного сияния Полярное сияние - это свечение верхних слоев атмосферы, как правило, в высоких широтах северного и южного полушарий Земли. Как правило - но вовсе не только. Тем более не только за Полярным кругом. Например, этот снимок был сделан в Бранденбурге, недалеко от Берлина, в марте 2016 года.

По следам северного сияния А на этой фотографии, сделанной экипажем Международной космической станции (МКС), - полосы северного сияния над Ирландией. Оно проходило в тот раз также над Скандинавией, Исландией, частично над Гренландией, Канадой, Аляской и северным побережьем Сибири.

По следам северного сияния Южное полярное сияние (Aurora Australis) менее известно, но не менее великолепно. Вокруг Южного полюса просто гораздо меньше населенных пунктов, чем вокруг Северного. Поэтому и "смотровых площадок" совсем немного. Другое дело – из космоса. Этот снимок сделан с орбитальной станции МКС.

По следам северного сияния Полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой Земли. Большая часть этих частиц при достижении плазменного слоя блокируется. Но некоторые из них, попадая в воздух, взрываются. Что мы и наблюдаем.

По следам северного сияния Форма полярного сияния зависит от вида солнечного ветра: короны, занавеса (на снимке), лент или дугообразных линий. Цветовая гамма варьируется в зависимости от высоты образования свечения: за зеленое отвечают атомы кислорода на высоте 100 километров, красным свечение становится на высоте 200 км. А за фиолетово-синие оттенки "отвечают" атомы азота.

По следам северного сияния Гарантировать, что в определенное время можно наверняка увидеть полярное сияние, не может никто. Над Скандинавией, Исландией, Гренландией, Аляской и севером Сибири полярное сияние теоретически можно наблюдать круглый год. Но чаще всего ночное небо светится в период между осенним и весенним равноденствием – с 23 сентября по 21 марта.

По следам северного сияния Но и в Европе изредка можно увидеть сияние в ночном небе, причем даже на юге Германии. Жители Баварии смогли наблюдать очень редкое для этих широт природное явление в ночь на 4 ноября 2015 года. По статистике такое можно увидеть в этих регионах, в среднем, раза три в каждые десять лет.

По следам северного сияния Полярные сияния очень "фотогеничны". То есть на снимках люминесцентные всполохи на небе выигрывают по интенсивности красок. Так что, отправляясь на "охоту" за северным сиянием, например, в Норвегию или Швецию, не забудьте взять фотоаппарат. Автор: Инга Ваннер

