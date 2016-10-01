Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Альфред Розенберг

Розенберг был одним из главных идеологов нацистской Германии.

Автор человеконенавистнических "расовой теории" и концепции массового уничтожения евреев.

Die Anklagebank im Justizpalast; in der 1.R.v.l.: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim v. Ribbentrop, Wilhelm Keitel; dahinter: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur v. Schirach, Fritz Sauckel; im Vordergrund die Verteidiger in der 1.R.v.l. Otto Nelte, Alfred Thoma, Alfred Seidl, Otto Pannenbecker; in der 2.R. v.l. Walter Siemers, Kurt Kauffmann, Robert Servatius, Franz Exner Copyright: ullstein bild - Chronos Dokumentarfilm GmbH

Нацисты на скамье подсудимых: 70 лет итогам Нюрнбергского процесса 01.10.2016

1 октября 1946 года были вынесены приговоры в рамках первого в истории судебного процесса над руководителями преступного государства. Кто оказался на скамье подсудимых и в чем их обвиняли?
ARCHIV - Katja Petrowskaja lächelt bei ihrer Auszeichnung mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis am 07.07.2013 in Klagenfurt. Mit ihrem Werk «Vielleicht Esther» ist sie für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert. EPA/GERT EGGENBERGER/dpa (zu dpa «Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse» im dpa-Themenpaket vom 09.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Внуки о трагедиях прошлого: новые романы Кати Петровской и Пера Лео 14.03.2014

Его дед развивал учение о расовой гигиене, ее прабабушка была его потенциальной жертвой. Два немецких писателя оказались в эпицентре литературной жизни Германии.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler (r) im Führerhauptquartier im Gespräch mit dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenberg (l) und Reichsminister Hans Heinrich Lammers (M). Undatiert.

Пропавшие дневники главного нацистского идеолога 19.12.2013

Недавно найденные дневники Альфреда Розенберга, одного из главарей нацистского "третьего рейха", теперь будут доступны общественности. DW рассказывает их историю.
ARCHIV - Die Angeklagten vor dem internationalen Militärgericht hören die Verlesung der Anklageschrift bei der Eröffnung des Nürnberger Kriegsverbrecher-Hauptprozesses am 20. November 1945 im Gerichtssaal des Justizpalastes in Nürnberg (Archivfoto von November 1945). In der zweiten Reihe sitzen (v.l.) Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg und Hans Frank. In der hinteren Reihe sind (von links) die Angeklagten Karl Dönitz, Erich Räder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel und Alfred Jodl zu sehen. Die Verteidiger sitzen vor den Angeklagten. Vor 60 Jahren saßen in der Hauptverhandlung gegen die Hauptkriegsverbrecher insgesamt 24 Einzelpersonen und sechs Organisationen bei dem zehnmonatigen Prozess wegen Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit auf der Anklagebank. Foto: dpa (zu dpa-Themenpaket: 60 Jahre Nürnberger Prozesse vom 25.09.2006) nur s/w +++(c) dpa - Bildfunk+++

Начата публикация документов из архивов штаба Розенберга 05.10.2010

Архив документов оперативного штаба рейхсляйтера Альфреда Розенберга находится в девяти странах мира. Первой на публикацию своей части архива решилась Украина, но осуществляет проект российская общественная организация.

Биография идеолога Гитлера 15.12.2005

Книга «Главный идеолог Гитлера»