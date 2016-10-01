Альфред Розенберг

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Розенберг был одним из главных идеологов нацистской Германии.
Автор человеконенавистнических "расовой теории" и концепции массового уничтожения евреев.
1 октября 1946 года были вынесены приговоры в рамках первого в истории судебного процесса над руководителями преступного государства. Кто оказался на скамье подсудимых и в чем их обвиняли?
Его дед развивал учение о расовой гигиене, ее прабабушка была его потенциальной жертвой. Два немецких писателя оказались в эпицентре литературной жизни Германии.
Недавно найденные дневники Альфреда Розенберга, одного из главарей нацистского "третьего рейха", теперь будут доступны общественности. DW рассказывает их историю.
Архив документов оперативного штаба рейхсляйтера Альфреда Розенберга находится в девяти странах мира. Первой на публикацию своей части архива решилась Украина, но осуществляет проект российская общественная организация.
Книга «Главный идеолог Гитлера»
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