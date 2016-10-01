Альфред Розенберг

Нацисты на скамье подсудимых: 70 лет итогам Нюрнбергского процесса

1 октября 1946 года были вынесены приговоры в рамках первого в истории судебного процесса над руководителями преступного государства. Кто оказался на скамье подсудимых и в чем их обвиняли?