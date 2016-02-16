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Бывший вице-премер РФ Альфред Кох опроверг в интервью DW объявление его в международный розыск и усомнился в такой возможности в дальнейшем.
Бывшему вице-премьеру РФ предъявлено обвинение в попытке вывоза в Германию картины неизвестного художника стоимостью 197 тысяч рублей.
Бывший вице-премьер России, хорошо знавший Путина по совместной работе в Санкт-Петербурге, считает, что за "убийством Немцова стоит логика, непонятная человеку, живущему на Западе".
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