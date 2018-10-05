Альтернативы литературной "Нобелевке", или Куда податься писателю в наши дни?

Вы пишете романы и считаете свои творения достойными самых престижных шорт-листов? Тогда не откладывайте перо только потому, что Шведская королевская академия - в глубоком кризисе! Нобелевская премия по литературе не отменена навсегда, а отложена на год. Так что самое время посмотреть, где еще в Европе вручают престижные литературные премии. Хотя, конечно, по части денежного поощрения альтернативу Нобелевской найти будет трудно - иных премиальных денег хватит разве что на обед в "Макдоналдсе"...

Prix Goncourt - французская литературная премия

В шикарном парижском ресторане "Друан" (Drouant) бьется литературное сердце Франции. В изысканном салоне собираются на специальный ужин десять самых известных литераторов Франции. За утиной грудкой и эклерами они дебатируют до тех пор, пока не будет определен лучший роман года - лауреат Гонкуровской премии (Prix Goncourt). В другом салоне этого же ресторана проводит свое застольное голосование жюри конкурирующей премии - Ренодо (Prix Renaudot). Обе премии вручаются в один день: первый вторник ноября.

В списке лауреатов Гонкуровской премии числятся Марсель Пруст и Симона де Бовуар, Маргерит Дюрас и Мишель Уэльбек. Французский прозаик Андрей Макин стал лауреатом Гонкуровской премии и даже членом Французской академии, несмотря на то, что родился в российском Красноярске. Так что попасть в число лучших французских авторов может практически любой желающий. Вот только на богатые премиальные рассчитывать не стоит. Размер Гонкуровской премии, к примеру, составляет 10 евро.

Premio Strega - итальянская литературная премия

Счастливые обладатели итальянской литературной Премии Стрега (Premio Strega) на церемонии награждения получают небольшую коробку с конвертом внутри и бутылку. Внутри конверта - 5000 евро. Внутри бутылки - ликер. От ликера Стрега никуда не деться - спонсором одной из главных итальянских наград в области литературы является производитель спиртных напитков. Премиальных могло бы быть и больше, если бы не гигантские затраты на избрание лауреатов. В итоговом раунде подсчитывается в общей сложности 660 голосов! Львиная доля голосов приходится на главное жюри, которое образуют 400 человек - главным образом, литературные критики из общества Amici della Domenica. Жюри заседает в Риме два раза в год и победителя выбирает из огромного числа кандидатов. В финальном голосовании участвуют также представители культурной элиты страны - переводчики, студенты, интеллектуалы и просто итальянцы, которые очень много читают, рекомендованные книжными магазинами.

В 2008 году лауреатом премии "Стрега" стал Паоло Джордано, автор бестселлера "Одиночество простых чисел"

Умберто Эко и Примо Леви входят в число известнейших лауреатов этой премии. Получить ее может и иностранец, если напишет роман на итальянском языке. В 2018 году лауреатом премии стала Хелена Янечек (Helena Janeczek), родившаяся в Мюнхене.

Georg-Büchner-Preis - литературная премия Германии

В Германии - около сотни всевозможных литературных наград.

Главной наградой за прозу считается премия имени Георга Бюхнера (Georg-Büchner-Preis). Названная в честь немецкого поэта и драматурга, автора знаменитых пьес "Войцек" и "Смерть Дантона", премия была учреждена еще во времена Веймарской республики. В числе ее лауреатов - Гюнтер Грасс (Günter Grass), Генрих Бёлль (Heinrich Böll) и Фридрих Дюрренматт (Friedrich Dürrenmatt). Премией награждают авторов, чье творчество способствует развитию немецкого языка и немецкоязычной культуры. В 2018 году премии удостоилась писательница венгерского происхождения Терезия Мора (Terézia Mora).В настоящее время лауреат премии получает 50 тысяч евро.

К сведению потенциальных претендентов: награждение проводится не в столичном Берлине, а в Дармштадте, в окрестностях которого родился Георг Бюхнер. Никаких интригующих закулисных подробностей о специфике работы жюри этой премии неизвестно.

Booker Prize - главная литературная премия Великобритании

Букеровская премия вручается сравнительно недавно - с 1969 года, но считается одной из самых престижных наград в мире литературы. Пятеро обладателей Букеровской премии стали впоследствии лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Американский писатель Джордж Сондерс - лауреат "Букера" за 2017 год

Начиная с сезона 2014 года, премию вручают за роман, написанный на английском языке, вне зависимости от гражданства автора. Букеровскую премию присуждает жюри из пяти человек, членами которого становятся известные литературные критики и писатели, деятели науки и представители общественности. Обладатель премии получает 50 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, с 2005 года вручается Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - международная литературная премия, созданная как дополнение к основной Букеровской премии. Она вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии - 50 тысяч фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком книги.

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