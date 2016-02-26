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Кандидатуру генсека УЕФА поддержали 115 из 207 делегатов, а его основного соперника, главы Азиатской футбольной конфедерации шейха Сальмана бин Ибрагима аль-Халифы - 88.
Принц Али бин Аль-Хусейн официально подал заявку на участие в выборах президента ФИФА. Выборы главы организации намечены на 26 февраля 2016 года, однако из-за коррупционного скандала дата может быть перенесена.
Первый тур голосования не смог определить победителя - Блаттеру не хватило семи голосов. Однако его победа во втором туре была очевидна, и его соперник Али бин Аль-Хусейн снял свою кандидатуру.
На пост главы ФИФА претендует иорданский принц Али бин Аль-Хусейн. Глава УЕФА считает, что за принца проголосуют 45-46 человек из 53, не исключая выхода из ФИФА в случае победы Блаттера.
Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн решил баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола. Он обещает прекратить административные скандалы и вернуть интерес к спорту.
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