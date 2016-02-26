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Али бин Аль-Хусейн

26.2.2016 *** FIFA presidential candidate Infantino makes a speech during the Extraordinary Congress in Zurich FIFA presidential candidate Gianni Infantino of Italy and Switzerland makes a speech during the Extraordinary Congress in Zurich, Switzerland February 26, 2016. Crisis-hit world football governing body FIFA faces one of the most important days in its 112-year history when it elects a new leader on Friday hoping to usher in a fresh era after decades of tawdry controversy. REUTERS/Arnd Wiegmann Copyright: Reuters/A. Wiegmann

Новым президентом ФИФА избран Джанни Инфантино 26.02.2016

Кандидатуру генсека УЕФА поддержали 115 из 207 делегатов, а его основного соперника, главы Азиатской футбольной конфедерации шейха Сальмана бин Ибрагима аль-Халифы - 88.
FILE - Jordanian FA boss and FIFA presidential candidate Prince Ali Bin Al Hussein speaks to the press during a press conference in London, Britain, 03 February 2015. EPA/ANDY RAIN (zu dpa «Prinz Ali gibt erneute Kandidatur als FIFA-Präsident bekannt» vom 09.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Иорданский принц претендует на пост главы ФИФА 15.10.2015

Принц Али бин Аль-Хусейн официально подал заявку на участие в выборах президента ФИФА. Выборы главы организации намечены на 26 февраля 2016 года, однако из-за коррупционного скандала дата может быть перенесена.
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 29: FIFA President Joseph S. Blatter smiles during the 65th FIFA Congress at Hallenstadion on May 29, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)

Йозеф Блаттер остался главой ФИФА на пятый срок 29.05.2015

Первый тур голосования не смог определить победителя - Блаттеру не хватило семи голосов. Однако его победа во втором туре была очевидна, и его соперник Али бин Аль-Хусейн снял свою кандидатуру.
Bildunterschrift:UEFA President Michel Platini gives a press conference prior to the 65th FIFA Congress on May 28, 2015 in Zurich. UEFA will not boycott FIFA's congress and presidential election in Zurich on Friday, Dutch federation president Michael van Praag said following a meeting of the European. governing body. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

УЕФА может выйти из соревнований под эгидой ФИФА в случае победы Блаттера 28.05.2015

На пост главы ФИФА претендует иорданский принц Али бин Аль-Хусейн. Глава УЕФА считает, что за принца проголосуют 45-46 человек из 53, не исключая выхода из ФИФА в случае победы Блаттера.
Fussball International FIFA Ballon d Or 07.01.2013 FIFA Vizepraesident H.R.H. Prinz Ali BIN AL HUSSEIN (Jordanien, FIFA-Exekutivkomitee) praesentiert den FIFA Fairplay-Preis 2012 FOTO: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx

Иорданский принц намерен бороться за пост президента ФИФА 06.01.2015

Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн решил баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола. Он обещает прекратить административные скандалы и вернуть интерес к спорту.