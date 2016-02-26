Йозеф Блаттер остался главой ФИФА на пятый срок

Первый тур голосования не смог определить победителя - Блаттеру не хватило семи голосов. Однако его победа во втором туре была очевидна, и его соперник Али бин Аль-Хусейн снял свою кандидатуру.