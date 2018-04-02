Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ален Жюппе

Ален Жюппе - французский правый политик. Премьер-министр Франции (1995 - 1997 годы).

По итогам праймериз, определяющих кандидата на участие в президентских выборах от партии "Республиканцы", Жюппе проиграл Франсуа Фийону

22.03.2018 +++ Railway workers and protestors attend a demonstration during a national day of strike against reforms in Paris, France, March 22, 2018. REUTERS/Charles Platiau

Забастовка во Франции: на кону будущее президента Макрона 02.04.2018

Во Франции началась решающая битва Эмманюэля Макрона с профсоюзами. Исход сражения решит не только будущее реформы рынка труда, но и политическую судьбу президента.
Exclusive - Edouard Philippe attending Positive Economy Forum opening by Positive Planet on September 13, 2016 in Le Havre, France. Photo by Jerome Domine/ABACAPRESS.COM |

Президент Франции назначил премьером консерватора Эдуара Филиппа 15.05.2017

Филипп представляет умеренное крыло "Республиканцев" и близок к экс-главе кабмина Франции Алену Жюппе.

ARCHIV - Francois Fillon (l) und Alain Juppe nehmen am 24.11.2016 in Paris an einer TV-Debatte vor der Entscheidung der Repulikanischen Partei für die Kandidatur zum frasnzösischen Präsidenten teil. Juppé steht wieder im Rampenlicht. Der konservative Bürgermeister von Bordeaux wird häufig gefragt, ob er als Ersatzmann für den angeschlagenen Präsidentschaftskandidaten François Fillon einspringen könnte. (zu dpa «Fillon-Affäre versetzt Konservative in Angst und Schrecken » vom 03.02.2017) Foto: Eric Feferberg/Pool/AFP/POOL/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Жюппе отказался баллотироваться в президенты Франции вместо Фийона 06.03.2017

Бывший премьер Ален Жюппе не станет выдвигать свою кандидатуру от партии "Республиканцы" вместо Франсуа Фийона, чьи рейтинги упали после скандала вокруг его жены.
ARCHIV - Francois Fillon (l) und Alain Juppe nehmen am 24.11.2016 in Paris an einer TV-Debatte vor der Entscheidung der Repulikanischen Partei für die Kandidatur zum frasnzösischen Präsidenten teil. Juppé steht wieder im Rampenlicht. Der konservative Bürgermeister von Bordeaux wird häufig gefragt, ob er als Ersatzmann für den angeschlagenen Präsidentschaftskandidaten François Fillon einspringen könnte. (zu dpa «Fillon-Affäre versetzt Konservative in Angst und Schrecken » vom 03.02.2017) Foto: Eric Feferberg/Pool/AFP/POOL/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Ален Жюппе готов заменить Фийона в президентской гонке во Франции 03.03.2017

Мэр Бордо согласен выступить кандидатом "Республиканцев", если Франсуа Фийон добровольно откажется от участия в предвыборной борьбе.
27.11.2016*** Francois Fillon, former French prime minister and member of Les Republicains political party, delivers his speech after partial results in the second round for the French center-right presidential primary election in Paris, France, November 27, 2016. Fillon, a socially conservative free-marketeer, is to be the presidential candidate of the French centre-right in next year's election, according to partial results of a primaries' second-round vote showed on Sunday. REUTERS/Christian Hartmann

На праймериз консерваторов во Франции победил Фийон 27.11.2016

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выиграл у Алена Жюппе на праймериз "Республиканцев". Он выступает за укрепление диалога с Россией и отмену санкций Евросоюза.
FILE - In this Thursday, March 21, 2013 file picture Russian President Vladimir Putin, left, meets with former French Prime Minister Francois Fillon in the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow. Francois Fillon, who polls suggest is the frontrunner, wants to end sanctions against Russia over its actions in Ukraine, work with Russia to fight the Islamic State group, and insists Russia poses no threat to the West. (AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Druzhinin, Presidential Press Service, File) |

Кандидаты в президенты Франции поспорили о Путине и аннексии Крыма (видео) 25.11.2016

Во Франции выбирают единого кандидата в президенты от правоцентристов. Фаворит праймериз Франсуа Фийон считает опасной изоляцию России и выступает за возобновление диалога с Кремлем.

Кандидаты в президенты Франции поспорили о Путине и Крыме (25.11.2016) 25.11.2016

Во Франции выбирают единого кандидата в президенты от правоцентристов. Фаворит праймериз Франсуа Фийон считает опасной изоляцию России и выступает за возобновление диалога с Кремлем.

Франсуа Фийон - почти кандидат в президенты Франции (25.11.2016) 25.11.2016

Экс-премьер Франции Фийон победил в теледебатах на праймериз партии "Республиканцы". Он выступает за перемены во внешней политике и сближение с Москвой.
The two finalists in France's conservative presidential primary, Francois Fillon (L) and Alain Juppe, take part in the first televised debate between the two remaining candidates for the right-wing Les Republicains (LR) party primaries in Paris on November 24, 2016, ahead of the 2017 presidential election. France's conservative presidential favourite Francois Fillon struck a confident tone ahead of a final televised debate on November 24 with his rival Alain Juppe. A poll published on November 23 showed Fillon would win 65 percent of votes in the final primary vote on November 27 against 35 percent for the more centrist Juppe. / AFP / POOL / Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

Франсуа Фийон победил Алена Жюппе в теледебатах на праймериз 25.11.2016

71 процент следивших за дебатами консерваторов хотели бы видеть Фийона кандидатом от партии "Республиканцы" на выборах президента Франции.

Франсуа Фийон может стать президентом Франции (21.11.2016) 21.11.2016

Неожиданные итоги праймериз правоцентристов во Франции: Фийон одержал убедительную победу в первом туре, а Николя Саркози выбывает из президентской гонки.

Саркози не станет кандидатом в президенты Франции (21.11.2016) 21.11.2016

Николя Саркози, вопреки прогнозам, занял лишь третье место на праймериз "Республиканцев". За право стать кандидатом от консерваторов на выборах президента Франции поборются Франсуа Фийон и Ален Жюппе.
16.11.2016 *** Former French Economy Minister Emmanuel Macron delivers a speech during a press conference to announce his candidacy for next year's presidential election on November 16, 2016 in Bobigny, near Paris. / AFP / PATRICK KOVARIK (Photo credit should read PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images)

Нонконформист Эмманюэль Макрон поборется за пост президента Франции 16.11.2016

Бывший министр экономики Франции, 38-летний технократ Эмманюэль Макрон объявил о намерении принять участие в предвыборной гонке. Президентские выборы пройдут в стране весной 2017 года.
Supporters of Mali's junta participate in a demonstration against regional bloc ECOWAS (Economic Community of West African States) at the international airport of Bamako March 29, 2012. Jets carrying West African presidents for a meeting with Mali's new military leaders were forced to turn back mid-flight on Thursday after hundreds of supporters of last week's coup invaded Bamako's main runway. An official from regional bloc ECOWAS said the meeting, aimed at pressuring coup leaders to swiftly restore constitutional rule after they ousted President Amadou Toumani Toure, could be rescheduled for Friday if security allowed. REUTERS/Luc Gnago (MALI - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

Совбез ООН обеспокоен появлением в Мали отрядов "Аль-Каиды" 04.04.2012

Незамедлительного возвращения власти законному правительству Мали потребовал от путчистов Совет Безопасности ООН. Совбез также выразил обеспокоенность появлением отрядов "Аль-Каиды" в захваченных повстанцами городах.
ARCHIV - Passanten laufen über den Platz der Republik um Zentrum Belgrads (Aufnahme vom 26.04.2009). Links sieht man das Nationalmuseum, rechts das Nationaltheater. In der Mitte steht das Reiterstandbild des serbischen Prinzen Mihailo Obrenovic. Die wenigen ausländischen Touristen, die sich in die serbische Hauptstadt verirren, werden von den Behörden mit dem Slogan «Stadt der Kultur» gelockt. Doch die Gäste entdecken statt einer blühenden Kulturlandschaft eher eine Kulturwüste. Das Nationalmuseum ist seit sechs Jahren ebenso geschlossen wie das Museum für zeitgenössische Kunst, das Historische Museum Serbiens und das Belgrader Stadtmuseum. Foto: Thomas Brey (zu dpa-Korr. Serbiens Hauptstadt Belgrad auf dem Weg in die Kulturwüste vom 27.04.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сербия станет кандидатом на вступление в Евросоюз 27.02.2012

Европейские министры иностранных дел достигли единства по вопросу предоставления Сербии статуса кандидата на вступление в ЕС. На встрече 2 марта планируется принять соответствующую рекомендацию для Европейского совета.
Member states vote on a draft resolution backing an Arab League call for Syrian President Bashar Assad to step down, which was later vetoed by Russia and China, during a meeting of the United Nations Security Council at UN headquarters Saturday, Feb. 4, 2012. The unusual weekend session comes as Syrian forces pummel the city of Homs with mortars and artillery in what activists are calling one of the bloodiest episodes of the uprising. (AP Photo/Jason DeCrow)

ЕС и США осуждают вето России и Китая 05.02.2012

Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон выразила сожаление по поводу нового провала резолюции по Сирии в Совбезе ООН. США обвинили Россию и Китай в том, что они удерживают Совбез в качестве заложника.
Abdul-Ilah al-Khatib, left, United Nations Special Envoy to Libya, briefs members of the Security Council on the situation in Libya at U.N. Headquarters, Monday, April 4, 2011. (AP Photo/David Karp)

Россия и Китай предотвратили принятие резолюции Совбеза ООН по Сирии 01.02.2012

Принятие резолюции, осуждающей руководство Сирии и призывающей к отставке президента этой страны Башара Асада, заблокировано Россией и КНР. Постпред РФ Виталий Чуркин, однако, видит возможности для компромисса.
Показать еще