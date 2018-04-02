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Ален Жюппе - французский правый политик. Премьер-министр Франции (1995 - 1997 годы).
По итогам праймериз, определяющих кандидата на участие в президентских выборах от партии "Республиканцы", Жюппе проиграл Франсуа Фийону
Во Франции началась решающая битва Эмманюэля Макрона с профсоюзами. Исход сражения решит не только будущее реформы рынка труда, но и политическую судьбу президента.
Филипп представляет умеренное крыло "Республиканцев" и близок к экс-главе кабмина Франции Алену Жюппе.
Бывший премьер Ален Жюппе не станет выдвигать свою кандидатуру от партии "Республиканцы" вместо Франсуа Фийона, чьи рейтинги упали после скандала вокруг его жены.
Мэр Бордо согласен выступить кандидатом "Республиканцев", если Франсуа Фийон добровольно откажется от участия в предвыборной борьбе.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выиграл у Алена Жюппе на праймериз "Республиканцев". Он выступает за укрепление диалога с Россией и отмену санкций Евросоюза.
Во Франции выбирают единого кандидата в президенты от правоцентристов. Фаворит праймериз Франсуа Фийон считает опасной изоляцию России и выступает за возобновление диалога с Кремлем.
Экс-премьер Франции Фийон победил в теледебатах на праймериз партии "Республиканцы". Он выступает за перемены во внешней политике и сближение с Москвой.
71 процент следивших за дебатами консерваторов хотели бы видеть Фийона кандидатом от партии "Республиканцы" на выборах президента Франции.
Неожиданные итоги праймериз правоцентристов во Франции: Фийон одержал убедительную победу в первом туре, а Николя Саркози выбывает из президентской гонки.
Николя Саркози, вопреки прогнозам, занял лишь третье место на праймериз "Республиканцев". За право стать кандидатом от консерваторов на выборах президента Франции поборются Франсуа Фийон и Ален Жюппе.
Бывший министр экономики Франции, 38-летний технократ Эмманюэль Макрон объявил о намерении принять участие в предвыборной гонке. Президентские выборы пройдут в стране весной 2017 года.
Незамедлительного возвращения власти законному правительству Мали потребовал от путчистов Совет Безопасности ООН. Совбез также выразил обеспокоенность появлением отрядов "Аль-Каиды" в захваченных повстанцами городах.
Европейские министры иностранных дел достигли единства по вопросу предоставления Сербии статуса кандидата на вступление в ЕС. На встрече 2 марта планируется принять соответствующую рекомендацию для Европейского совета.
Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон выразила сожаление по поводу нового провала резолюции по Сирии в Совбезе ООН. США обвинили Россию и Китай в том, что они удерживают Совбез в качестве заложника.
Принятие резолюции, осуждающей руководство Сирии и призывающей к отставке президента этой страны Башара Асада, заблокировано Россией и КНР. Постпред РФ Виталий Чуркин, однако, видит возможности для компромисса.
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