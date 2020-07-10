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Новый закон о демонстрациях позволяет прокуратуре Греции запретить уже запланированную акцию, если она увидит в ней угрозу уличных беспорядков.
Действовавший почти 40 лет закон запрещал вход на территорию кампусов полицейским, без особого разрешения. Консервативные власти добились поправок в документ.
Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.
Победа консерваторов на досрочных парламентских выборах в Греции знаменует собой окончание "левой революции" Алексиса Ципраса. Избиратели разочарованы, считает Спирос Москову.
Мицотакис обещал грекам сократить налоги и ускорить рост экономики. Оглашение состава нового кабинета ожидается уже в самом скором времени.
Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проигрывает парламентские выборы. По предварительной информации МВД Греции, ее поддержали лишь 31,4 процента избирателей.
Алексис Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европарламент.
В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300. Ранее консерваторы из "Новой демократии" инициировали голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Греции.
В Мюнхене на международной конференции по безопасности главы правительств Греции и Северной Македонии были удостоены премии за успешное разрешение конфликта вокруг названия "Македония".
На встрече в Анкаре Ципрас и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом, статус Кипра, и добычу газа в Эгейском море.
Соглашение с Грецией о переименовании Македонии в Республику Северная Македония ранее одобрили парламенты обеих стран. Документ открыл Скопье путь в Евросоюз и НАТО.
Парламент Греции одобрил переименование Македонии в Республику Северная Македония. В Афинах и Скопье надеются, что это компромиссное решение поставит точку в споре, длившемся 27 лет.
Греческие депутаты поддержали соглашение с Македонией о ее переименовании в Республику Северная Македония. Это решение открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО.
Соглашение о переименовании Македонии вызывало споры в правящей в Греции коалиции и массовые протесты в стране. Ранее договор поддержал македонский парламент.
Если греческий парламент провалит соглашение о переименовании Республики Македония, не исключено, что обе страны охватят политические беспорядки, предупреждает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
В поддержку премьер-министра Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.
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