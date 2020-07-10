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Алексис Ципрас

Demonstrators run away from tear gas as they clash with riot police during a demonstration against government plans to regulate street protests, in front of the parliament building in Athens, Greece, July 9, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

В Афинах проходят массовые протесты против закона о демонстрациях 10.07.2020

Новый закон о демонстрациях позволяет прокуратуре Греции запретить уже запланированную акцию, если она увидит в ней угрозу уличных беспорядков.
20.7.2019*** Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis presents his government's main policies during a parliamentary session in Athens, Greece, July 20, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

В Греции внесли поправки в закон об "университетском убежище" 08.08.2019

Действовавший почти 40 лет закон запрещал вход на территорию кампусов полицейским, без особого разрешения. Консервативные власти добились поправок в документ.
1-B491-F1941-7 (355200) Brauchitsch auf Akropolis/Foto, Mai 1941 Brauchitsch, Walther von Generalfeldmarschall (1938-1941 Ober- befehlshaber des Heeres), 1881-1948. - Brauchitsch (Mitte, li.) besichtigt die Akropolis in Athen mit dem Landes- gruppenleiter der NSDAP, Wrede (Mi.re.), nach der Eroberung Griechenlands durch die Wehrmacht (April 1941). - Foto, Mai 1941. F: Brauchitsch / Acropole / Photo, mai 1941 Brauchitsch, Walther von ; feld-maréchal allemand (1938-1941 commandant en chef de l'armée de terre) ; 1881-1948. -Après l'invasion de la Grèce par l'ar- mée allemande (avr. 1941) : Brauchitsch (à l'avant-plan à g.) visite l'Acropole d'Athènes. A ses côtés : Wedre, le chef du groupe local du Parti nazi. - Photo, mai 1941.

Эксперты бундестага оспорили отказ ФРГ от выплат репараций Греции 10.07.2019

Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.
New Democracy conservative party leader Kyriakos Mitsotakis greets supporters after voting at a polling station, during the general election in Athens, Greece, July 7, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Комментарий: Смена власти в Греции в разгар пляжного сезона 08.07.2019

Победа консерваторов на досрочных парламентских выборах в Греции знаменует собой окончание "левой революции" Алексиса Ципраса. Избиратели разочарованы, считает Спирос Москову.
08.07.2019+++ Leader of New Democracy conservative party and winner of Greek general election Kyriakos Mitsotakis is sworn in as prime minister during a ceremony at the Presidential Palace in Athens, Greece July 8, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

В Греции приведен к присяге новый премьер-министр Мицотакис 08.07.2019

Мицотакис обещал грекам сократить налоги и ускорить рост экономики. Оглашение состава нового кабинета ожидается уже в самом скором времени.
A supporter of the New Democracy party rings a bell after watching the exit polls at party's main electoral kiosk in Athens on July 7, 2019. - Greece's conservative New Democracy party has defeated Greek leftist Prime Minister in the July 7 general election, exit polls showed. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP) (Photo credit should read ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)

На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия 07.07.2019

Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проигрывает парламентские выборы. По предварительной информации МВД Греции, ее поддержали лишь 31,4 процента избирателей.
Greek Prime Minister Alexis Tsipras exits the polling booth before voting for the European and local elections at a polling station in Athens, Greece, May 26, 2019. REUTERS/Costas Baltas

Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент 27.05.2019

Алексис Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европарламент.
10.05.2019 *** Greek Prime Minister Alexis Tsipras and members of his government applaud after winning a confidence vote in Athens, Greece, May 10, 2019. REUTERS/Costas Baltas

Премьер Греции Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте 10.05.2019

В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300. Ранее консерваторы из "Новой демократии" инициировали голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Греции.
von Links nach Rechts: Bundesaussenminster Haiko Maas, Zoran Zaev, Alexis Tsipras, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der Präsiden der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger Foto: Press Office Prime Minister/Andrea Bonetti

Премьеров Греции и Северной Македонии наградили в Мюнхене 17.02.2019

В Мюнхене на международной конференции по безопасности главы правительств Греции и Северной Македонии были удостоены премии за успешное разрешение конфликта вокруг названия "Македония".

Turkish President Tayyip Erdogan and Greek Prime Minister Alexis Tsipras hold a joint news conference in Ankara, Turkey February 5, 2019. REUTERS/Umit Bektas

Турция и Греция заявили о стремлении уладить старые конфликты 06.02.2019

На встрече в Анкаре Ципрас и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом, статус Кипра, и добычу газа в Эгейском море.
Titel: Pressekonferenz des mazedonischen Ministerpräsidenten Zoran Zaev und des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg in Brüssel, 29.06.2018.

Протокол о вступлении Скопье в НАТО будет подписан 6 февраля 02.02.2019

Соглашение с Грецией о переименовании Македонии в Республику Северная Македония ранее одобрили парламенты обеих стран. Документ открыл Скопье путь в Евросоюз и НАТО.
Reiterstandbild des Krieger zu Pferde - Alexander der Große; Bild: Aida Salihbegovic

Переименованная Македония берет курс на север 26.01.2019

Парламент Греции одобрил переименование Македонии в Республику Северная Македония. В Афинах и Скопье надеются, что это компромиссное решение поставит точку в споре, длившемся 27 лет.

Greek Prime Minister Alexis Tsipras is acknowledged by members of his government and his lawmakers before a vote on an accord between Greece and Macedonia changing the former Yugoslav republic's name in Athens, Greece, January 24, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Парламент Греции одобрил переименование Македонии 25.01.2019

Греческие депутаты поддержали соглашение с Македонией о ее переименовании в Республику Северная Македония. Это решение открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО.
20.01.2019, Griechenland, Athen: 5756668 20.01.2019 Protesters wave Greek flags as they take part in a rally against the agreement reached by Greece and Macedonia to resolve a dispute over the former Yugoslav republic's name, in Athens, Greece. Kostis Ntantamis / Sputnik Foto: Kostis Ntantamis/Sputnik/dpa |

Более ста тысяч греков протестуют против переименования Македонии 20.01.2019

Соглашение о переименовании Македонии вызывало споры в правящей в Греции коалиции и массовые протесты в стране. Ранее договор поддержал македонский парламент.
Referendum über Namensänderung in Mazedonien, Skopje, 30.09.2018

FAZ: Удастся ли греческому парламенту разрешить "македонский кризис"? 18.01.2019

Если греческий парламент провалит соглашение о переименовании Республики Македония, не исключено, что обе страны охватят политические беспорядки, предупреждает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
16.6.2018*** Greek Prime Minister Alexis Tsipras addresses lawmakers during a parliamentary session before a vote following a motion of no confidence by the main opposition in dispute over a deal on neighbouring Macedonia's name, in Athens, Greece June 16, 2018. REUTERS/Costas Baltas

Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса 16.01.2019

В поддержку премьер-министра Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.
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