Алексей Навальный вышел на свободу после ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром в пятницу, 23 августа, вышел из спецприемника после отбытия 30-дневного административного ареста, сообщил корреспондент DW с места событий. Обращаясь к журналистам, Навальный поблагодарил всех "тех замечательных смелых людей, которые выходили на акции протеста", и выразил поддержку всем тем, что сейчас находится под арестом.

"Мы видим финальную степень деградации этого режима, который раньше держался на враньё и фальсификации, - заявил Навальный. - Видно, что вранья и деградации им недостаточно. Им уже недостаточно просто не пустить кандидатов на выборы. Им нужно арестовать десятки, избить сотни людей, громить организации вроде ФБК. Это показывает, что никакой поддержки нет".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter сообщила, что возле спецприемника с утра находились полицейские, но они не стали задерживать оппозиционера.

Навальный отсидел 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за призыв выйти на несогласованную акцию у мэрии Москвы 27 июля в знак протеста против отказа ЦИК зарегистрировать на выборы в Мосгордуму целый ряд оппозиционных кандидатов.

28 июля политик был госпитализирован из спецприемника в московскую клиническую больницу № 64. Его врач Анастасия Васильева назвала причиной госпитализации "действия неопределенных химических веществ". На следующий день Навального выписали из больницы. Ему диагностировали контактный дерматит.

За день до освобождения Навального суд рассматривал вопрос о продлении срока его административного ареста. Начальник спецприемника требовал добавить к сроку ареста время, проведенное Навальным в больнице. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

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