 Алексей Навальный вышел на свободу после ареста | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2019

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Россия

Алексей Навальный вышел на свободу после ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией отбыл 30 суток за призывы выйти на акцию за свободные выборы 27 июля. Навальный выразил поддержку всем тем, кто все еще находится под арестом из-за митингов.

Алексей Навальный сразу после освобождения 23 августа 2019 года

Алексей Навальный сразу после освобождения 23 августа 2019 года

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром в пятницу, 23 августа, вышел из спецприемника после отбытия 30-дневного административного ареста, сообщил корреспондент DW с места событий. Обращаясь к журналистам, Навальный поблагодарил всех "тех замечательных смелых людей, которые выходили на акции протеста", и выразил поддержку всем тем, что сейчас находится под арестом.

"Мы видим финальную степень деградации этого режима, который раньше держался на враньё и фальсификации, - заявил Навальный. -  Видно, что вранья и деградации им недостаточно. Им уже недостаточно просто не пустить кандидатов на выборы. Им нужно арестовать десятки, избить сотни людей, громить организации вроде ФБК. Это показывает, что никакой поддержки нет".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter сообщила, что возле спецприемника с утра находились полицейские, но они не стали задерживать оппозиционера.

Навальный отсидел 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за призыв выйти на несогласованную акцию у мэрии Москвы 27 июля в знак протеста против отказа ЦИК зарегистрировать на выборы в Мосгордуму целый ряд оппозиционных кандидатов.  

Контекст

Атака властей на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не сможет ни парализовать его работу, ни предотвратить возникновение политического кризиса в России, считает Федор Крашенинников. (09.08.2019)

Масс-медиа Германии пишут о том, как прошел разрешенный митинг на Сахарова и чем закончилась "прогулка" по Москве участников этой несогласованной акции протеста. Что еще их интересовало - у DW. (12.08.2019)

28 июля политик был госпитализирован из спецприемника в московскую клиническую больницу № 64. Его врач Анастасия Васильева назвала причиной госпитализации "действия неопределенных химических веществ". На следующий день Навального выписали из больницы. Ему диагностировали контактный дерматит.

За день до освобождения Навального суд рассматривал вопрос о продлении срока его административного ареста. Начальник спецприемника требовал добавить к сроку ареста время, проведенное Навальным в больнице. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.  

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