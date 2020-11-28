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Алексей Кудрин спрогнозировал резкий прирост бедности и падение экономики РФ на 4,5 процента в 2020 году.
По словам главы Счетной палаты России, на борьбу с коронавирусом и помощь бизнесу необходимо не менее 7 процентов ВВП. По мнению Кудрина, дополнительная поддержка предпринимателям потребуется уже "в ближайшее время".
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин похвалил фильм Юрия Дудя и заявил, что ВИЧ в России "гораздо более реальная угроза", чем коронавирус. Счетная палата проведет проверку, пообещал Кудрин.
Впервые за 7 лет открытие Гайдаровского форума в Москве прошло без участия премьера РФ Медведева. Как выяснилось позже, - уже "и.о". Чем запомнился первый день форума - в репортаже DW.
Глава Счетной палаты РФ считает, что доходы населения в РФ не могут вырасти на 1%. Ранее такой прогноз высказали в Министерстве финансов.
Глава Института современного развития Игорь Юргенс рассказал Жанне Немцовой о работе с Медведевым, дружбе с Кудриным и инвестиционном климате в России.
Дело американского инвестора Майкла Калви стало шоком для российской экономики, заявил на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Кудрин.
По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, производительность труда в РФ "находится на уровне 80-х годов прошлого века". Решать проблему нужно системными мерами, уверен он.
Омбудсмен Титов и председатель Счетной палаты РФ Кудрин уверены, что по делу Майкла Калви не выполняется закон о запрете предварительного заключения за экономические преступления.
Тема форума в этом году - счастье. Каким его видят гражданские активисты на фоне экологических проблем, протестов в регионах и эпидемии домашнего насилия? Репортаж DW.
Последние десять лет темпы роста российской экономики не превышали 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что страна попала в "серьезную застойную яму".
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказал свои основные претензии к правительственному курсу стратегического планирования на Форуме стратегов-2018. В чем их суть - у DW.
Глава Счетной палаты РФ считает, что для сдерживания коррупции в стране не хватает ряда институтов. Кудрин также считает, что самая коррупционная сфера в РФ - госзакупки.
По данным Центра стратегических разработок, неэффективность госсегмента при госзакупках стоит российскому бюджету до 70 млрд рублей. Центр Кудрина внес свои предложения.
Экс-министр финансов РФ опроверг, что входит в неформальный предвыборный штаб Путина. Алексей Кудрин также допустил участие Навального в выборах при соблюдении законодательных процедур.
Чтобы платить нынешние пенсии, Россия должна отказаться от инвестиций в образование и медицину, предупредил бывший министр финансов.
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