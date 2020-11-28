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Алексей Кудрин

08.11.2019 Russisches Amt für Statistik in Moskau

Коронавирус: число бедных в РФ по итогам года может вырасти на 1 млн 28.11.2020

Алексей Кудрин спрогнозировал резкий прирост бедности и падение экономики РФ на 4,5 процента в 2020 году.
April 29, 2019. - Russia, Moscow. - Chairman of Russia s Audit Chamber Aleksey Kudrin attends a meeting of President Vladimir Putin with members of the government at the Kremlin. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Коронавирус: Кудрин оценил размер необходимой господдержки в 7% ВВП 08.04.2020

По словам главы Счетной палаты России, на борьбу с коронавирусом и помощь бизнесу необходимо не менее 7 процентов ВВП. По мнению Кудрина, дополнительная поддержка предпринимателям потребуется уже "в ближайшее время".

ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 6, 2019: Russian Audit Chamber Chairman Alexei Kudrin holds a briefing at the 2019 St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Gavriil Grigorov/TASS Host Photo Agency PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0AE06E

После фильма Дудя Кудрин проверит, как помогают людям с ВИЧ 16.02.2020

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин похвалил фильм Юрия Дудя и заявил, что ВИЧ в России "гораздо более реальная угроза", чем коронавирус. Счетная палата проведет проверку, пообещал Кудрин.
Veranstaltungsgebäude DW, Evlalia Samedowa, Gaydar Forum in Moskau, Januar 2020

Медведева не было, Чубайс признал ошибки 90-х: как открыли форум Гайдара 15.01.2020

Впервые за 7 лет открытие Гайдаровского форума в Москве прошло без участия премьера РФ Медведева. Как выяснилось позже, - уже "и.о". Чем запомнился первый день форума - в репортаже DW.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 6, 2019: Russian Audit Chamber Chairman Alexei Kudrin holds a briefing at the 2019 St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Gavriil Grigorov/TASS Host Photo Agency PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0AE06E

Кудрин назвал "слишком оптимистичным" прогноз Минфина о доходах населения 10.07.2019

Глава Счетной палаты РФ считает, что доходы населения в РФ не могут вырасти на 1%. Ранее такой прогноз высказали в Министерстве финансов.

Путина и Медведева катастрофически изменила несменяемая власть: Игорь Юргенс в "Немцова.Интервью" 26.06.2019

Глава Института современного развития Игорь Юргенс рассказал Жанне Немцовой о работе с Медведевым, дружбе с Кудриным и инвестиционном климате в России.
15.02.2019 Founder of the Baring Vostok private equity group Michael Calvey, who was detained on suspicion of fraud, sits inside a defendants' cage as he attends a court hearing in Moscow, Russia February 15, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Отток капитала из РФ после ареста Калви вырос вдвое 06.06.2019

Дело американского инвестора Майкла Калви стало шоком для российской экономики, заявил на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Кудрин.
2. Alexei Kudrin, ehemaliger russischer Finanzminister Aufgenommen von Nikita Jolkver in Berlin am 29.11.2013

Россия отстает от США в три раза по производительности труда 28.02.2019

По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, производительность труда в РФ "находится на уровне 80-х годов прошлого века". Решать проблему нужно системными мерами, уверен он.
ARCHIV 03.02.2011 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 3, 2011. Michael Calvey, Founder and Senior Partner, Baring Vostok Capital Partners, at the Russia Forum 2011, the Troika Dialog-hosted investment forum, held at Moscow s World Trade Center. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Wirtschaft Politik People Porträt kbdig xub 2011 quadrat Bildnummer 54877438 Date 03 02 2011 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia February 3 2011 Michael Calvey Founder and Senior Partner Baring Vostok Capital Partners AT The Russia Forum 2011 The Troika Dialogue hosted Investment Forum Hero AT Moscow S World Trade Center PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Economy politics Celebrities Portrait Kbdig 2011 Square

Защита попросила Мосгорсуд освободить американского финансиста Калви из СИЗО 18.02.2019

Омбудсмен Титов и председатель Счетной палаты РФ Кудрин уверены, что по делу Майкла Калви не выполняется закон о запрете предварительного заключения за экономические преступления.

Forum der Zivilgesellschaft in Moskau Fotografin: DW-Korrespondentin in Russland, Elena Barysheva, am 08.12.2018 gemacht.

"Счастье вместо ВВП": итоги гражданского форума в Москве 09.12.2018

Тема форума в этом году - счастье. Каким его видят гражданские активисты на фоне экологических проблем, протестов в регионах и эпидемии домашнего насилия? Репортаж DW.
Alexej Kudrin, russischer Ex-Finanzminister und unabhängiger Politiker. Rußland, St. Petersburg.

Кудрин заявил о застое в экономике России 27.11.2018

Последние десять лет темпы роста российской экономики не превышали 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что страна попала в "серьезную застойную яму".
Gebäudes der Rechnungskammer von Russland, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Oktober gemacht hat. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Rechnungskammer von Russland, Ewlaliya Samedowa

Кудрин и Орешкин поспорили о путях развития российской экономки 22.10.2018

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказал свои основные претензии к правительственному курсу стратегического планирования на Форуме стратегов-2018. В чем их суть - у DW.
Alexej Kudrin, russischer Ex-Finanzminister und unabhängiger Politiker. Rußland, St. Petersburg.

Кудрин согласился с существованием воровства госфинансов в РФ 30.08.2018

Глава Счетной палаты РФ считает, что для сдерживания коррупции в стране не хватает ряда институтов. Кудрин также считает, что самая коррупционная сфера в РФ - госзакупки.
Ein-Rubel-Münze vor russischer Fahne mit Schneefall, wirtschaftliche Folgen von Sanktionen gegen Russland

Центр Кудрина объяснил, куда уходят десятки миллиардов из госбюджета 14.05.2018

По данным Центра стратегических разработок, неэффективность госсегмента при госзакупках стоит российскому бюджету до 70 млрд рублей. Центр Кудрина внес свои предложения.
Alle Fotos wurden vom DW-Korrespondent Egor Winogradow am 25.5.2012 bei einem Pressegespräch in Moskau gemacht. Alexej Kudrin, russischer Politiker, ehemaliger Finanzminister. Zulieferer: Tatiana Petrenko

Кудрин не намерен баллотироваться на выборах президента РФ 25.11.2017

Экс-министр финансов РФ опроверг, что входит в неформальный предвыборный штаб Путина. Алексей Кудрин также допустил участие Навального в выборах при соблюдении законодательных процедур.
RYAZAN, RUSSIA. FEBRUARY 2, 2015. An old man fills in a document at an office of Russia's Pension Fund in Ryazan. Alexander Ryumin/TASS

Кудрин заявил об отсутствии в России средств на выплату пенсий 16.11.2017

Чтобы платить нынешние пенсии, Россия должна отказаться от инвестиций в образование и медицину, предупредил бывший министр финансов.
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