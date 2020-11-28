Алексей Кудрин

Коронавирус: Кудрин оценил размер необходимой господдержки в 7% ВВП

По словам главы Счетной палаты России, на борьбу с коронавирусом и помощь бизнесу необходимо не менее 7 процентов ВВП. По мнению Кудрина, дополнительная поддержка предпринимателям потребуется уже "в ближайшее время".