Александр фон Гумбольдт: самый любопытный немец

Александр фон Гумбольдт, 250-летие со дня рождения которого в Германии отмечают очень широко, был ученым-суперзвездой и пророком, чьи выводы сегодня актуальны, как никогда.
В этом году в Германии очень широко отмечают 250-летие со дня рождения Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt) - известного немецкого ученого и путешественника. Что о нем надо знать?
Ученый-суперзвезда
Еще при жизни Александр фон Гумбольдт стал самым известным ученым своего времени. Более того: современники называли его самым известным человеком после Наполеона. Географ, натуралист, он основал физическую географию, ландшафтоведение, экологическую географию растений и оставил свой след в ряде других научных дисциплин - от ботаники и зоологии до горного дела, экономики и сельского хозяйства.
Гумбольдт был членом многих академий наук, в том числе и Российской. Возможности поговорить с ним искали исследователи из разных уголков мира, а в Берлине у знати считалось модным попасть на одну из его лекций. Гумбольдт был превосходным рассказчиком и гением маркетинга. Например, тщательно документируя для научных трудов увиденное им по время путешествий, он отправлял в газеты короткие заметки о своих приключениях с живописным описанием деталей, чем, естественно, подогревал интерес к науке у массового читателя.
Второй Колумб
Родившиеся в знатной богатой семье, Александр и его старший брат Вильгельм получили разностороннее образование. Но если у Вильгельма склонность была больше к языкам и позже он стал известным лингвистом, то Александра привлекало естествознание. Интерес к путешествиям он проявлял уже в студенческие годы. Им руководило безудержное любопытство, его влекли далекие страны, где можно было проверить на практике теоретические обоснования.
Получив разрешение испанского короля, ученый в 1799 году отправился в путешествие по странам Центральной и Южной Америки, куда испанские власти иностранцев не пускали. В течение пяти лет Гумбольдт преодолел более тысячи километров - пешком, верхом и в пироге, перенеся нелегкие испытания и несколько раз оказываясь на волосок от смерти. Он многое проверял на самом себе (например, удар электрического угря и действие яда кураре), без профессионального снаряжения поднимался на вулкан Чимборасо... После Колумба его называют вторым открывателем Америки.
Спустя 30 лет за этой крупной экспедицией последовала другая - в Россию. О ней мы рассказываем в другой нашей статье.
Экопророк
Александр фон Гумбольдтпервым обратил внимание на то, что в природе все взаимосвязано. Он серьезно исследовал природные явления, искал им научное объяснение и, как видно с высоты сегодняшнего времени, делал пророческие выводы. Он восхищался природой и подчеркивал ее уязвимость. Наблюдая, как испанские колонизаторы использовали природные ресурсы в своих экономических интересах, он говорил о бесчинстве, которое нарушает установленный в природе порядок. В контексте горящих лесов Амазонии или Сибири его предположения актуальны, как никогда.
Указывая на пагубные последствия человеческого вмешательства, Гумбольдт стал провозвестником экологического мышления и таким образом пионером движения в защиту экологии.
Связи в науке
В эпоху Александра фон Гумбольдта не было соцсетей и "Википедии". Зная несколько языков, он до конца своей жизни вел активную переписку с учеными, философами и политиками из разных стран, делился своими знаниями и участвовал в организации множества научных проектов. В России, например, он способствовал созданию сети метеорологических станций для наблюдения погоды.
Его рукой написано примерно 50 тысяч писем. Сильным мира сего он напоминал о том, что наука нуждается в финансовой поддержке, и, пользуясь своим влиянием, помогал молодым ученым. Сегодня в Германии поддержкой молодых талантов в науке и созданием широкой сети контактов между ними занимается стипендиальный фонд, названный в честь этого великого естествоиспытателя, - Alexander von Humboldt Stiftung.
Университет, пингвины и лунное море
Берлинский дворец Тегель, где жила семья Гумбольдтов, существует и по сей день. Более того: в нем живут прямые потомки Гумбольдтов. В здании сохранена историческая обстановка, поэтому оно является еще и музеем. Заглянуть в него посторонним можно в рамках экскурсии.В дворцовом парке расположен фамильный склеп, в котором свое последнее пристанище обрели также Александр и Вильгельм Гумбольдты.
Имя Гумбольдтов увековечено в названии берлинского университета - Humboldt-Universität zu Berlin, в создании которого братья также принимали участие. Сегодня это один из лучших вузов в Германии.
В честь естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта назван ряд других неживых и живых объектов. В частности, пингвины в Перу, которых ученый обнаружил во время своей экспедиции в Америку, гладконосые летучие мыши, более десятка растений, например, лилия в Калифорнии, редкий минерал гумбольдтин, течение в Тихом океане, ледник в Гренландии, гора в Свердловской области России и даже море на Луне и астероид.
DW посвятила Александру фон Гумбольдту тематическую страницу на немецком языке. Ознакомиться с ее содержанием можно здесь.
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