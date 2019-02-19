Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Россия намерена оказать влияние на выборы украинского президента, заявил секретарь СНБО. Украина проведет учения по противостоянию киберугрозам при поддержке Евросоюза.
Подготовку новой операции в Керченском проливе анонсировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он выразил надежду, что в этом походе примут участие партнеры Украины.
Российские санкции в Киеве встретили насмешками и готовностью к дальнейшему сокращению двусторонней торговли. Здесь ожидают дальнейшей эскалации торговых войн с Россией.
Новый закон о национальной безопасности должен внедрить в Украине стандарты НАТО.
Раде одобрила законопроект, согласно которому 25 декабря станет праздничным днем. Православное Рождество 7 января также останется выходным.
После трех лет конфликта в Донбассе Киев ищет альтернативу его военному урегулированию. Что это - поиск выхода из "глухого минского угла" или подготовка к выборам президента?
В МИД Германии пообещали не оставить без последствий решение Кремля признать документы самопровозглашенных республик.
Украинский президент даст показания по делу о событиях на Майдане после своего возвращения из США. Ранее по этому делу были допрошены Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Александр Турчинов и Виталий Кличко.
Экс-президент Украины Виктор Янукович готов к допросу в режиме видеоконференции по делу о Майдане, сообщил его адвокат. Янукович также настаивает на очной ставке с Порошенко, Яценюком и рядом других политиков.
В Киеве рассекретили стенограмму заседания СНБО, состоявшегося в первые дни крымских событий вскоре после побега Януковича. На нем за введение военного положения на Украине проголосовал лишь один человек.
Утверждения украинских представителей о возможном размещении ракет опроверг официальный представитель Госдепартамента.
Украинское руководство вынуждено принимать меры по защите от ядерной угрозы со стороны России и при этом не может действовать в одиночку, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Совет по национальной безопасности и обороны Украины одобрил стратегию нацбезопасности до 2020 года. В новом документе Киев причислил к основным угрозам "агрессивную политику России".
СБУ задержала несколько человек, подозреваемых в совершении теракта в Харькове. Во время "марша за мир" сработало самодельное взрывное устройство.
По словам секретаря СНБО Турчинова, РФ и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования нарушают мирные договоренности. В Совете надеются, что Рада поддержит это решение.
Турчинов: Киев делает все для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact