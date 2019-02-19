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Александр Турчинов

Offenes Vorhängeschloss auf Computertastatur, Symbolfoto Internetkriminalität | Verwendung weltweit

В Украине пройдут учения по предотвращению киберугроз из России 19.02.2019

Россия намерена оказать влияние на выборы украинского президента, заявил секретарь СНБО. Украина проведет учения по противостоянию киберугрозам при поддержке Евросоюза.
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Украина готовит новый поход кораблей через Керченский пролив 19.12.2018

Подготовку новой операции в Керченском проливе анонсировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он выразил надежду, что в этом походе примут участие партнеры Украины.
24.06.2014*** Eine ukrainische Flagge weht am 24.06.2014 vor dem Regierungsgebäude in Kiew, Ukraine. Foto: Daniel Naupold/dpa | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/D. Naupold

Санкции Москвы не вызвали панику в Украине 01.11.2018

Российские санкции в Киеве встретили насмешками и готовностью к дальнейшему сокращению двусторонней торговли. Здесь ожидают дальнейшей эскалации торговых войн с Россией.
Thema Rada-Gesetz über Donbass-Politik, die unser Korrespondent in Kiew Alexandr Sawitski heute gemacht hat. Auf den Bildern ist eine Sitzung des ukrainischen Parlaments und Radaabgeordneten Mikhail Papiew und Oleg Beresyuk (mit der Brille) Schlüsselworter: Ukraine, Kiew, Donbass-Politik, Radaabgeordnete, Mikhail Papiew, Oleg Beresyuk, Alexandr Sawitski

Рада утвердила в первом чтении законопроект о нацбезопасности 05.04.2018

Новый закон о национальной безопасности должен внедрить в Украине стандарты НАТО.
Fotolia #35277592 © Alexander Hoffmann - Fotolia.com

Рождество 25 декабря станет праздничным днем на Украине 16.11.2017

Раде одобрила законопроект, согласно которому 25 декабря станет праздничным днем. Православное Рождество 7 января также останется выходным.

DONETSK, UKRAINE - APRIL 14, 2017: Stratonavtov Street destroyed in fighting between the Donetsk People's Republic and the Ukrainian Government troops. Alexander Kravchenko/TASS Foto: Alexander Kravchenko/TASS/dpa |

Киев ищет альтернативу военному урегулированию конфликта в Донбассе 14.06.2017

После трех лет конфликта в Донбассе Киев ищет альтернативу его военному урегулированию. Что это - поиск выхода из "глухого минского угла" или подготовка к выборам президента?
2505921 10/05/2014 A destroyed residential building at Donetsk's airport area. Gennady Dubovoy/RIA Novosti

Берлин раскритиковал указ Путина о признании паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" 20.02.2017

В МИД Германии пообещали не оставить без последствий решение Кремля признать документы самопровозглашенных республик.
++++++++++++++ 15.05.2016 +++++++++++++++++++++++++++++++++ KIEV, UKRAINE - MAY 15: President of Ukraine Petro Poroshenko delivers a speech during the Day of Remembrance of Victims of Political Repressions in National Historical Memorial Reserve Bykovnyanskie Grave in Kiev, Ukraine on May 15, 2016. Hakan Caliskan / Anadolu Agency | (c) picture-alliance/dpa/Anadolu Agency/H. Caliskan

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос 17.09.2016

Украинский президент даст показания по делу о событиях на Майдане после своего возвращения из США. Ранее по этому делу были допрошены Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Александр Турчинов и Виталий Кличко.
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. FEBRUARY 20, 2014. Flames seen during the mass anti-government protests in Independence Square (Maidan). (Photo ITAR-TASS/ Maxim Nikitin)

Янукович готов к допросу по делу о событиях на Майдане 19.08.2016

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов к допросу в режиме видеоконференции по делу о Майдане, сообщил его адвокат. Янукович также настаивает на очной ставке с Порошенко, Яценюком и рядом других политиков.
Soldiers, believed to be Russian, ride on military armoured personnel carriers on a road near the Crimean port city of Sevastopol March 10, 2014. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY MILITARY POLITICS)

Документы СНБО: весной 2014 года Украина не могла защитить даже Киев 23.02.2016

В Киеве рассекретили стенограмму заседания СНБО, состоявшегося в первые дни крымских событий вскоре после побега Януковича. На нем за введение военного положения на Украине проголосовал лишь один человек.
U.S. soldiers stand beside a U.S. Patriot missile system at a Turkish military base in Gaziantep, southeastern Turkey, October 10, 2014. NATO Secretary-General Jens Stoltenberg of Norway is expected to visit U.S. patriot troops in Gaziantep later in the day. REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: POLITICS MILITARY CONFLICT)

США не планируют размещать на Украине системы ПРО 20.05.2015

Утверждения украинских представителей о возможном размещении ракет опроверг официальный представитель Госдепартамента.
Bildunterschrift:Olexander Turchynov, speaker of the parliament and interim Ukrainian president, reviews the troops of the newly founded Ukrainian National Guard prior to military exercises on the shooting range, near Kiev on March 31, 2014. Ukraine on March 31 reported a gradual withdrawal of Russian troops from its border that may be linked to Washington's latest push for a diplomatic solution to the worst East-West standoff since the Cold War. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

СНБО Украины не исключает размещения в стране систем ПРО 20.05.2015

Украинское руководство вынуждено принимать меры по защите от ядерной угрозы со стороны России и при этом не может действовать в одиночку, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Beschreibung: Jaworowski Militärübungsplatz, Ukraine. Gemeinsame Ausbildungsübungen der ukrainischen und amerikanischen Soldaten. Schlagworte: Armee, Militär, Ukraine, USA, gemeinsame Übungen, ukrainische Soldaten, amerikanische Soldaten in der Ukraine, Militärausbildung Jahr/Ort: 2015, Lwow

Украина выбрала курс на углубление партнерства с США 06.05.2015

Совет по национальной безопасности и обороны Украины одобрил стратегию нацбезопасности до 2020 года. В новом документе Киев причислил к основным угрозам "агрессивную политику России".
22.02.2015 KARKOV, UKRAINE. FEBRUARY 22, 2015. An ambulance at the scene of a blast in Marshala Zhukova Avenue where people have gathered for a march to mark the one year anniversary of pro-EU protests in Ukraine. The blast has killed three people and injured ten. Sergei Kozlov/TASS

Задержаны подозреваемые в совершении теракта в Харькове 22.02.2015

СБУ задержала несколько человек, подозреваемых в совершении теракта в Харькове. Во время "марша за мир" сработало самодельное взрывное устройство.
Artillery pieces of the Donetsk People's Republic on the outskirts of Debaltsevo, Donetsk Region on February 15, 2015. Photo: Dan Levy/RIA Novosti/dpa (Zu dpa Der Zeitplan zum Frieden in der Ukraine vom 17.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Киев попросит ООН и ЕС направить на Украину миротворцев 19.02.2015

По словам секретаря СНБО Турчинова, РФ и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования нарушают мирные договоренности. В Совете надеются, что Рада поддержит это решение.
Ukraine's acting president Oleksander Turchinov chairs a meeting at the presidential administration headquarters in Kiev, April 30, 2014. REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters (UKRAINE - Tags: POLITICS) ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

СНБО Украины не исключает введения военного положения 26.12.2014

Турчинов: Киев делает все для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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