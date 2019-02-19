Александр Турчинов

Янукович готов к допросу по делу о событиях на Майдане

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов к допросу в режиме видеоконференции по делу о Майдане, сообщил его адвокат. Янукович также настаивает на очной ставке с Порошенко, Яценюком и рядом других политиков.