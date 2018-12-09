 Александр Солженицын: каким его видела Германия | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Александр Солженицын: каким его видела Германия

Исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Германия занимала особое место если не в жизни писателя, то, по крайней мере, в его биографии.

Солженицын и Бёлль

Солженицын и Бёлль

Незадолго до своей смерти выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын говорил в одном из интервью немецким СМИ о том, какое влияние оказали на него Шиллер, Гете, Шеллинг, о том, что он не представляет свою жизнь без Баха, Бетховена, Шуберта. Определенно можно сказать, что и Германия не представляет себе литературу и политическую историю ХХ века без Солженицына. "Неоспоримым авторитетом" назвал его как-то журнал Der Spiegel. Свой центральный многостраничный очерк, опубликованный после высылки писателя из СССР в 1974 году, Der Spiegel начал словами: "Кремлевская власть не выдержала вызова, брошенного ей борцом-одиночкой". Ей вторила газета Süddeutsche Zeitung: "Можно выслать за границу писателя, но нельзя уничтожить совесть русской литературы". А Stuttgarter Zeitung подчеркивала: "Пример Солженицына показывает, как велика может оказаться власть писателя".

В доме у Генриха Бёлля

Кстати, выслали Солженицына именно в ФРГ. Когда после выхода в свет на Западе "Архипелага ГУЛАГ" ситуация вокруг него стала накаляться и Политбюро обсуждало, что делать с непокорным писателем, тогдашний канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt) во время одного из своих выступлений как бы между прочим заметил, что в Западной Германии Солженицын смог бы спокойно работать. В Москве это восприняли как спасительный сигнал и сразу начали закулисные переговоры с представителями правительства ФРГ.

Контекст

11 декабря исполняется 100 лет Александру Исаевичу Солженицыну - самому читаемому и самому известному в мире русскому писателю ХХ века. Вот как оценивает его Виктор Ерофеев. (10.12.2018)

21 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Белля. Одним из самых близких ему людей был Лев Копелев. (21.12.2017)

Это произведение Александра Солженицына явилось вехой в процессе осмысления уроков советской диктатуры, отмечает немецкий историк Фолькер Шюттерле. (27.12.2013)

В Германии поставили "Раковый корпус", который, кстати, впервые был опубликован именно в ФРГ, в далеком 1968 году. Инсценировка сделана с большим уважением к тексту Солженицына. (24.04.2012)

В день смерти Александра Солженицына немецкие писатели, историки и журналисты говорят о том, как воспринимают на Западе личность и творчество великого писателя, публициста, общественного деятеля, нобелевского лауреата. (04.08.2008)

Все происходило очень быстро, и на самой последней стадии к ним подключили немецкого писателя, нобелевского лауреата Генриха Бёлля (Heinrich Böll). К нему, в его дом в деревне Лангенбройх недалеко от Кельна, и привезли Солженицына после приземления. Он пробыл здесь три дня, потом уехал в Цюрих со своим адвокатом и поверенным в делах. Позже перебрался в Соединенные Штаты, где прожил все годы вынужденной эмиграции.

Еще до этого бывавший в Москве Бёлль нелегально переправлял на Запад рукописи Солженицына, в том числе, судя по всему, и рукопись "Архипелага ГУЛАГ". Позже, кстати, переправку архива писателя из СССР взял на себя посол ФРГ Андреас Майер-Ландрут (Andreas Meyer-Landrut).

Что касается "Архипелага ГУЛАГ", то выйдя на немецком языке практически сразу после русской публикации в Париже, он, как подчеркивала немецкая печать, "открыл глаза наивным левым интеллектуалам и потряс их": "После этой книги больше уже никто не сможет представлять себе марксистскую идеологию без репрессивного аппарата". По общему признанию, "Архипелаг ГУЛАГ" имел историческое значение. Никогда еще документальная книга не возглавляла список бестселлеров в Германии в течение 13 месяцев: с февраля 1974-го по март 1975 года! Это немецкий перевод. А русский оригинал первой начала читать в эфире именно радиостанция "Немецкая волна" (под таким названием знали тогда в Советском Союзе Deutsche Welle). За что ее сразу стали глушить еще сильнее, чем прежде.

Солженицын и западная демократия

Но уже довольно рано раздавались в Германии и критические голоса. Они касались, в основном, представлений Солженицына о западной демократии. Еще в 1974 году Лев Копелев, известный публицист, отбывавший вместе с Солженицыным срок в "шарашке", участник правозащитного движения, лишенный позже, в 1980 году, советского гражданства, в опубликованной в немецком еженедельнике Die Zeit статье предостерегал "великого писателя" от "безоговорочных суждений", от того, чтобы объяснять все беды человечества "катастрофическим ослаблением западной цивилизации".

Газета Süddeutsche Zeitung, комментируя много позже возвращение Солженицына в Россию в 1994 году, писала о том, что "консервативный освободитель" не нашел себе там места. Радиостанция Bayerischer Rundfunk говорила в своей передаче о "шоке", который вызвали выступления и пророчества Солженицына после его возвращения на родину. Его "обращенные в прошлое" политические и идеологические представления автор Bayerischer Rundfunk даже назвал "реакционной утопией", подчеркивая при этом, что писатель никогда не скрывал того, что отвергает западные ценности: "Плюрализм и либеральное общество Солженицын ни во что не ставит, и даже демократию представляет только с сильным правителем во главе".

Похороны Александра Солженицына

Похороны Александра Солженицына

Этим "сильным правителем" стал для Солженицына Владимир Путин. Беседуя с писателем уже в 2007 году, журналисты Der Spiegel напомнили ему, что он отказался и от Государственной премии, которой хотел наградить его Горбачев, и от ордена Ельцина, а вот от Путина, "бывшего главы спецслужбы, которая так жестоко преследовала и травила писателя", принял. Где тут логика? Солженицын, очень резко критикуя и правление Горбачева ("политическая наивность, неопытность и безответственность"), и время Ельцина ("безоглядная поспешность", "массовое ограбление национальных достояний"), сказал, в частности, что принять награду от верховной власти, которая довела Россию до гибельного состояния, он не мог. Что касается Путина, то, как подчеркнул писатель, тот не был ни следователем КГБ, ни начальником лагеря и принимает меры по восстановлению крепости государственного управления.

Почему великий моралист был консерватором

Немецкие журналисты настаивали: ведь Путин называет распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, что играет на руку тем, кто хочет забыть о прошлом... На что Солженицын начал говорить о великодержавности Америки, об "упреках извне", о том, что на Западе, в странах бывшего соцлагеря и в бывших республиках СССР продолжают отождествлять "советское" с "русским" и видят источник всех зол в историческом пути России. "Но вы же выступали за гражданское самоуправление, - настаивал Der Spiegel, - а сейчас власть сосредоточена в руках президента Путина, всё ориентировано на него…" Солженицын не согласился. Государственная власть, по его словам, делегирует все большее число решений на места. Правда, добавил писатель, это идет слишком медленно и еще не носит системного характера.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung объясняет поразившую Запад поддержку Солженицыным политики Путина тем, что "великий моралист" считал разумным "держаться за плохое, чтобы избежать худшего". И считает, что он стал консерватором из-за его негативного, "катастрофического", как она выразилась, жизненного опыта. Война, арест и лагерь, рак, позже травля в советской печати, угроза нового ареста, высылка за границу, - все это, безусловно, наложило отпечаток на его мировоззрение.

Как, впрочем, и на творчество, обогатив мировую литературу бессмертными произведениями.

Смотрите также:

  • Андрей Макаревич

    История "пятой колонны" в лицах

    Андрей Макаревич

    Фронтмен легендарной группы "Машина времени", поэт, композитор, телеведущий, человек с активной гражданской позицией, Андрей Макаревич давно и последовательно критикует политику российских властей. Его концерты срывают, депутаты Думы требуют лишить его звания народного артиста, Макаревича травят в СМИ... Псевдопатриоты называют его в числе лидеров пресловутой "пятой колонны".

  • Петр Чаадаев

    История "пятой колонны" в лицах

    Петр Чаадаев

    У Макаревича - достойные предшественники. В частности, философ и публицист Петр Чаадаев, который жил и творил в первой половине XIX века. Ему, правда, пришлось труднее. Труды Чаадаева были запрещены в николаевской России, а его самого объявили сумасшедшим.

  • Анна Ахматова с мужем и сыном

    История "пятой колонны" в лицах

    Анна Ахматова

    Это совсем еще молодая Анна Ахматова с мужем Николаем Гумилевым и сыном. Гумилева расстреляли в 1921 году, обвинив в участии в контрреволюционном заговоре, сына четырежды арестовывали, и несколько лет он провел в лагере. А творчество Ахматовой, как и Зощенко, постановление ЦК заклеймило в 1946 году как "чуждое народу", "пустое и безыдейное". Она назвала это "гражданской смертью".

  • Борис Пастернак

    История "пятой колонны" в лицах

    Борис Пастернак

    Как и Ахматову, исключили из Союза писателей СССР и Бориса Пастернака - правда, позже, уже не при Сталине, а при Хрущеве. Причиной стала публикация за границей его романа "Доктор Живаго" в 1957 году. Спустя год ему присудили Нобелевскую премию по литературе, после чего было принято постановление Президиума ЦК КПСС "О клеветническом романе Пастернака" и началась настоящая травля писателя.

  • Дмитрий Шостакович и Всеволод Мейерхольд

    История "пятой колонны" в лицах

    Дмитрий Шостакович и Всеволод Мейерхольд

    Власть занималась не только писателями. Обвинения в "эстетстве" привели в 1938 году к закрытию театра выдающегося режиссера и педагога Всеволода Мейерхольда, а потом к его аресту и гибели. На снимке он - справа, вместе с Дмитрием Шостаковичем, который дважды становился мишенью идеологической кампании. В 1948 году великого композитора уволили из консерватории за "профнепригодность".

  • Лидия Русланова

    История "пятой колонны" в лицах

    Лидия Русланова

    Лидия Русланова, в репертуаре которой главное место занимали русские народные песни, в том числе - знаменитые "Валенки", никакой "формалисткой", конечно, быть не могла. Но она была женой одного из ближайших соратников маршала Жукова генерал-майора Владимира Крюкова, и после его ареста в 1948 году взяли и ее. Русланову приговорили к 10 годам и запретили использовать в радиопередачах ее записи.

  • Павел Филонов

    История "пятой колонны" в лицах

    Павел Филонов

    Художник Павел Филонов, о приобретении работ которого сегодня мечтают крупнейшие музеи мира, умер в Ленинграде в первую же блокадную зиму. С начала 1930-х годов он практически не выставлялся, заказов не получал, жил впроголодь. Его обвиняли в формализме, в том, что его картины (как, например, эта) "чужды социалистическому реализму". Был даже такой термин: "филоновщина".

  • Михаил Шемякин

    История "пятой колонны" в лицах

    Михаил Шемякин

    Сегодня художник, скульптор и режиссер Михаил Шемякин устанавливает памятники в Санкт-Петербурге и Самаре, ставит спектакли в Мариинском театре, получает в России ордена и премии, а в 1971 году ему пришлось эмигрировать из страны после нескольких лет преследования, когда конфисковывали его работы, а его самого принудительно отправляли в психбольницу.

  • Эрнст Неизвестный. Памятник Хрущеву

    История "пятой колонны" в лицах

    Эрнст Неизвестный

    Надгробный памятник Хрущеву - пожалуй, самая известная работа Эрнста Неизвестного, скульптуры которого Никита Сергеевич, тогда глава СССР, в 1962 году назвал "дегенеративным искусством". Последовало исключение из Союза художников, и до эмиграции в 1976 году Эрнсту Неизвестному удалось осуществить лишь единичные свои проекты.

  • Александр Солженицын

    История "пятой колонны" в лицах

    Александр Солженицын

    Боевого офицера, командира батареи, награжденного орденами Отечественной войны и Красной Звезды, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына называли в советской печати "литературным власовцем" и "предателем родины". Причиной тому была не только публикация на Западе его книги "Архипелаг ГУЛаг" о сталинских лагерях, но и все его творчество, его активная общественная деятельность.

  • Кадр из фильма Комиссар Александра Аскольдова

    История "пятой колонны" в лицах

    Александр Аскольдов

    Нонна Мордюкова исполнила главную женскую роль в фильме Александра Аскольдова "Комиссар", снятом в 1967 году. Фильм запретили, Аскольдова уволили с киностудии за "профнепригодность", исключили из партии. Больше ему снимать кино не давали. Широкий зритель увидел фильм только в 1987 году, после чего "Комиссар" получил множество наград на международных кинофестивалях.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

История "пятой колонны" в лицах

Андрея Макаревича, певца, поэта, телеведущего, человека активной гражданской позиции, опять обвиняют с высоких трибун в том, что он "клевещет" на русский народ. Он - не первый, кого в этом обвиняют.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жертвы Большого террора: где искать информацию о пропавших родственниках  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - история Петра Курьянова  

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

Также по теме

Aleksandr Solzhen

Виктор Ерофеев: Будут ли знать Солженицына через сто лет? 10.12.2018

11 декабря исполняется 100 лет Александру Исаевичу Солженицыну - самому читаемому и самому известному в мире русскому писателю ХХ века. Вот как оценивает его Виктор Ерофеев.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Немецкая кровь для Голливуда

Сотрудник фирмы Kryolan в Берлине разливает кровь для фильмов

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера