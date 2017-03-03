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Российский боксер
Александр Поветкин - российский боксер
После провала допинг-теста в декабре 2016 года Всемирный боксерский совет отстранил российского боксера Александра Поветкина от поединков и обязал его уплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.
Об исключении Александра Поветкина из рейтингов сообщил президент WBC. Решение по делу российского боксера, уличенного в использовании запрещенного вещества остарин, пока не вынесено.
Результаты теста на допинг российского боксера Александра Поветкина, пришедшие из американской лаборатории, выявили наличие запрещенного вещества остарин.
Допинг-проба российского боксера Александра Поветкина в преддверии боя с Беймерном Стиверном за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC оказалась положительной. Поединок пришлось отменить.
Промоутер российского боксера, сдавшего положительную допинг-пробу, не уточняет, на какое число перенесен его бой с американцем Уайлдером. Американские СМИ сообщают, что Поветкин мог принимать мельдоний еще в апреле.
В преддверии поединка с американским боксером в крови россиянина Александра Поветкина обнаружен мельдоний. Решение об отмене боя Всемирный боксерский совет пока не принял.
Его соперником станет опытный американский боксер, получивший прозвище "Скала".
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