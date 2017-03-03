Александр Поветкин

WBC оштрафовал и отстранил боксера Поветкина на неопределенный срок

После провала допинг-теста в декабре 2016 года Всемирный боксерский совет отстранил российского боксера Александра Поветкина от поединков и обязал его уплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.