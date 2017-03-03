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Александр Поветкин

Российский боксер

Александр Поветкин - российский боксер

Alexander Powetkin Der russische Schwergewichtsboxer Alexander Powetkin posiert am Dienstag (21.02.2012) in Stuttgart bei einem öffentlichen Training. Am Samstag (25.02.2012) kämpft Huck einen WM-Kampf im Schwergewicht nach WBA-Version in der Porsche-Arena in Stuttgart gegen Powetkin aus Russland. Foto: Jan-Philipp Strobel dpa/lsw

WBC оштрафовал и отстранил боксера Поветкина на неопределенный срок 03.03.2017

После провала допинг-теста в декабре 2016 года Всемирный боксерский совет отстранил российского боксера Александра Поветкина от поединков и обязал его уплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.
Alexander Powetkin Der russische Schwergewichtsboxer Alexander Powetkin posiert am Dienstag (21.02.2012) in Stuttgart bei einem öffentlichen Training. Am Samstag (25.02.2012) kämpft Huck einen WM-Kampf im Schwergewicht nach WBA-Version in der Porsche-Arena in Stuttgart gegen Powetkin aus Russland. Foto: Jan-Philipp Strobel dpa/lsw

Российский боксер Поветкин исключен из рейтингов WBC 05.02.2017

Об исключении Александра Поветкина из рейтингов сообщил президент WBC. Решение по делу российского боксера, уличенного в использовании запрещенного вещества остарин, пока не вынесено.
Alexander Powetkin Der russische Schwergewichtsboxer Alexander Powetkin posiert am Dienstag (21.02.2012) in Stuttgart bei einem öffentlichen Training. Am Samstag (25.02.2012) kämpft Huck einen WM-Kampf im Schwergewicht nach WBA-Version in der Porsche-Arena in Stuttgart gegen Powetkin aus Russland. Foto: Jan-Philipp Strobel dpa/lsw

В пробе "Б" у боксера Александра Поветкина обнаружен допинг 02.02.2017

Результаты теста на допинг российского боксера Александра Поветкина, пришедшие из американской лаборатории, выявили наличие запрещенного вещества остарин.
World heavyweight champion Vladimir Klitschko (R) of Ukraine punches challenger Alexander Povetkin of Russia during their heavyweight title fight in Moscow October 6, 2013. Klitschko retained his heavyweight world titles with a points victory over Povetkin in Moscow's Olimpiyskiy stadium on Saturday. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: SPORT BOXING TPX IMAGES OF THE DAY)---eingestellt von haz

Российский боксер Поветкин уличен в допинге перед титульным боем 17.12.2016

Допинг-проба российского боксера Александра Поветкина в преддверии боя с Беймерном Стиверном за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC оказалась положительной. Поединок пришлось отменить.
Alexander Powetkin Der russische Schwergewichtsboxer Alexander Powetkin posiert am Dienstag (21.02.2012) in Stuttgart bei einem öffentlichen Training. Am Samstag (25.02.2012) kämpft Huck einen WM-Kampf im Schwergewicht nach WBA-Version in der Porsche-Arena in Stuttgart gegen Powetkin aus Russland. Foto: Jan-Philipp Strobel dpa/lsw

Бой Поветкина с Уайлдером перенесен из-за допинг-пробы россиянина 16.05.2016

Промоутер российского боксера, сдавшего положительную допинг-пробу, не уточняет, на какое число перенесен его бой с американцем Уайлдером. Американские СМИ сообщают, что Поветкин мог принимать мельдоний еще в апреле.
Alexander Powetkin Der russische Schwergewichtsboxer Alexander Powetkin posiert am Dienstag (21.02.2012) in Stuttgart bei einem öffentlichen Training. Am Samstag (25.02.2012) kämpft Huck einen WM-Kampf im Schwergewicht nach WBA-Version in der Porsche-Arena in Stuttgart gegen Powetkin aus Russland. Foto: Jan-Philipp Strobel dpa/lsw

Российский боксер Поветкин сдал положительный допинг-тест 13.05.2016

В преддверии поединка с американским боксером в крови россиянина Александра Поветкина обнаружен мельдоний. Решение об отмене боя Всемирный боксерский совет пока не принял.
Ukrainian boxer Vladimir Klitschko, celebrates after he beat his challenger U.S. Tony Thompson, unseen, after their world heavyweight title fight in Hamburg, Germany on Saturday, July 12, 2008. Klitschko defended his IBF/WBO and IBO World Championship title with a knock out in the 11th round. (AP Photo/Axel Heimken)

Владимир Кличко защищает чемпионский титул 13.12.2008

Его соперником станет опытный американский боксер, получивший прозвище "Скала".