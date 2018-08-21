Александр Плющев: Почему я удалил свой аккаунт "В контакте"

"В контакте" не может защитить пользователей от властей, да и не особо хочет. В дискуссии о преследованиях в соцсетях она, как может, играет роль доброго следователя, считает Александр Плющев.
На прошлой неделе я удалил свой аккаунт в российской соцсети "В контакте". Не из-за опасений преследования за какой-нибудь контент, который неожиданно может оказаться экстремистским. По нынешней практике даже заблаговременное удаление поста, картинки и даже всего аккаунта вовсе не гарантирует безопасности. Но когда говоришь, что "В контакте" не защищает своих пользователей и даже, наоборот, активно и оперативно помогает собрать на них материал для преследования и что наиболее разумная тактика в нынешних условиях - не пользоваться ею в принципе, оставаться там было бы двуличным.
Бойкот "В контакте" не грозит
Таких показательных и не очень, как принято говорить в интернете, "выпиливаний" за последние годы произошло немало. Однако они вряд ли превратятся в кампанию по бойкоту: если уж бойкот откровенно безальтернативных президентских выборов провалился, то про массовый исход из соцсеточки, где все контакты и связи, переписка (в том числе и по учебе или даже работе), музыка и видео и многое другое, говорить не приходится. Аудитория гигантских ресурсов крайне инертна: НТВ перетряхивали пару раз, но на количестве зрителей это не сказалось. Замена в Ленте.ру журналистского коллектива на, мягко говоря, непохожий мало сказались на трафике.
Вряд ли и с "В контакте" будет как-то по-другому, несмотря на прямую угрозу свободе и безопасности пользователей. Очевидно, что, несмотря на многочисленные дела о лайках и репостах, вероятность самому стать фигурантом такого дела пользователи все еще считают довольно низкой.
Интересно, что Алексей Навальный, сотрудники штабов которого неоднократно страдали из-за публикаций "В контакте", а соратники неустанно выкладывают все новые и новые свидетельства тесного сотрудничества соцсети с органами, активно пользуется "В контакте", в том числе и для координации протестных действий. Акции, намеченные на 9 сентября, имеют страницы в этой соцсети.
Внезапное прозрение Mail.ru Group
Преследованию за лайки и репосты уже несколько лет, и все эти годы "В контакте" с огромным отрывом лидирует по количеству уголовных дел против ее пользователей. Это связывают не только с популярностью соцсети, но и с тем, что ее менеджмент весьма охотно делится с силовиками данными своих пользователей. До какого-то момента администрацию "В контакте" этот аспект практически не волновал, но в последние недели все изменилось. Соцсеть пообещала технологические усовершенствования приватности пользователей, а Mail.ru Group (MRG), которой принадлежит "В контакте", призвала власти не сажать за репосты и лайки и амнистрировать уже осужденных.
Неужели институт репутации в России все еще работает? Если "В контакте" боится не оттока пользователей, то чего? Вопрос этот возникает, только если вы наделяете какие-либо структуры в России, в данном случае соцсеть "В контакте", субъектностью или самостоятельностью. Полагаю, что никаких опасений в Mail.ru Group не испытывают вообще, а играют отведенную им роль в небольшом спектакле "Общественное обсуждение смягчения нравов".
Дискуссия эта началась после последней "прямой линии" Владимира Путина, где он сказал, что ситуацию с наказаниями за экстремизм в соцсетях нельзя доводить до абсурда. В рамках обсуждений соцсети дозволено выступить на стороне своих пользователей и попросить их простить. Эдакий внезапно проснувшийся "добрый следователь" - при самом обычном буквальном следователе, без всяких кавычек.
Говорить о российской соцсети, которая бы всерьез выступила в защиту своих пользователей от откровенно репрессивного государства, сегодня смешно. Но можно хотя бы наивно надеяться на следование букве законов, тех самых, которые в огромном количестве напринимали в последние годы. Однако, по многочисленным свидетельствам из разных уголовных дел, формальностей и процедур придерживаются, мягко говоря, не всегда.
Такой сервис, как "В контакте", не может позволить себе объявить даже "итальянскую забастовку", то есть работать без каких-либо минимальных отступлений от требований закона - это могло бы если не парализовать, то существенно затруднить работу маховика онлайновых репрессий.
Респрессии в интернете: мягче, но масштабнее
А прекращать их, судя по всему, никто не собирается. Возможно, итогом "общественной дискуссии" станет перевод самых скандальных статей из уголовный сферы в административную, но кардинально ситуацию это не изменит: за слова (и даже не только слова, но и за безобидные мемы) по-прежнему будут наказывать.
Возможно, не так строго, как сейчас, но вполне вероятно - масштабнее и при меньшем резонансе: кто будет шуметь о деле, подобных которому - тысячи, а самое страшное наказание - 15 суток административного ареста? И "воспитательная" цель достигается, и позора на весь мир меньше, и правоохранительные органы план по борьбе с экстремистами всегда выполнят.
Преследования в интернете - это современные посадки за анекдоты, они направлены на запугивание пользователей, убеждение их в том, что любая активность в интернете чревата неприятностями, и никаких предпосылок для смены этого тренда пока нет.
Недаром сам по себе экстремистский контент, за репост которого можно отхватить срок, никто не собирается удалять или блокировать - ни на уровне государства, ни со стороны соцсетей. Картинки, мемы, тексты, песни - все в доступе, и никакие судебные дела по их репостам никак на доступность такого контента не влияют. Их будто бы специально оставляют для очередного незадачливого пользователя, которого соцсети потом будет дозволено попросить амнистировать.
Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev
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