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Александр Мазунин

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Александр Мазунин: избранные публикации

Самолет в небе

"Зеленые" манипуляции: как компании ловят на гринвошинге

Потребители в ФРГ готовы платить больше за экологически чистые товары. Этим пользуется бизнес - не всегда добросовестно.
Экономика и бизнес14 апреля 2024 г.
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