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Александр Мазунин
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Александр Мазунин: избранные публикации
"Зеленые" манипуляции: как компании ловят на гринвошинге
Потребители в ФРГ готовы платить больше за экологически чистые товары. Этим пользуется бизнес - не всегда добросовестно.
Экономика и бизнес
14.04.2024
14 апреля 2024 г.
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