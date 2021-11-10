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Александр Лукашенко

Из-за авторитарного стиля правления Александра Лукашенко, жесткого подавления оппозиции, правителя Беларуси часто называют последним диктатором Европы.

Александр Лукашенко - первый и пока единственный правитель Беларуси. Занимает кресло главы государства уже шестой срок, впервые был избран президентом в 1994 году. После проведения незаконного референдума с 2004 году получил право избираться на пост главы государства неограниченное число раз. Из-за авторитарного стиля правления Лукашенко, жесткого подавления оппозиции, его часто называли последним диктатором Европы. В течение многих лет в отношении белорусского президента и нескольких сотен чиновников, а также некоторых предприятий Беларуси, то ослабляясь, то ужесточаясь, действовали санкции Евросоюза и США. В феврале 2016 года большая часть западных ограничительных мер была снята. После спорных выборов 2020 года и жестокого подавления массовых протестов против режима Лукашенко вновь были введены санкции. ЕС не признал его президентом Беларуси.

09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
European Commission President Ursula von der Leyen exits the West Wing of the White House after meeting with US President Joe Biden in Washington, DC, on November 10, 2021. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Так называемым "белорусским маршрутом" идут десятки тысяч людей. Точное их число назвать никто не берется. Польская сторона предполагает, что на территории соседней Беларуси сейчас могут находится до 15 тысяч мигрантов.

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
AUSSCHNITT General view of the NATO Foreign Ministers meeting in Brussels, 06 March 2008.The North Atlantic Treaty Organization, meeting today to consider new strategies to bring development and peace to increasingly violent Afghanistan. Date: 06.03.2008 Ref: ZB912_110945_0011 COMPULSORY CREDIT: UPPA/Photoshot +++(c) dpa - Report+++

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
18 August 2018, Germany, Meseberg: German Chancellor Angela Merkel of the Christian Democratic Union (CDU) meets Russian President Vladimir Putin at Meseberg Palace. Photo: Michael Kappeler/dpa

Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси 10.11.2021

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Belarus, Oktober 2020, Die Weißrussische Verfassung in einem Buchladen in Minsk

Референдум по Конституции Беларуси: оппозиция ищет оптимальную стратегию 10.11.2021

Бойкот, участие или нечто среднее - как белорусской оппозиции стоит реагировать на референдум по изменению конституции, запланированный Лукашенко на февраль? DW - о различных сценариях развития событий.
Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja spricht bei einer Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать 10.11.2021

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.

Einige Migranten haben sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt und ruhen sich an einem Feuer aus. Mehrere Hundert Migranten haben sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне 09.11.2021

По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
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