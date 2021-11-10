Из-за авторитарного стиля правления Александра Лукашенко, жесткого подавления оппозиции, правителя Беларуси часто называют последним диктатором Европы.

Александр Лукашенко - первый и пока единственный правитель Беларуси. Занимает кресло главы государства уже шестой срок, впервые был избран президентом в 1994 году. После проведения незаконного референдума с 2004 году получил право избираться на пост главы государства неограниченное число раз. Из-за авторитарного стиля правления Лукашенко, жесткого подавления оппозиции, его часто называли последним диктатором Европы. В течение многих лет в отношении белорусского президента и нескольких сотен чиновников, а также некоторых предприятий Беларуси, то ослабляясь, то ужесточаясь, действовали санкции Евросоюза и США. В феврале 2016 года большая часть западных ограничительных мер была снята. После спорных выборов 2020 года и жестокого подавления массовых протестов против режима Лукашенко вновь были введены санкции. ЕС не признал его президентом Беларуси.