Из-за авторитарного стиля правления Александра Лукашенко, жесткого подавления оппозиции, правителя Беларуси часто называют последним диктатором Европы.
Александр Лукашенко - первый и пока единственный правитель Беларуси. Занимает кресло главы государства уже шестой срок, впервые был избран президентом в 1994 году. После проведения незаконного референдума с 2004 году получил право избираться на пост главы государства неограниченное число раз. Из-за авторитарного стиля правления Лукашенко, жесткого подавления оппозиции, его часто называли последним диктатором Европы. В течение многих лет в отношении белорусского президента и нескольких сотен чиновников, а также некоторых предприятий Беларуси, то ослабляясь, то ужесточаясь, действовали санкции Евросоюза и США. В феврале 2016 года большая часть западных ограничительных мер была снята. После спорных выборов 2020 года и жестокого подавления массовых протестов против режима Лукашенко вновь были введены санкции. ЕС не признал его президентом Беларуси.
На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.
Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?