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ЕС отмечает юбилей, однако в Европе царит далеко непраздничное настроение. В то же время кризис - это не только проблема, но и шанс, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Бывший пастор с опытом жизни при диктатуре. Эти два фактора определяли деятельность Йоахима Гаука, который завершает свой срок на посту президента ФРГ, считает Александр Кудашефф.
Как долго ЕС еще будет позволять турецкому руководству провокационные высказывания? Европейским странам давно пора дать единый ответ на слова Эрдогана, считает Александр Кудашефф.
У большинства жителей Германии дела идут хорошо, однако последние события на мировой арене вызывают беспокойство. Итоги 2016 года подводит главный редактор DW Александр Кудашефф.
Немцы опасались большого теракта - и вот он случился. Жертвами на берлинском рождественском базаре дело не ограничится, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
После выборов в США мир в шоке: итог опроверг все прогнозы. Но нужно правильно использовать время до вступления Трампа в должность, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Надежда умирает последней. Но из-за противоположных интересов сторон конфликта о конце войны в Сирии пока говорить не приходится, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Около года назад канцлер ФРГ Меркель открыла дверь сотням тысяч беженцев и произнесла свою историческую фразу "Мы справимся". Главный редактор DW Александр Кудашефф уверен в обратном.
Либеральному обществу необходимо и целесообразно провести четкую грань толерантности. И она даст понять: паранджа должна быть запрещена в Германии, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
То, что сейчас происходит в Турции, вызывает много вопросов. Попытка путча стала хорошим поводом для принятия давно запланированных мер, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Исламистский террор приходит в дом к обычным гражданам все чаще. Это несет с собой угрозу изменения открытых демократических обществ, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Ни в одной из стран Европы теракты не происходят так часто, как в Турции. В этой ситуации президент Эрдоган реагирует более гибко, чем многие ожидали, считает Александр Кудашефф.
Бундестаг признал геноцидом убийство армян в Османской империи. Поддерживая обвинения в геноциде, главный редактор DW Александр Кудашефф, однако, считает неправильным принятие такой резолюции.
Германии не хватает "молодой поросли". Если страна хочет сберечь свое благосостояние, ей требуется иммиграция - но точечная, убежден главный редактор DW Александр Кудашефф.
"Разгневанные избиратели" ищут партии, учитывающие их недовольство в своих программах. И голосуют за правых, причем с левым пафосом. Эти люди еще долго будут сопровождать демократии, считает Александр Кудашефф.
Пальмира снова под контролем войск Башара Асада. И это значит намного больше, чем только отвоевание одного центра античной культуры, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
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