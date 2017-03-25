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Александр Кудашефф

A woman dressed as 'Europa' performs during a rally marking the 60th anniversary of signing of the Treaty of Rome, in Berlin, Germany, Saturday, March 25, 2017. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Комментарий: Евросоюзу исполняется 60 - юбилей в эпоху кризиса 25.03.2017

ЕС отмечает юбилей, однако в Европе царит далеко непраздничное настроение. В то же время кризис - это не только проблема, но и шанс, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
18.01.2017 **** Outgoing German President Joachim Gauck delivers his final speech at the presidential Bellevue Palace in Berlin, Germany, January 18, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Комментарий: Йоахим Гаук - правильный президент в правильное время 17.03.2017

Бывший пастор с опытом жизни при диктатуре. Эти два фактора определяли деятельность Йоахима Гаука, который завершает свой срок на посту президента ФРГ, считает Александр Кудашефф.
14.03.2017*****ANKARA, TURKEY - MARCH 14 : Turkish President Recep Tayyip Erdogan gestures as he speaks during the National Doctors' Day program at Bestepe National Congress And Culture Center in Ankara, Turkey on March 14, 2017. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency |

Комментарий: Бесславное молчание Европы 15.03.2017

Как долго ЕС еще будет позволять турецкому руководству провокационные высказывания? Европейским странам давно пора дать единый ответ на слова Эрдогана, считает Александр Кудашефф.
***Symbolbild Jahresrückblick 2016 Brandenburger Tor***BERLIN, GERMANY - OCTOBER 07: The Brandenburg Gate is illuminated with projections on October 7, 2016 in Berlin, Germany. Landmarks across the city are illuminated in colors and patterns in the annual Festival of Lights that takes place in October. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

Комментарий: Еще один тяжелый год позади 31.12.2016

У большинства жителей Германии дела идут хорошо, однако последние события на мировой арене вызывают беспокойство. Итоги 2016 года подводит главный редактор DW Александр Кудашефф.
Eine Frau zündet am 21.12.2016 in Berlin unweit der Stelle des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Kerzen an. Bei einem Anschlag am 19.12.2016 mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wurden zwölf Menschen getötet und rund 50 verletzt. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: День, который изменит Германию 20.12.2016

Немцы опасались большого теракта - и вот он случился. Жертвами на берлинском рождественском базаре дело не ограничится, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Republican presidential nominee Donald Trump arrives for a rally in the Robarts Arena of the Sarasota Fairgrounds on November 7, 2016 in Sarasota, Florida. Hillary Clinton and Donald Trump launched into the frenzied final day of their historic fight for the White House Monday, with blow-out rallies in the handful of swing states that will decide who leads the United States. / AFP / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Комментарий: Победа Трампа - шок и новая веха 09.11.2016

После выборов в США мир в шоке: итог опроверг все прогнозы. Но нужно правильно использовать время до вступления Трампа в должность, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
01.10.2016 A damaged field hospital room is seen after airstrikes in a rebel held area in Aleppo, Syria October 1, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/A. Ismail

Комментарий: Невыносимая беспомощность в Сирии 06.10.2016

Надежда умирает последней. Но из-за противоположных интересов сторон конфликта о конце войны в Сирии пока говорить не приходится, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
27.10.2015 ***** Flüchtlinge gehen am 27.10.2015 in Wegscheid (Bayern) hinter einem Fahrzeug der Bundespolizei. Die Asylsuchenden wurden an diesem Tag von der Polizei zu einer Notunterkunft geführt. Foto: Armin Weigel/dpa (Zu dpa Bayern will Grenzen wieder selbst kontrollieren) Copyright: picture-alliance/dpa/A. Weigel

Комментарий: Мы не справимся! 31.08.2016

Около года назад канцлер ФРГ Меркель открыла дверь сотням тысяч беженцев и произнесла свою историческую фразу "Мы справимся". Главный редактор DW Александр Кудашефф уверен в обратном.
ARCHIV - Eine Frau in einer Burka am 13.08.2009 in Kabul, Afghanistan. Eine zum Tragen einer Burka entschlossene Mitarbeiterin der Stadt Frankfurt ist auch am Mittwoch nicht zum Dienst im Bürgeramt erschienen. Die Stadt bleibt bei ihrer Linie, einen Dienst in Vollverschleierung nicht zu erlauben. Innenminister Boris Rhein (CDU)hat ein Burka-Verbot für Landesbedienstete angekündigt. Foto: S. SABAWOON/EPA dpa/lhe (zu lhe BLICKPUNKT HESSEN vom 02.02.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/S. Sabawoon

Комментарий: Почему запрет паранджи - правильный шаг 20.08.2016

Либеральному обществу необходимо и целесообразно провести четкую грань толерантности. И она даст понять: паранджа должна быть запрещена в Германии, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
epa05429068 Turkish President Recep Tayyip Erdogan stands next to a coffin of a victim who was killed in a coup attempt on 16 July, during the funeral at Fatih Mosque, in Istanbul, Turkey, 17 July 2016. Turkish Prime Minister Yildirim reportedly said that the Turkish military was involved in an attempted coup d'etat. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has denounced the coup attempt as an 'act of treason' and insisted his government remains in charge. Some 104 coup plotters were killed, 90 people - 41 of them police and 47 are civilians - 'fell martrys', after an attempt to bring down the Turkish government, the acting army chief General Umit Dundar said in a televised appearance. EPA/TOLGA BOZOGLU | picture-alliance/dpa/T.Bozoglu

Комментарий: Турция на пути к исламской автократии 20.07.2016

То, что сейчас происходит в Турции, вызывает много вопросов. Попытка путча стала хорошим поводом для принятия давно запланированных мер, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Bildergalerie Nizza Anteilnahme 15.07.2016+++Mit einer weißen Rose in Händen steht eine Schülerin am 15.07.2016 vor dem Gelände der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule in Berlin. Nach dem Terroranschlag in Nizza werden zwei Schülerinnen und eine Lehrerin einer Berliner Schule vermisst. Das sagte ein Lehrer der Paula-Fürst-Schule, der am Freitag vor dem Eingang des Schulgeländes in Charlottenburg stand. Schon in der Nacht habe die Schule in Frankreich eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Foto: Rainer Jensen/dpa | © picture-alliance/dpa/R. Jensen

Комментарий: Беззащитное общество 15.07.2016

Исламистский террор приходит в дом к обычным гражданам все чаще. Это несет с собой угрозу изменения открытых демократических обществ, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
7.6.2016 *** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan addresses a group of family members of security forces in Ankara, Turkey, Tuesday, June 7, 2016. A car bomb attack targeting a bus carrying riot police during rush hour traffic in Istanbul on Tuesday has killed number of people and wounded dozens others, the city's governor said. (Murat Cetinmuhurdar, Presidential Press Service/Pool via AP ) Copyright: picture alliance/AP Images/M. Cetinmuhurdar

Комментарий: Эрдоган меняет курс? 04.07.2016

Ни в одной из стран Европы теракты не происходят так часто, как в Турции. В этой ситуации президент Эрдоган реагирует более гибко, чем многие ожидали, считает Александр Кудашефф.
28.05.2016++++++++ Türkische Verbände demonstrieren gegen Armenien-Resolution in Berlin ; Der Bundestag stimmt in wenigen Tagen darüber ab, ob das Massaker an den Armeniern 1915 als Völkermord zu benennen ist. Türkische Organisationen protestieren dagegen in Berlin. Seit Tagen üben sie bereits Druck auf türkischstämmige Abgeordnete aus. (c) DW/O. Coskun

Комментарий: Бундестаг - неподходящее место 02.06.2016

Бундестаг признал геноцидом убийство армян в Османской империи. Поддерживая обвинения в геноциде, главный редактор DW Александр Кудашефф, однако, считает неправильным принятие такой резолюции.
ARCHIV - Ein Flüchtling arbeitet am 19.06.2015 in München (Bayern) in der Lernwerkstatt auf dem Gelände der Bayernkaserne unter professioneller Anleitung an einem Werkstück. Foto: Sven Hoppe/dpa (zu dpa Sinn: Flüchtlinge lösen Fachkräftemangel nicht vom 14.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Германии необходим закон об иммиграции 31.05.2016

Германии не хватает "молодой поросли". Если страна хочет сберечь свое благосостояние, ей требуется иммиграция - но точечная, убежден главный редактор DW Александр Кудашефф.
07.10.2015 - Demonstranten protestieren mit einem Plakat Refugees not welcome - Bring your families home! am 07.10.2015 in Erfurt (Thüringen) gegen die Asylpolitik. Die rechtskonservative AfD hatte zur Demonstration aufgerufen. Die Polizei sprach zum Auftakt der Kundgebung von 5000 Teilnehmern, die Zahl der Gegendemonstranten wurde mit 800 angegeben. Foto: Martin Schutt/dpa (zu dpa «Merkels Gipfel der Wahrheit» vom 15.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/M. Schutt

Комментарий: Позабытый средний класс 28.05.2016

"Разгневанные избиратели" ищут партии, учитывающие их недовольство в своих программах. И голосуют за правых, причем с левым пафосом. Эти люди еще долго будут сопровождать демократии, считает Александр Кудашефф.
27.03.2016 *** A general view taken on March 27, 2016 shows part of the ancient Syrian city of Palmyra, after government troops recaptured the UNESCO world heritage site from Islamic State (IS) group jihadists on March 27, 2016. President Bashar al-Assad hailed the victory as an important achievement as his Russian counterpart and key backer Vladimir Putin congratulated Damascus for retaking the UNESCO world heritage site. / AFP / Maher AL MOUNES (Photo credit should read MAHER AL MOUNES/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/M. Al Mounes

Комментарий: Военные успехи Асада 29.03.2016

Пальмира снова под контролем войск Башара Асада. И это значит намного больше, чем только отвоевание одного центра античной культуры, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
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