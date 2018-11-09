Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Александр Захарченко

Александр Захарченко - бывший глава непризнанной "Донецкой народной республики" на территории Украины.

Александр Захарченко - бывший глава непризнанной "Донецкой народной республики" ("ДНР"), самопровозглашенного сепаратистского образования на востоке Украины. По профессии - техник-электромеханик. Погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года в возрасте 42 лет.

Австрия в шоке от шпионского скандала, или Танцы с Путиным отменяются - DW Новости (09.11.2018) 09.11.2018

Австрия заявила о разоблачении предполагаемого российского агента. Речь идет о пожилом полковнике, который и после отставки работал на австрийскую армию, а заодно и на военную разведку РФ. В Австрии очень жестко отреагировали на шпионский скандал. В Вене уже решили отменить визит министра иностранных дел Карин Кнайсль в Москву. Для Кнайсль все это обидно вдвойне.

Фарс в Донбассе: ЕС критикует "фейковые выборы" (09.11.2018) 09.11.2018

В Евросоюзе резко критикуют псевдовыборы в самопровозглашенных республиках Донбасса, запланированных на 11 ноября. А также угрожает расширением санкций в отношение Москвы, которая поддерживает незаконное голосование.

epa04470349 Local elections committee members carry a ballot box at a polling station in Luhansk, Ukraine, 30 October 2014. Pro-Russian separatists prepare to hold elections of their leaders and parliaments in both the self-proclaimed Donetsk and Luhansk 'people's republics' on 02 November 2014. Ukraine and western governments have denounced the elections as illegal and as a threat to last month's ceasefire accord. EPA/YURIY STRELTSOV

Западные страны осудили незаконные "выборы" на востоке Украины 31.10.2018

Целый ряд государств, включая членов Совбеза ООН, призвали Россию воспрепятствовать голосованию в "ДНР" и "ЛНР". Москве не удалось добиться выступления на заседании Совбеза ООН главы "ЦИК" в Луганске.
Nemtsova Interview mit Kurt Volker

Курт Волкер: Россия решила пока не способствовать миру в Украине 12.09.2018

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал DW о своих попытках сдвинуть с мертвой точки переговоры с Москвой об урегулировании конфликта в Донбассе.
Pro-russische separatisten und besetzte Verwaltungsgebäude in Donetsk, Ukraine Separatistenführer Denis Pushilin) Datum: Heute Ort: Donetsk (C) DW, Olexandr Sawitski

В самопровозглашенной "ДНР" назначен новый временный глава 07.09.2018

Денис Пушилин сменил Дмитрия Трапезникова, который руководил самопровозглашенной республикой после смерти Александра Захарченко.
02.02.2015 Prime Minister of the Pro-Russian self proclamed 'Peoples Republic of Donetsk' Alexander Zakharchenko looks on during a press conference in the eastern Ukrainian city of Donetsk on Febuary 2, 2015. The pro-Russian separatist leader in eastern Ukraine's rebel hub of Donetsk vowed to mobilise 100,000 fighters for their latest offensive against Kiev forces. 'There will be general mobilisation in the (separatist) Donetsk People's Republic in 10 days' time, we plan on mobilising up to 100,000 men,' Alexander Zakharchenko told the separatist news agency DAN. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Faget

Представительство Евросоюза в Украине отреагировало на смерть Захарченко 03.09.2018

После убийства лидера "ДНР" Евросоюз подчеркнул важность соблюдения минских соглашений. Представительство ЕС поддержало работу в "нормандском формате" и деятельность миссии ОБСЕ.

Убийство Захарченко в Донецке: что говорят в Германии (03.09.2018) 03.09.2018

Как повлияет гибель лидера так называемой ДНР Александра Захарченко на процесс мирного урегулирования на востоке Украины?

Убийство Захарченко: что на самом деле говорят на Западе - DW Новости (03.09.2018) 03.09.2018

Помешает ли убийство Александра Захарченко установлению мира на востоке Украины? Что думают об этом западные эксперты?
DONETSK, UKRAINE - SEPTEMBER 2, 2018: People queue outside the Donetsk Opera and Ballet Theatre to pay their last respects to the late Donetsk People's Republic head Alexander Zakharchenko. Zakharchenko was killed in a blast at the Separ cafe on August 31, 2018. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Немецкие эксперты: Убийство Захарченко развязало руки Москве 03.09.2018

Смерть лидера донбасских сепаратистов Захарченко усилит нестабильность в регионе, а Москве даст возможность направлять развитие событий в Донбассе в нужное ей русло, считают немецкие эксперты.
01.09.2018+++Donezk, Ukraine+++ DONETSK, UKRAINE - SEPTEMBER 1, 2018: A view of the Separ cafe in central Donetsk where a car bomb went off killing Alexander Zakharchenko, Head of the Donetsk People's Republic. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Париж настаивает на продолжении переговоров после убийства Захарченко 03.09.2018

В МИДе Франции считают, что убийство в Донецке лидера "ДНР" Александра Захарченко не должно подорвать переговоры в "нормандском формате" и соблюдение минских соглашений.
01.09.2018+++Donezk, Ukraine+++ DONETSK, UKRAINE - SEPTEMBER 1, 2018: Flowers brought to the Separ cafe in central Donetsk where a car bomb went off killing Alexander Zakharchenko, Head of the Donetsk People's Republic. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Правительство Германии прокомментировало убийство Захарченко 03.09.2018

Берлин осуждает всякое применение насилия, заявил представитель правительства ФРГ, комментируя убийство лидера "ДНР" Александра Захарченко.
02.02.2015 Prime Minister of the Pro-Russian self proclamed 'Peoples Republic of Donetsk' Alexander Zakharchenko looks on during a press conference in the eastern Ukrainian city of Donetsk on Febuary 2, 2015. The pro-Russian separatist leader in eastern Ukraine's rebel hub of Donetsk vowed to mobilise 100,000 fighters for their latest offensive against Kiev forces. 'There will be general mobilisation in the (separatist) Donetsk People's Republic in 10 days' time, we plan on mobilising up to 100,000 men,' Alexander Zakharchenko told the separatist news agency DAN. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Faget

Правозащитник сообщил о давлении на задержанных за убийство Захарченко 01.09.2018

Из задержанных по делу об убийстве лидера самопровозглашенной "ДНР" выбивали фиктивные показания, заявил глава "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.
DONETSK, UKRAINE. JANUARY 22, 2015. Alexander Zakharchenko, leader of the Donetsk People's Republic (C) attends a ceremony at Donetsk Airport where the bodies of Ukrainian government servicemen were handed over to Kiev's representatives. The airport has come under control of the Donetsk Republic's forces a couple of days earlier. Mikhail Sokolov/TASS

В Донецке объявили о поимке убийц Захарченко 01.09.2018

Новый временный глава "ДНР" Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные за убийство Захарченко в ходе допроса подтвердили причастность Киева к покушению.
DONETSK REGION, UKRAINE - MAY 8, 2017: The head of the Donetsk People s Republic Alexander Zakharchenko (front) talks to journalists about two bombs that exploded on 8 May 2017 shortly before the cars carrying Zakharchenko and other Donetsk People s Republic officials and journalists drove past on their way to the Saur Mogila memorial; the memorial was the site of hostilities in 2014, following the Euromaidan coup, between military groups supporting the new Ukrainian government and those opposing it. Valentin Sprinchak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS04B05D

Комментарий: Смерть свидетеля Захарченко 01.09.2018

Марионеточный правитель несуществующей страны имеет ценность только как свидетель совершенных на ее территории преступлений. Однако Захарченко мы уже в суде не увидим, констатирует Иван Преображенский.

DONETSK, UKRAINE. FEBRUARY 23, 2015. Alexander Zakharchenko, head of the Donetsk People's Republic (DPR), speaks during a press conference. Valery Sharifulin/TASS |

Гибель Захарченко, или Короткая жизнь лидеров сепаратистов Донбасса 31.08.2018

Глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Его имя пополнило список убитых и умерших при различных обстоятельствах лидеров сепаратистов.
02.02.2015 Prime Minister of the Pro-Russian self proclamed 'Peoples Republic of Donetsk' Alexander Zakharchenko looks on during a press conference in the eastern Ukrainian city of Donetsk on Febuary 2, 2015. The pro-Russian separatist leader in eastern Ukraine's rebel hub of Donetsk vowed to mobilise 100,000 fighters for their latest offensive against Kiev forces. 'There will be general mobilisation in the (separatist) Donetsk People's Republic in 10 days' time, we plan on mobilising up to 100,000 men,' Alexander Zakharchenko told the separatist news agency DAN. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Faget

В Донецке убит глава "ДНР" Захарченко 31.08.2018

Лидер сепаратистов погиб при взрыве в ресторане в Донецке. Ранения получили еще два человека. Москва и Киев выступили со взаимными обвинениями.
Показать еще