Александр Захарченко

Австрия в шоке от шпионского скандала, или Танцы с Путиным отменяются - DW Новости (09.11.2018)

Австрия заявила о разоблачении предполагаемого российского агента. Речь идет о пожилом полковнике, который и после отставки работал на австрийскую армию, а заодно и на военную разведку РФ. В Австрии очень жестко отреагировали на шпионский скандал. В Вене уже решили отменить визит министра иностранных дел Карин Кнайсль в Москву. Для Кнайсль все это обидно вдвойне.