Александр Захарченко - бывший глава непризнанной "Донецкой народной республики" на территории Украины.
Александр Захарченко - бывший глава непризнанной "Донецкой народной республики" ("ДНР"), самопровозглашенного сепаратистского образования на востоке Украины. По профессии - техник-электромеханик. Погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года в возрасте 42 лет.
Австрия заявила о разоблачении предполагаемого российского агента. Речь идет о пожилом полковнике, который и после отставки работал на австрийскую армию, а заодно и на военную разведку РФ. В Австрии очень жестко отреагировали на шпионский скандал. В Вене уже решили отменить визит министра иностранных дел Карин Кнайсль в Москву. Для Кнайсль все это обидно вдвойне.