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Александр Грушко

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.

ARCHIV - Die Flaggen der Nato-Mitgliedsstaaten werden am 25.05.2017 in Brüssel beim Nato-Gipfel bei der feierlichen Übergabe des neuen Nato-Hauptquartiers gehisst. (zu dpa Nato legt Termin für Umzug ins neue Hauptquartier fest vom 14.12.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

НАТО ответила на заявление России о прекращении сотрудничества 16.04.2019

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество. В альянсе подчеркнули, что в двухвекторной политике НАТО в отношении Москвы ничего не изменилось.

Conflict Zone Dreh mit Alexander Grushko, Russian Ambassador to NATO. Rechte: DW

Александр Грушко назвал гибель мирных жителей в Алеппо сопутствующими потерями 28.10.2016

Полное интервью постпреда России при НАТО Александра Грушко, которое он дал программе Conflict Zone, ответив на самые неудобные вопросы DW.
Conflict Zone Dreh mit Alexander Grushko, Russian Ambassador to NATO. Rechte: DW

Неудобное интервью DW с постпредом России при НАТО (видео) 27.10.2016

Журналист DW Тим Себастиан в проекте Conflict Zone задал провокационные вопросы постпреду РФ при НАТО Александру Грушко - о бомбардировках Алеппо, обвинении Москвы в военных преступлениях и аннексии Крыма.

Неудобное интервью DW с постпредом России при НАТО (27.10.2016) 27.10.2016

Журналист DW Тим Себастиан в проекте Conflict Zone задал провокационные вопросы постпреду РФ при НАТО Александру Грушко - о бомбардировках Алеппо, обвинении Москвы в военных преступлениях и аннексии Крыма.

Боятся ли немцы войны с Россией - DW Новости (27.10.16) 27.10.2016

Треть немцев не исключают военного конфликта с Россией. Таковы данные опроса, проведенного по заказу журнала Stern. Не только в обществе, но и на официальном уровне Россию воспринимают как фактор риска. Но большинство немцев при этом выступает за налаживание отношений.
13.07.2016 Russian ambassador to NATO Alexander Grushko addresses a news conference after the NATO-Russia Council at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium, July 13, 2016. REUTERS/Francois Lenoir (c) Reuters/F. Lenoir

Москва: Усиление НАТО на востоке - мера избыточная 13.07.2016

Хорошие отношения между РФ и НАТО зависят от прекращения активности альянса у границ РФ. Такое мнение высказал постпред России при военной организации.
20.4.2016 NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks after a NATO-Russia Council at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium, April 20, 2016. REUTERS/Francois Lenoir TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/F. Lenoir

Комментарий: Россия против НАТО - стратегические игры продолжатся 21.04.2016

Североатлантический альянс фактически признал Грузию и Украину сферой российского влияния. Итоги заседания Совета НАТО-Россия подводит Константин Эггерт - специально для DW.
13.10.2014 (FILE) epa04444950 US M1A2 Abrams battle tank during the transferring tasks of participation in a training mission in Poland, at the Land Forces Training Centre 'Drawsko', in Drawsko Pomorskie, Poland, 13 October 2014. EPA/MARCIN BIELECKI POLAND OUT (zu USA wollen Panzerbrigade nach Osteuropa verlegen) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/M. Bielecki

Американские танки в Европе: Россия намерена ответить (видео) 01.04.2016

Вашингтон наращивает военные силы в Европе. Москва обвиняет США в конфронтации. Эксперт считает, что РФ первая нарушила международные договоренности.

Танки Пентагона в Европе: Россия намерена ответить (01.04.2016) 01.04.2016

Вашингтон наращивает военные силы в Европе. Москва обвиняет США в конфронтации. Эксперт считает, что РФ первая нарушила международные договоренности.
20.03.2015 ***** US armored fighting vehicles convoy starts its way from Pardubice to Prague on Monday, March 30, 2015. The Dragoon Ride convoy started last week from Estonia and passed through Latvia, Lithuania and Poland before entering the Czech Republic on Sunday and continues Monday to Prague on a return journey to a German base. (CTK Photo/Josef Vostarek)

Постпред РФ при НАТО: Планы Пентагона могут осложнить отношения РФ с альянсом 31.03.2016

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко считает намерения США разместить в Восточной Европе танковую бригаду очередным шагом к конфронтации с Москвой. Эти планы осложнят наши непростые отношения с НАТО, сказал он DW.
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Россия усилит свою группировку в Крыму в ответ на расширение НАТО 15.05.2015

Постпред РФ при НАТО заявил, что расширение альянса в сторону России будет иметь негативные военные последствия и может привести к гонке вооружений.
Der Nato-Stern und wehende Flaggen der Mitgliedsstaaten vor dem Gebäude des Nato-Hauptquartiers im belgischen Brüssel (Archivbild vom 5.9.1995)

НАТО сократит численность делегации из России почти вдвое 12.04.2015

Согласно новой директиве, число делегатов из РФ при НАТО сократится почти вдвое. Россия может на свое усмотрение выбирать, какие дипломаты войдут в состав миссии.
Russia's and NATO's Defence Ministers attend a NATO-Russia defence ministers council at the Alliance headquarters in Brussels October 23, 2013. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS MILITARY)

НАТО и Россия не достигли сближения по украинскому вопросу 02.06.2014

Участники Совета НАТО - Россия не сумели выработать совместного решения по урегулированию конфликта на Украине. Представители Альянса и Москвы встретились впервые после аннексии Крыма.
Plakat der zentralen Wahlkommission Russlands mit dem Aufruf an Bürger, an den Parlamentswahlen vom 2. Dezember 2007 teilzunehmen Foto: DW/Tatiana Petrenko 23.10.2007

Россия критикует ОБСЕ за непрозрачность наблюдения 09.11.2007

Приглашение международных наблюдателей на выборы 2 декабря - жест доброй воли, заявил член Центризбиркома Игорь Борисов. А критика Запада по поводу сокращения числа наблюдателей - раздутая и истеричная реакция.