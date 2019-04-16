Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
Треть немцев не исключают военного конфликта с Россией. Таковы данные опроса, проведенного по заказу журнала Stern. Не только в обществе, но и на официальном уровне Россию воспринимают как фактор риска. Но большинство немцев при этом выступает за налаживание отношений.
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко считает намерения США разместить в Восточной Европе танковую бригаду очередным шагом к конфронтации с Москвой. Эти планы осложнят наши непростые отношения с НАТО, сказал он DW.