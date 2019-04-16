Александр Грушко

Боятся ли немцы войны с Россией - DW Новости (27.10.16)

Треть немцев не исключают военного конфликта с Россией. Таковы данные опроса, проведенного по заказу журнала Stern. Не только в обществе, но и на официальном уровне Россию воспринимают как фактор риска. Но большинство немцев при этом выступает за налаживание отношений.