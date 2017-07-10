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Виктор Агеев - не первый гражданин РФ, задержанный украинскими силовиками в ходе конфликта в Донбассе. Большинство россиян в итоге обменяли на украинских военнопленных. DW - с обзором.
Канцлер ФРГ надеется, что освобождение украинской летчицы даст новый импульс переговорам о гуманитарных вопросах между Украиной и РФ. Меркель пожелала Савченко скорейшего восстановления после голодовки.
Россияне Александров и Ерофеев, осужденные в Киеве на 14 лет лишения свободы, и их защита не намерены просить о помиловании. Однако, ожидается, что с таким ходатайством к президенту Украины обратятся другие люди.
Истек срок, который был предоставлен для подачи апелляции россиянам Александрову и Ерофееву, осужденным в Киеве на 14 лет лишения свободы. Таким образом, приговор вступил в законную силу.
Суд приговорил задержанных в Донбассе россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева к 14 годам тюрьмы. Как сообщают СМИ, их могут обменять на осужденную в России Надежду Савченко.
Простой обмен Александрова и Ерофеева на Савченко вряд ли удовлетворит Владимира Путина. Для хозяина Кремля украинская летчица - козырная карта в торгах с Западом. Комментарий Сергея Руденко специально для DW.
Российские граждане Евгений Ерофеев и Александр Александров признаны виновными в терроризме, ведении "агрессивной войны" и действиях, приведших к гибели человека.
Российские военнослужащие Александр Александров и Евгений Ерофеев обвиняются в ведении агрессивной войны на территории Украины и совершении теракта, повлекшего гибель людей.
Переговоры по Савченко не сорваны, заявил адвокат Илья Новиков. Он назвал "некоторым ориентиром" в этом вопросе процесс по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева на Украине.
Неизвестные проникли во внутренний двор Голосеевского суда и бросили бутылки с зажигательной смесью в кабинет судьи Николая Дидыка. Кабинет и приемная выгорели полностью.
Найдено тело адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского военного Александра Александрова, которого на Украине обвиняют в терроризме. Дело ведет военная прокуратура.
Суд в Киеве над двумя российскими военными, задержанными в Донбассе, начался со спора вокруг видео с признаниями. Россиянам грозит пожизненное заключение. Адвокаты заявляют, что они - военнопленные.
Голосеевский районный суд отклонил ходатайство защиты Евгения Ерофеева, задержанного в мае в зоне боевых действий в Луганской области.
В Киеве начался суд над российскими спецназовцами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым, которых Украина обвиняет в терроризме. Как поведет себя Москва? Комментарий Олега Кашина специально для DW.
Возвращение Надежды Савченко на родину, когда это произойдет, будет триумфальным. Возвращение домой российских военных, которых судят на Украине, никто не заметит. О грустном парадоксе - Олег Кашин специально для DW.
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