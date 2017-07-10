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Александр Александров

Pro-Russian rebels guard a checkpoint in Stanytsia Luhanska, Lugansk region, on March 7, 2017, as an elderly man carrying bags passes into Ukraine-controlled territory. Russia hit back March 7 at claims it is sponsoring terrorism in war-torn eastern Ukraine, dismissing as neither factual, nor legal, Kiev's contention that it is breaking its treaties by supporting pro-Moscow rebels. / AFP PHOTO / Aleksey FILIPPOV (Photo credit should read ALEKSEY FILIPPOV/AFP/Getty Images)

Конфликт в Донбассе: россияне в плену у украинских военных 10.07.2017

Виктор Агеев - не первый гражданин РФ, задержанный украинскими силовиками в ходе конфликта в Донбассе. Большинство россиян в итоге обменяли на украинских военнопленных. DW - с обзором.
25.05.2016 epa05328531 Nadia Savchenko (L), Ukrainian pilot, member of the Ukrainian parliament and member of the Ukrainian delegation to PACE, speaks with journalists after arriving at the Boryspil International airport near Kiev, Ukraine, 25 May 2016. Nadia Savchenko was exchanged for two officers of a Russian Special Forces unit Alexander Alexandrov and Yevgeniy Yerofeyev. A court in Russia sentenced Savchenko to 22 years in prison after she was found guilty of taking part in an attack which killed two Russian television journalists. A Ukrainian court has sentenced officers of a Russian Special Forces unit Alexander Alexandrov and Yevgeniy Yerofeyev, who were captured not far from pro-Russian rebel-controlled territory near the town of Schastye, Luhansk area, to 14 years in prison each, with the confiscation of property. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/epa/S.Dolzhenko

Меркель приветствовала освобождение Савченко 25.05.2016

Канцлер ФРГ надеется, что освобождение украинской летчицы даст новый импульс переговорам о гуманитарных вопросах между Украиной и РФ. Меркель пожелала Савченко скорейшего восстановления после голодовки.
April 18, 2016. KIEV, UKRAINE - APRIL 18: A court hearing for Russian officers Yevgeny Yerofeyev and Alexander Alexandrov at Holosiivskyi district court in Kiev on April 18, 2016. The court sentenced Yerofeyev and Aleksandrov to 14 years in prison to each. Yerofeyev and Alexandrov were captured in the East of Ukraine near the town of Schastye, Lugansk area,on 16 May 2015. Vladimir Shtanko / Anadolu Agency (c) picture-alliance/AA/V. Shtanko

Адвокат: Ерофеев и Александров не будут просить о помиловании 24.05.2016

Россияне Александров и Ерофеев, осужденные в Киеве на 14 лет лишения свободы, и их защита не намерены просить о помиловании. Однако, ожидается, что с таким ходатайством к президенту Украины обратятся другие люди.
April 15, 2016 epaselect epa05260521 Defendants Yevgeny Yerofeyev (L) and Alexander Alexandrov (R) sit in a cage during a trial session in the Holosiivskyi district court in Kiev, Ukraine, 15 April 2016. Ukrainian media reported that prosecutor Maksym Krym requires the court to sentence Alexander Alexandrov and Yevgeniy Yerofeyev, alleged to be officers of a Russian special forces unit, to 15 years in prison each, with the confiscation of property and a ban to on military service within three years. Yerofeyev and Alexandrov were captured not far from pro-Russian rebel-controlled territory near the town of Schastye, Luhansk area on 16 May 2015. EPA/ROMAN PILIPEY (c) picture-alliance/dpa/R. Pilipy (c) Reuters/V. Ogirenko

Вступил в силу приговор российским военным, задержанным в Донбассе 23.05.2016

Истек срок, который был предоставлен для подачи апелляции россиянам Александрову и Ерофееву, осужденным в Киеве на 14 лет лишения свободы. Таким образом, приговор вступил в законную силу.
Evgeni Erofeev – ein russischer Soldat, der in der Ukraine zusammen mit Alexander Alexandrov vor Gericht steht *** DW-Korrespondentin in der Ukraine Lilia Rzheutskaja November 2015 in Kiew DW/L. Rzheutskaja

Приговор российским военным в Киеве: мнения экспертов (видео) 20.04.2016

Суд приговорил задержанных в Донбассе россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева к 14 годам тюрьмы. Как сообщают СМИ, их могут обменять на осужденную в России Надежду Савченко.

Приговор Александрову и Ерофееву: правосудие под давлением политики (27.04.2016) 20.04.2016

Суд приговорил задержанных в Донбассе россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева к 14 годам тюрьмы. Как сообщают СМИ, их могут обменять на осужденную в России Надежду Савченко.
10.11.2015 Russian special forces Capt. Yevgeny Yerofeyev, left, and Sgt. Alexander Alexandrov, captured while fighting in war-torn eastern Ukraine, sit in a holding cell before a trial hearing at the Holosiivskyi District Court in Kiev, Ukraine, on Tuesday, Nov. 10, 2015. Yerofeyev and Alexandrov were captured by Ukraine¿s forces in mid-May in the Lugansk region, in eastern Ukraine. Kiev has claimed that the detainees are Russian servicemen, while Russia¿s Defense Ministry has said the Russians were not active servicemen of Russia¿s. picture-alliance/AP Photo/S. Chuzavkov

Комментарий: Некозырные гээрушники, или Россия своих бросает 19.04.2016

Простой обмен Александрова и Ерофеева на Савченко вряд ли удовлетворит Владимира Путина. Для хозяина Кремля украинская летчица - козырная карта в торгах с Западом. Комментарий Сергея Руденко специально для DW.
2764802 12/23/2015 Russian nationals Yevgeny Yerofeyev, left, and Alexander Aleksandrov who have been detained in Ukraine in May 2015, during hearing on the merits of the case at Kiev's Goloseyevsky District Court. (Photo taken through glass.) +++ (C) picture-alliance/dpa/Sputnik

Суд в Киеве приговорил Александрова и Ерофеева к 14 годам лишения свободы 18.04.2016

Российские граждане Евгений Ерофеев и Александр Александров признаны виновными в терроризме, ведении "агрессивной войны" и действиях, приведших к гибели человека.
Ukraine, Kiew, Gerichtsprozeß gegen verhaftete russische Offiziere, Aleksandrow und Jerofejew auf der Anklagebank Gerichtsprozeß in Kiew gegen verhaftete russische Offiziere Aleksandrow und Jerofejew *** DW-Korrespondentin Anastasia Magazowa, 08.04.2016 © DW/A. Magazowa

Прокурор требует для Ерофеева и Александрова 15 лет заключения 15.04.2016

Российские военнослужащие Александр Александров и Евгений Ерофеев обвиняются в ведении агрессивной войны на территории Украины и совершении теракта, повлекшего гибель людей.
March 9, 2016, (c) picture-alliance/AP Photo file photo, Ukrainian jailed military officer Nadezhda Savchenko as she sits in a glass cage during a trial in the town of Donetsk, Rostov-on-Don region, Russia. A judge of Donetsk is expected to deliver a verdict in the case of the Ukrainian pilot, charged with complicity to murder in the deaths of two Russian journalists in warring eastern Ukraine. The judge in Savchenko's trial is expected to begin reading the verdict on Monday but the sentencing is likely to be announced on Tuesday. (AP Photo/File)

Адвокат: Переговоры об освобождении Савченко продолжаются 12.04.2016

Переговоры по Савченко не сорваны, заявил адвокат Илья Новиков. Он назвал "некоторым ориентиром" в этом вопросе процесс по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева на Украине.
KIEV, UKRAINE - NOVEMBER 10: General view of the Independence square on November 10, 2011 in Kiev, Ukraine. (Photo by Joern Pollex/Getty Images)

В Киеве сожгли кабинет судьи по делу Александрова и Ерофеева 08.04.2016

Неизвестные проникли во внутренний двор Голосеевского суда и бросили бутылки с зажигательной смесью в кабинет судьи Николая Дидыка. Кабинет и приемная выгорели полностью.
Nov. 17, 2015 - Kiev, Non-US/Non-Canadian, Ukraine - The detainees in a combat zone in the Luhansk region, Russian soldiers - Captain Yevgeny Yerofeyev (R) and Sergeant Alexander Alexandrov (L) during the Court hearing. Holosiivskyi district court of Kiev continues hearing on charges of war crimes and terrorism two Russian soldiers detained in a combat zone. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAp133 (c) Imago/ZUMA Press

Убийство адвоката Грабовского: куда ведет след 25.03.2016

Найдено тело адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского военного Александра Александрова, которого на Украине обвиняют в терроризме. Дело ведет военная прокуратура.
YerofeevAlexandrov.jpg - Gefangene mutmaßliche Soldaten aus Russland Yevgeny Yerofeyev (rechts) und Alexander Alexandrov während des Prozesses in Holosiivskyi Bezirksgericht in Kiew, Ukraine, am 17.11.2015

Суд над россиянами в Киеве: военнопленные или обычные преступники? 17.11.2015

Суд в Киеве над двумя российскими военными, задержанными в Донбассе, начался со спора вокруг видео с признаниями. Россиянам грозит пожизненное заключение. Адвокаты заявляют, что они - военнопленные.
Sept. 29, 2015 - Kiev, Ukraine - Two alleged Russian soldiers Yevgeny Yerofeyev (L) and Alexander Alexandrov (R) during a trial in the Holosiivskyi District Court ,in Kiev, Ukraine, 29 September 2015. According to the Ukrainian army,Yerofeyev and Alexandrov, were captured not far of pro-Russian rebel controlled territory near the town of Schastye, Luhansk, area on 16 May 2015. Moscow has insisted that the prisoners were former soldiers who were in Ukraine of their own volition. Kiev has alleged that they are Russian troops sent to fight in the pro-Russian separatist rebellion that has gripped the country's two eastern-most regions for one and a half year +++picture-alliance/Zuma Press

Суд в Киеве не признал россиянина Ерофеева военнопленным 10.11.2015

Голосеевский районный суд отклонил ходатайство защиты Евгения Ерофеева, задержанного в мае в зоне боевых действий в Луганской области.
Sept. 29, 2015 - Kiev, Ukraine - Two alleged Russian soldiers Yevgeny Yerofeyev (L) and Alexander Alexandrov (R) during a trial in the Holosiivskyi District Court ,in Kiev, Ukraine, 29 September 2015. According to the Ukrainian army,Yerofeyev and Alexandrov, were captured not far of pro-Russian rebel controlled territory near the town of Schastye, Luhansk, area on 16 May 2015. Moscow has insisted that the prisoners were former soldiers who were in Ukraine of their own volition. Kiev has alleged that they are Russian troops sent to fight in the pro-Russian separatist rebellion that has gripped the country's two eastern-most regions for one and a half year +++picture-alliance/Zuma Press

Комментарий: Дело Александрова и Ерофеева - бросает ли Россия своих? 10.11.2015

В Киеве начался суд над российскими спецназовцами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым, которых Украина обвиняет в терроризме. Как поведет себя Москва? Комментарий Олега Кашина специально для DW.
APRIL 17, 2015 MOSCOW, RUSSIA. APRIL 17, 2015. Former Ukrainian pilot Nadiya (Nadezhda) Savchenko (R back) charged with involvement in the murder of Russian journalists near Lugansk, Ukraine, attends a hearing into her appeal at Moscow s Basmanny District Court. In February, 2015, Russia s Investigations Committee turned down a bid by Savchenko s lawyers to end legal action against Savchenko. Vyacheslav Prokofyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00065F Moscow Russia April 17 2015 Former Ukrainian Pilot Nadiya Nadezhda Savchenko r Back Charged With Involvement in The Murder of Russian Journalists Near Lugansk Ukraine Attends a Hearing into her Appeal AT Moscow S Basmanny District Court in February 2015 Russia S Investigations Committee turned Down a BID by Savchenko S Lawyers to End legal Action against Savchenko Vyacheslav Prokofyev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00065F

Комментарий: Национальным героем Украины Надежду Савченко сделала Россия 30.09.2015

Возвращение Надежды Савченко на родину, когда это произойдет, будет триумфальным. Возвращение домой российских военных, которых судят на Украине, никто не заметит. О грустном парадоксе - Олег Кашин специально для DW.
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