Александр Александров

Адвокат: Ерофеев и Александров не будут просить о помиловании

Россияне Александров и Ерофеев, осужденные в Киеве на 14 лет лишения свободы, и их защита не намерены просить о помиловании. Однако, ожидается, что с таким ходатайством к президенту Украины обратятся другие люди.