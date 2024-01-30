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Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси

Александра Иванова

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Александра Иванова: избранные публикации

Поверхность Балтийского моря над местом взрыва "Северных потоков", 9 октября 2023 года

Подрыв "Северных потоков": кто его расследовал и что выяснил

Какие данные имеются у властей Швеции, Дании, ФРГ и у СМИ по поводу подрыва трех ниток "Северных потоков" - у DW.
Преступность7 февраля 2024 г.
Демонстрация против правого экстремизма в Бремене, 4 февраля 2024 года

В Германии продолжаются акции против ультраправых

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал выступления против правого экстремизма в стране "четким сигналом" в поддержку демократии.
Политика4 февраля 2024 г.
Танки на фронте в Украине, январь 2024 года

Исследование: Жители Германии теряют ощущение безопасности

Авторы "Доклада в сфере безопасности" фиксируют у немцев потерю чувства безопасности и страх быть втянутыми в войну.
Конфликты30 января 2024 г.
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Александра Иванова: другие публикации

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Опрос: рейтинг АдГ упал до минимального с июля 2023 года

Опрос: рейтинг АдГ упал до минимального с июля 2023 года

По данным опроса Sonntagstrend, партию "Альтернатива для Германии" на выборах в бундестаг готовы поддержать 20% немцев.
Политика4 февраля 2024 г.
Российская актриса Ксения Раппопорт (фото из архива)

В Ярославле после доносов отменили спектакль с Раппопорт

В Ярославле после доносов отменили спектакль с Раппопорт

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили "с учетом общественного мнения".
Политика4 февраля 2024 г.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

По словам премьера Израиля, большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе.
Конфликты4 февраля 2024 г.
Один из авиаинцидентов в РФ в 2023 году: аварийное приземление в поле в Новосибирской области лайнера "Уральских авиалиний"

WSJ: В России участились инциденты в сфере авиабезопасности

WSJ: В России участились инциденты в сфере авиабезопасности

Механические неисправности у самолетов представляют собой серьезный риск для безопасности пассажиров, пишет WSJ.
Политика4 февраля 2024 г.
Разрушения в селе Работино, август 2023 года

Зеленский посетил украинских солдат на передовой в Работино

Зеленский посетил украинских солдат на передовой в Работино

Президент Украины выложил в Facebook видеозапись своей встречи с военнослужащими ВСУ в запорожском селе Работино.
Конфликты4 февраля 2024 г.
Последствия удара по Лисичанску

В "ЛНР" сообщили о 28 жертвах при ударе по Лисичанску

В "ЛНР" сообщили о 28 жертвах при ударе по Лисичанску

В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли не менее 28 человек, еще 10 ранены, заявили в МЧС России.
Конфликты4 февраля 2024 г.
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