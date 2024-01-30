You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Александра Иванова
Пропустить раздел Александра Иванова: избранные публикации
Александра Иванова: избранные публикации
Подрыв "Северных потоков": кто его расследовал и что выяснил
Какие данные имеются у властей Швеции, Дании, ФРГ и у СМИ по поводу подрыва трех ниток "Северных потоков" - у DW.
Преступность
07.02.2024
7 февраля 2024 г.
В Германии продолжаются акции против ультраправых
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал выступления против правого экстремизма в стране "четким сигналом" в поддержку демократии.
Политика
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
Исследование: Жители Германии теряют ощущение безопасности
Авторы "Доклада в сфере безопасности" фиксируют у немцев потерю чувства безопасности и страх быть втянутыми в войну.
Конфликты
30.01.2024
30 января 2024 г.
Пропустить раздел Александра Иванова: другие публикации
Александра Иванова: другие публикации
Опрос: рейтинг АдГ упал до минимального с июля 2023 года
Опрос: рейтинг АдГ упал до минимального с июля 2023 года
По данным опроса Sonntagstrend, партию "Альтернатива для Германии" на выборах в бундестаг готовы поддержать 20% немцев.
Политика
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
В Ярославле после доносов отменили спектакль с Раппопорт
В Ярославле после доносов отменили спектакль с Раппопорт
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили "с учетом общественного мнения".
Политика
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС
Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС
По словам премьера Израиля, большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе.
Конфликты
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
WSJ: В России участились инциденты в сфере авиабезопасности
WSJ: В России участились инциденты в сфере авиабезопасности
Механические неисправности у самолетов представляют собой серьезный риск для безопасности пассажиров, пишет WSJ.
Политика
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
Зеленский посетил украинских солдат на передовой в Работино
Зеленский посетил украинских солдат на передовой в Работино
Президент Украины выложил в Facebook видеозапись своей встречи с военнослужащими ВСУ в запорожском селе Работино.
Конфликты
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
В "ЛНР" сообщили о 28 жертвах при ударе по Лисичанску
В "ЛНР" сообщили о 28 жертвах при ударе по Лисичанску
В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли не менее 28 человек, еще 10 ранены, заявили в МЧС России.
Конфликты
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
Показать еще
На главную страницу