Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС (31.01.2018)

В Звездном городке к полету в космос готовится экипаж во главе с Александером Герстом. Для геофизика это уже будет второй миссией на МКС. С астронавтом встретилась съемочная группа DW.