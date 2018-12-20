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Немецкий астронавт.
Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса, которые сделал немецкий астронавт Александер Герст.
Спускаемый аппарат, на борту которого находились Александер Герст, Сергей Прокопьев и Серина Ауньён-Чэнселлор, благополучно приземлился в казахстанской степи. Посадка прошла в штатном режиме.
Александер Герст - первый немецкий астронавт, который возглавил Международную космическую станцию. Что входит в его обязанности?
После обнаружения микротрещины на "Союзе МС-09", а затем и на МКС зафиксирована утечка воздуха. "Роскосмос" создал спецкомиссию, а экипаж заклеил трещину и ищет долгосрочное решение проблемы.
Пилотируемый корабль "Союз" пристыковался к МКС. Переходные люки открылись. Немецкий астронавт Александер Герст и его двое коллег перешли на космическую станцию.
6 июня экипаж по главе с немцем Александером Герстом стартовал с Байконура на МКС. Как проходили последние часы перед взлетом ракеты-носителя "Союз"? Репортаж DW с космодрома.
С Байконура стартовал космический корабль с экипажем в составе немца Александера Герста, россиянина Сергея Прокопьева и американки Серены Ауньон.
Новые санкции США вызывают раздражение Москвы. Вашингтон следует за них наказать, решили в российской Госдуме. Правда, если судить по первым предложениям, депутаты накажут скорее собственных избирателей.
6 июня на МКС отправится новый экипаж во главе с немцем Александером Герстом. На орбите астронавт будет проводить опыты совместно с роботом Саймоном. Как готовится Александер Герст к полету - в репортаже DW.
В Звездном городке к полету в космос готовится экипаж во главе с Александером Герстом. Для геофизика это уже будет второй миссией на МКС. С астронавтом встретилась съемочная группа DW.
Немецкий астронавт Александер Герст возглавит экипаж МКС в 2018 году. Новая программа Европейского космического агентства "Горизонты" является подготовкой к пилотируемому полету на Марс.
Немецкий астронавт полетит к МКС в апреле 2018 года и проведет на станции около шести месяцев.
Астронавт из Германии Александер Герст назначен командиром МКС. Он уже был в космосе и провел на орбите 167 суток. За это время Герст дважды выходил в открытый космос.
К МКС стартовал корабль "Союз ТМА-15М". На его борту Саманта Кристофоретти, первая отправившаяся в космос итальянка. Она будет продолжать эксперименты, начатые немцем Александером Герстом.
Астронавт из Германии и его коллеги по экспедиции на Международную космическую станцию находились на орбите 167 суток. За это время Александр Герст совершил два выхода в открытый космос.
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