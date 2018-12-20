Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Александер Герст

Немецкий астронавт.

Александер Герст на МКС

Самые красивые фотографии из космоса 20.12.2018

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса, которые сделал немецкий астронавт Александер Герст.
October 11, 2018 - Space - The three Expedition 57 crew members are gathered inside the cupola, the International Space Station's 'window to the world,' for a portrait wearing t-shirts displaying their home in space. From left are SERGEY PROKOPYEV of Roscosmos, SERENA AUNON-CHANCELLOR of NASA and ALEXANDER GERST of ESA (European Space Agency). The space station was orbiting nearly 253 miles above the Solomon Islands in the South Pacific Ocean |

Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю 20.12.2018

Спускаемый аппарат, на борту которого находились Александер Герст, Сергей Прокопьев и Серина Ауньён-Чэнселлор, благополучно приземлился в казахстанской степи. Посадка прошла в штатном режиме.
HANDOUT - 17.09.2018, ---, Weltraum ISS: Alexander Gerst bereitet sich auf der ISS auf einen Ausstieg ins Weltall vor. Gerst übernimmt als erster deutscher Raumfahrer das Kommando auf der ISS. ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe: ESA/Alexander Gerst/dpa - Kein Verkauf/No Sales. Foto: Alexander Gerst/ESA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Чем занимается новый командир МКС 04.10.2018

Александер Герст - первый немецкий астронавт, который возглавил Международную космическую станцию. Что входит в его обязанности?

view from ISS at night.

"Роскосмос" расследует утечку воздуха на МКС 30.08.2018

После обнаружения микротрещины на "Союзе МС-09", а затем и на МКС зафиксирована утечка воздуха. "Роскосмос" создал спецкомиссию, а экипаж заклеил трещину и ищет долгосрочное решение проблемы.
IN SPACE - OCTOBER 7: (EDITORIAL USE ONLY) In this handout photo provided by the European Space Agency (ESA) on October 7, 2014, German ESA astronaut Alexander Gerst tests his spacesuit in preparation for a seven-hour spacewalk whilst aboard the International Space Station (ISS). Gerst returned to earth on November 10, 2014 after spending six months on the International Space Station completing an extensive scientific programme, known as the 'Blue Dot' mission (after astronomer Carl Sagan's description of Earth, as seen on a photograph taken by the Voyager probe from six billion kilometres away). (Photo by Alexander Gerst / ESA via Getty Images)

Немецкий командир МКС прибыл на космическую станцию 08.06.2018

Пилотируемый корабль "Союз" пристыковался к МКС. Переходные люки открылись. Немецкий астронавт Александер Герст и его двое коллег перешли на космическую станцию.

Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС (06.06.2018) 06.06.2018

6 июня экипаж по главе с немцем Александером Герстом стартовал с Байконура на МКС. Как проходили последние часы перед взлетом ракеты-носителя "Союз"? Репортаж DW с космодрома.
06.06.2018+++ International Space Station (ISS) crew members Serena Aunon-Chancellor of the U.S, Alexander Gerst of Germany and Sergey Prokopyev of Russia walk after donning space suits shortly before their launch at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan June 6, 2018. REUTERS/Shamil Zhumatov

На МКС отправился первый в истории немецкий командир экипажа 06.06.2018

С Байконура стартовал космический корабль с экипажем в составе немца Александера Герста, россиянина Сергея Прокопьева и американки Серены Ауньон.

Гудбай, Америка, или Санкции Думы против США – DW Новости (17.04.2018) 17.04.2018

Новые санкции США вызывают раздражение Москвы. Вашингтон следует за них наказать, решили в российской Госдуме. Правда, если судить по первым предложениям, депутаты накажут скорее собственных избирателей.

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет (17.04.2018) 17.04.2018

6 июня на МКС отправится новый экипаж во главе с немцем Александером Герстом. На орбите астронавт будет проводить опыты совместно с роботом Саймоном. Как готовится Александер Герст к полету - в репортаже DW.

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС (31.01.2018) 31.01.2018

В Звездном городке к полету в космос готовится экипаж во главе с Александером Герстом. Для геофизика это уже будет второй миссией на МКС. С астронавтом встретилась съемочная группа DW.

29.05.2017+++Köln, Deutschland+++ dpatopbilder - Der Astronaut Alexander Gerst steht am 29.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor dem Logo seiner neuen Weltraummission «Horizons». Gerst fliegt im kommenden Jahr als Kommandant auf die Internationale Raumstation ISS. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий астронавт начнет на МКС подготовку к полетам на Марс (видео) 30.05.2017

Немецкий астронавт Александер Герст возглавит экипаж МКС в 2018 году. Новая программа Европейского космического агентства "Горизонты" является подготовкой к пилотируемому полету на Марс.

Первый немецкий командир МКС рассказал о полетах на Марс (30.05.2017) 30.05.2017

Немецкий астронавт Александер Герст возглавит экипаж МКС в 2018 году. Новая программа Европейского космического агентства "Горизонты" является подготовкой к пилотируемому полету на Марс.
29.05.2017+++Köln, Deutschland+++ dpatopbilder - Der Astronaut Alexander Gerst steht am 29.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor dem Logo seiner neuen Weltraummission «Horizons». Gerst fliegt im kommenden Jahr als Kommandant auf die Internationale Raumstation ISS. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Александер Герст станет первым немецким командиром МКС 29.05.2017

Немецкий астронавт полетит к МКС в апреле 2018 года и проведет на станции около шести месяцев.
IN SPACE - OCTOBER 7: (EDITORIAL USE ONLY) In this handout photo provided by the European Space Agency (ESA) on October 7, 2014, German ESA astronaut Alexander Gerst tests his spacesuit in preparation for a seven-hour spacewalk whilst aboard the International Space Station (ISS). Gerst returned to earth on November 10, 2014 after spending six months on the International Space Station completing an extensive scientific programme, known as the 'Blue Dot' mission (after astronomer Carl Sagan's description of Earth, as seen on a photograph taken by the Voyager probe from six billion kilometres away). (Photo by Alexander Gerst / ESA via Getty Images) +++ Copyright: Getty Images/ESA/A. Gerst

Немецкий астронавт впервые станет командиром МКС 18.05.2016

Астронавт из Германии Александер Герст назначен командиром МКС. Он уже был в космосе и провел на орбите 167 суток. За это время Герст дважды выходил в открытый космос.
European Space Agency's Italian astronaut Samantha Cristoforetti waves from a bus after her space suit was tested at the Russian-leased Baikonur cosmodrome, prior to blasting off to the International Space Station (ISS) late on November 23, 2014. The international crew is scheduled to blast off to the ISS from Baikonur early on November 24. AFP PHOTO/KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

На МКС впервые отправилась итальянка 24.11.2014

К МКС стартовал корабль "Союз ТМА-15М". На его борту Саманта Кристофоретти, первая отправившаяся в космос итальянка. Она будет продолжать эксперименты, начатые немцем Александером Герстом.
The International Space Station crew member Alexander Gerst of Germany gives a thumbs up as he boards the Soyuz TMA-13M spacecraft at the Baikonur cosmodrome May 28, 2014. REUTERS/Dmitry Lovetsky/Pool (KAZAKHSTAN - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY)

Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю 10.11.2014

Астронавт из Германии и его коллеги по экспедиции на Международную космическую станцию находились на орбите 167 суток. За это время Александр Герст совершил два выхода в открытый космос.
Показать еще