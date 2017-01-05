Эксперты: Цель наземной операции в Сирии - укрепить режим Асада, а не вернуть территорию

Сирийская армия вот уже второй день проводит наземную операцию на северо-западе страны. Имеет ли она какое-то отношение к борьбе с ИГ? Эксперты - о ее размахе и целях.