Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Алавиты

Этно-конфессиональная группа, проживающая, прежде всего, в Сирии и Турции.

Алавитами называют последователей алавизма, эклектической ветви ислама, объединяющей некоторые положения шиизма, христианства и доисламских восточных верований.

05.01.2017+++Jableh, Syrien+++ People inspect the damage at the site of a car bomb explosion, in the centre of the Syrian town of Jableh in the coastal Mediterranean province of Latakia, Syria, in this handout picture provided by SANA on January 5, 2017. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Теракт в контролируемом Асадом городе Джабла унес до 15 человеческих жизней 05.01.2017

Взрыв бомбы, заложенной в автомобиле на оживленной улице города Джабла, убил от 10 до 15 человек, десятки людей пострадали. Город находится под контролем войск президента Башара Асада.
13.12.2016 *** Forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad stand atop a damaged tank near Umayyad mosque, in the government-controlled area of Aleppo, during a media tour, Syria December 13, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki TPX IMAGES OF THE DAY

Почему в ФРГ сдержанно отреагировали на перемирие в Сирии? 30.12.2016

Немецкая пресса неоднозначно оценивает приостановку военных действий в Сирии, а официальный Берлин вообще воздерживается от комментариев.
BERN, SWITZERLAND - NOVEMNER 03: Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu delivers a speech during a joint press conference with Swiss Foreign Minister Didier Burkhalter (not seen) after their meeting in Bern, Switzerland on November 03, 2016. Fatih Aktas / Anadolu Agency |

Анкара заявила об установлении перемирия в Сирии к концу года 29.12.2016

Режим всеобъемлющего перемирия в Сирии может быть обеспечен "в любой момент", завил глава МИД Турции Чавушоглу. Согласно источникам, Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния.
Syrians gather at the site of a double car bomb attack in the Al-Zahraa neighbourhood of the central Syrian city of Homs on February 21, 2016. Homs city is almost completely controlled by the Syrian government, and has regularly been targeted in bomb attacks. / AFP / STRINGER (Photo credit should read Stringer/AFP/Getty Images)

В результате двойного теракта в Хомсе погибли 57 человек 21.02.2016

В сирийском городе Хомс взорваны два заминированных автомобиля. По данным правозащитников, в результате двойного теракта погибли 57 человек.
epa03026047 Israeli Deputy Prime Minister, Moshe Yaalon, speaks in an interview in Montevideo, on 06 December 2011 Yaalon said that Iran is developing, with the connivance of Venezuela, a 'terrorist infrastructure' in Latin America to attack US, Israel and their allies. EPA/IVAN FRANCO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр обороны Израиля высказался за раздел Сирии 14.02.2016

За раздел Сирии на отдельные регионы по религиозному признаку выступил министр обороны Израиля Моше Яалон. Он полагает, что Сирии не удастся сохраниться как единому государству.
20.10.2015 **** Russian President Vladimir Putin (R) shakes hands with Syrian President Bashar al-Assad during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, October 20, 2015. Assad made a surprise visit to Moscow on Tuesday evening to thank Putin for launching air strikes against Islamist militants in Syria. Picture taken October 20, 2015. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. TPX IMAGES OF THE DAY

Глава МИД Британии: РФ хочет создать мини-государство для Асада 02.02.2016

По мнению Филипа Хаммонда, Москва использует мирный процесс в Сирии как "фиговый листок". Также политик отметил, что в Сирии продолжаются "беспорядочные бомбардировки гражданских территорий".
26.01.2016 **** People inspect the site of a double bomb attack in the government-controlled city of Homs, Syria, in this handout picture provided by SANA on January 26, 2016. REUTERS/SANA/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS © Reuters/SANA

Два взрыва в Хомсе: множество погибших и раненых 26.01.2016

Жертвами двойного теракта в городе Хомсе, по разным данным, стали от 14 до 25 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
2.1.2016 epa05086424 Iranian protestor burn pictures of a member of the Saudi royal family in front of the Saudi Arabia embassy in Tehran, Iran, 02 January 2016. Protesters have stormed the Saudi embassy building in the Iranian capital of Tehran early Sunday amid backlash over the execution of a prominent Shiite cleric. Flammable substance was seen thrown at the building as protests gained steam over the execution of Sheikh Nimr al-Nimr. Reports states, protesters taking down a Saudi flag and burned the building. EPA/MOHAMMAD REZA NADIMI picture alliance/dpa/M.-R. Nadimi

Может ли Кремль помирить шиитов и суннитов? 06.01.2016

Москва предлагает помощь в налаживании отношений Ирана и Саудовской Аравии. Но после вмешательства в сирийский конфликт для стран региона она не является нейтральной стороной, считают эксперты.
A member of the Syrian pro-government forces holds up the Syrian national flag as troops gather on a hilltop they reported took over overlooking the town of Mahin (Maheen), which is under control of the Islamic State group, on November 14, 2015, in the Syrian Homs province. AFP PHOTO / YOUSSEF KARWASHAN / AFP / YOUSSEF KARWASHAN (Photo credit should read YOUSSEF KARWASHAN/AFP/Getty Images) +++(C) Getty Images/AFP/Y. Karwashan

Борьба с ИГ: Сирийская армия - возможный партнер Запада? 07.12.2015

Заявления о возможном привлечении сирийской армии к борьбе против террористов ИГ звучат все чаще. Возможно ли участие сирийских правительственных войск в международной коалиции?
epa03827956 (FILE) A file handout video still image obtained from the SITE Institute on 22 September 2009, shows Ayman al-Zawahiri, Chief of al-Qaeda, as he speaks to mark the anniversary of the terrorist attacks of 9-11 in an undisclosed location. According to news reports quoting Egyptian officials on 17 August 2013, Egyptian security forces allegedly have arrested the brother of Ayman al-Zawahiri. The reports state that Mohammed al-Zawahiri was arrested on a checkpoint in Giza, Egypt, on 17 August. EPA/SITE INSTITUTE / HO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES *** Local Caption *** 00000401047352 +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Аль-Каида" призвала объединить силы против России 02.11.2015

Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири призвал исламистские группировки объединиться в борьбе против антитеррористических сил в Сирии. Моджахедам "от Восточного Туркестана до Марокко" предложено прекратить вражду.
A Syrian tank is seen aiming towards the village of Azzara, on the outskirts of the city of Homs, on February 1, 2014 as fighting between opposition forces and troops loyal to the government of the Syrian President continues. Syrian government and opposition delegations leave 10 days of peace talks with few results and a follow-up meeting uncertain, but analysts and negotiators say the discussions are an important beginning. AFP PHOTO / SAM SKAINE (Photo credit should read SAM SKAINE/AFP/Getty Images)

Эксперты: Цель наземной операции в Сирии - укрепить режим Асада, а не вернуть территорию 09.10.2015

Сирийская армия вот уже второй день проводит наземную операцию на северо-западе страны. Имеет ли она какое-то отношение к борьбе с ИГ? Эксперты - о ее размахе и целях.
Syria's president Bashar al-Assad gestures during an interview with French daily Le Figaro in Damascus in this handout distributed by Syria's national news agency SANA on September 2, 2013. REUTERS/SANA/Handout (SYRIA - Tags: CONFLICT CIVIL UNREST POLITICS ) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Повстанцы: Запад больше не требует отставки Башара Асада 18.12.2013

От требований об отставке президента Сирии Башара Асада отказался Запад, сообщают сирийские повстанцы. По их данным, западные страны опасаются, что в случае ухода Асада Сирия окончательно погрузится в пучину хаоса.
Fighters from the Free Syrian Army's Tahrir al Sham brigade use a shotgun to fire an improvised grenade at Syrian Army soldiers in the Arabeen neigbourhood of Damascus February 9, 2013. REUTERS/Goran Tomasevic (SYRIA - Tags: CIVIL UNREST MILITARY POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY CONFLICT)

HRW: Сирийские повстанцы устроили расправу над мирными жителями 11.10.2013

В убийстве почти 200 человек, в том числе женщин и детей, обвинила сирийских повстанцев организация Human Rights Watch. В нападении на алавитские деревни участвовали и группировки, поддерживаемые Западом.
Themenbild Presseschau

Süddeutsche Zeitung: В сирийской трагедии виновен не один лишь Асад 24.05.2013

Корни гражданской войны в Сирии уходят глубоко в прошлое. Чтобы добиться мира в этой стране, необходимо урегулировать изначальный конфликт между суннитами и алавитами, считает немецкая газета.
Syria's President Bashar al-Assad speaks at the Opera House in Damascus in this still image taken from video January 6, 2013. REUTERS/Syrian TV via Reuters TV (SYRIA - Tags: POLITICS PROFILE) NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. SYRIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SYRIA

Президент Сирии призвал к всеобщей мобилизации на борьбу с повстанцами 06.01.2013

Сирийский президент Башар Асад обратился с речью к своему народу. Глава государства считает мирный диалог с оппозицией возможным только после завершения военных действий.
ARCHIV - Bundesverteidigungsminister Thomas de Maiziere (CDU) steht am 15.02.2012 im Fort Bliss in El Paso vor einer Abschussrampe des Raketensystems «Patriot». Die deutsche Regierung bereitet sich auf die Entsendung von Bundeswehrsoldaten ins türkische Grenzgebiet zu Syrien vor. De Maizière sagte am Montag (19.11.2012) in Brüssel, Deutschland werde eine Bitte der Türkei bei der Nato um «Patriot»-Flugabwehrraketen «solidarisch prüfen». Die Türkei ist in den vergangenen Wochen mehrfach von Syrien aus beschossen worden. Foto: Hannibal/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр обороны ФРГ опасается прихода к власти в Сирии исламистов 21.12.2012

Глава министерства обороны Германии Томас де Мезьер не исключает захвата власти в Сирии исламистами. Европа не может повлиять на исход гражданской войны в ближневосточной стране.
Показать еще