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Этно-конфессиональная группа, проживающая, прежде всего, в Сирии и Турции.
Алавитами называют последователей алавизма, эклектической ветви ислама, объединяющей некоторые положения шиизма, христианства и доисламских восточных верований.
Взрыв бомбы, заложенной в автомобиле на оживленной улице города Джабла, убил от 10 до 15 человек, десятки людей пострадали. Город находится под контролем войск президента Башара Асада.
Немецкая пресса неоднозначно оценивает приостановку военных действий в Сирии, а официальный Берлин вообще воздерживается от комментариев.
Режим всеобъемлющего перемирия в Сирии может быть обеспечен "в любой момент", завил глава МИД Турции Чавушоглу. Согласно источникам, Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния.
В сирийском городе Хомс взорваны два заминированных автомобиля. По данным правозащитников, в результате двойного теракта погибли 57 человек.
За раздел Сирии на отдельные регионы по религиозному признаку выступил министр обороны Израиля Моше Яалон. Он полагает, что Сирии не удастся сохраниться как единому государству.
По мнению Филипа Хаммонда, Москва использует мирный процесс в Сирии как "фиговый листок". Также политик отметил, что в Сирии продолжаются "беспорядочные бомбардировки гражданских территорий".
Жертвами двойного теракта в городе Хомсе, по разным данным, стали от 14 до 25 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Москва предлагает помощь в налаживании отношений Ирана и Саудовской Аравии. Но после вмешательства в сирийский конфликт для стран региона она не является нейтральной стороной, считают эксперты.
Заявления о возможном привлечении сирийской армии к борьбе против террористов ИГ звучат все чаще. Возможно ли участие сирийских правительственных войск в международной коалиции?
Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири призвал исламистские группировки объединиться в борьбе против антитеррористических сил в Сирии. Моджахедам "от Восточного Туркестана до Марокко" предложено прекратить вражду.
Сирийская армия вот уже второй день проводит наземную операцию на северо-западе страны. Имеет ли она какое-то отношение к борьбе с ИГ? Эксперты - о ее размахе и целях.
От требований об отставке президента Сирии Башара Асада отказался Запад, сообщают сирийские повстанцы. По их данным, западные страны опасаются, что в случае ухода Асада Сирия окончательно погрузится в пучину хаоса.
В убийстве почти 200 человек, в том числе женщин и детей, обвинила сирийских повстанцев организация Human Rights Watch. В нападении на алавитские деревни участвовали и группировки, поддерживаемые Западом.
Корни гражданской войны в Сирии уходят глубоко в прошлое. Чтобы добиться мира в этой стране, необходимо урегулировать изначальный конфликт между суннитами и алавитами, считает немецкая газета.
Сирийский президент Башар Асад обратился с речью к своему народу. Глава государства считает мирный диалог с оппозицией возможным только после завершения военных действий.
Глава министерства обороны Германии Томас де Мезьер не исключает захвата власти в Сирии исламистами. Европа не может повлиять на исход гражданской войны в ближневосточной стране.
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