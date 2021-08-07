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Алабама

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 23: People enter and exit the Javits Center Covid-19 vaccination site on March 23, 2021 in New York City. As New York City slowly re-opens, Governor Andrew Cuomo announced that starting Tuesday residents ages 50 and up will be eligible to get the COVID vaccine. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

В США вновь более 100 000 заражений SARS-CoV-2 в сутки 07.08.2021

Без вакцинации от ковида прирост заражений может достичь сотен тысяч человек в сутки, предостерегла глава CDC. В США полностью вакцинирована половина жителей, Алабама и Миссисипи существенно отстают.
FILE - In this Feb. 26, 2019, file photo, former New York City Mayor Michael Bloomberg speaks at a news conference at a gun control advocacy event in Las Vegas. Bloomberg has opened door to a potential presidential run, saying the Democratic field 'not well positioned' to defeat Trump. (AP Photo/John Locher, File) |

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг присоединился к президентской гонке 2020 года 09.11.2019

Миллиардер Майкл Блумберг направил документы для регистрации в качестве кандидата от Демократической партии США на праймериз в Алабаме.
14.04.2019, USA, Hamilton: Ein Dach, das von einem Haus weggeblasen wurde, liegt auf dem Boden. Nach Angaben der Behörden des US-Bundesstaates habe möglicherweise ein Tornado im westlichen Mississippi die Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht. Foto: Jim Lytle/FR156075 AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

На юге США не менее восьми человек погибли из-за урагана 15.04.2019

Шквалистый ветер, внезапные паводки и торнадо привели к человеческим жертвам в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Ураган оставил значительные разрушения.

People walk amid debris in Lee County, Ala., after what appeared to be a tornado struck in the area Sunday, March 3, 2019. Severe storms destroyed mobile homes, snapped trees and left a trail of destruction amid weather warnings extending into Georgia, Florida and South Carolina, authorities said. (WKRG-TV via AP) |

Из-за торнадо в США погибли десятки человек 04.03.2019

В штате Алабама из-за торнадо объявлен режим чрезвычайного положения. 22 человека погибли, более 40 госпитализированы, некоторые люди числятся пропавшими без вести.

Bildkombo Hoda Muthana und Mike Pompeo picture-alliance/dpa/AP/Attorney Hassan Shibly// NurPhoto/M. Wlodarczyk

Вашингтон и Лондон не хотят принимать сторонниц "Исламского государства" 20.02.2019

Уехавшая в Сирию жительница Алабамы не является гражданкой Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Ранее Дональд Трамп призвал Европу принять более 800 боевиков ИГ и отдать их под суд.
BIRMINGHAM, AL - DECEMBER 12: Democratic U.S. Senator elect Doug Jones greets supporters during his election night gathering the Sheraton Hotel on December 12, 2017 in Birmingham, Alabama. Doug Jones defeated his republican challenger Roy Moore to claim Alabama's U.S. Senate seat that was vacated by attorney general Jeff Sessions. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Демократ Джонс объявлен победителем выборов в Сенат США в Алабаме 29.12.2017

Его республиканский соперник безуспешно пытался опротестовать результаты выборов. Перевес республиканцев в Сенате США сократился до 51 против 49 демократов.

BIRMINGHAM, AL - DECEMBER 12: Democratic U.S. Senator elect Doug Jones greets supporters during his election night gathering the Sheraton Hotel on December 12, 2017 in Birmingham, Alabama. Doug Jones defeated his republican challenger Roy Moore to claim Alabama's U.S. Senate seat that was vacated by attorney general Jeff Sessions. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Выборы в традиционно республиканской Алабаме выиграл демократ Даг Джонс 13.12.2017

Демократ Даг Джонс набрал 49,5 процента голосов в традиционно республиканском штате, его соперник Рой Мур - 48,8 процента. Республиканцы потеряли место в Сенате.
October 15, 2016 - FILE - A number of allegations of sexual assault against Donald Trump have surfaced. Yesterday, two came to light: from Kristin Anderson, who accused Trump of sliding his fingers under her skirt at a New York City nightclub in the early 1990s; and from former Apprentice contestant Summer Zervos, who gave a press conference with attorney G. Allred. Pictured: July 27, 2011 - New York - Donald Trump with famous former Miss Universe Beauty Queens. (Credit: © Globe-ZUMA |

Кто обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах (видео) 12.12.2017

Новый скандал в США? Кто и почему обвиняет Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.

Женщины против Дональда Трампа (12.12.2017) 12.12.2017

Новый скандал в США? Кто и почему обвиняет президента США в сексуальных домогательствах.
United States Senator Jeff Sessions (Republican of Alabama) is sworn-in during the US Senate Judiciary Committee confirmation hearing on his nomination to be Attorney General of the United States on Capitol Hill in Washington, DC on Tuesday, January 10, 2017. Credit: Ron Sachs / CNP /MediaPunch |

Сенат США утвердил Сешнса новым генпрокурором 09.02.2017

За кандидатуру Джеффа Сешнса проголосовали 52 сенатора, против - 47. Трамп выдвинул его на должность главы Минюста еще в ноябре 2016 года.

Hamburg/ Mitarbeiter montieren am Dienstag (17.01.12) in Hamburg in einer Werkhalle des Luftfahrtkonzerns Airbus Flugzeuge der Airbus A320-Familie. Viele Flugzeuge verkauft, aber wenig Gewinn gemacht - das soll fuer den europaeischen Luft- und Raumfahrtkonzern EADS und die wichtigste Tochter Airbus endlich Vergangenheit sein. EADS ist eine Cash- und Wachstumsmaschine. Jetzt ist es an der Zeit, die Rentabilitaet zu steigern, sagte der Vorstandsvorsitzende Louis Gallois am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz in Hamburg. Airbus verzeichnete im vergangenen Jahr mit 1.608 Neubestellungen das beste Jahr seiner Geschichte und verwies den ewigen Konkurrenten Boeing mit 921 Bestellungen auf den zweiten Platz.

Airbus построит первый завод в США 03.07.2012

Ежегодно в Алабаме будут производить до 50 самолетов.
epa02503884 A undated computer generated artist's impression handout made available by Airbus and showing a Airbus A320 Family aircraft in LAN Airlines colours. Airbus announced 21 December 2010 LAN Airlines, one of Latin America's leading passenger and cargo airlines, had signed a firm order for 50 new eco-efficient Airbus A320 Family aircraft, making it the largest single airline order for Airbus in Latin America. Initially announced as a Memorandum of Understanding at the Farnborough International Airshow in July, the airline_s request for incremental A320 Family aircraft is part of LAN_s growth strategy for Latin America, serving as new and replacement aircraft for both existing and new routes. LAN has also selected Sharklets for the A320 that start being delivered in 2013. Sharklets are large wing-tip devices that will enhance the eco-efficiency and payload-range performance of the A320 Family. EPA/AIRBUS/HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Airbus планирует открыть завод в США 29.06.2012

По данным СМИ, переговоры с властями штата Алабама, длившиеся семь лет, завершились успешно для европейского концерна.
Der US-amerikanische Praesident Barack Obama haelt im Apollo Theater in New York eine Rede (Foto vom 19.01.12). Obama haelt in der Nacht zu Mittwoch (25.01.12) seine Rede zur Lage der Nation. (zu dapd-Text) Foto: Haraz N. Ghanbari/AP/dapd // Eingestellt von wa

Выходец из Узбекистана признался в намерении убить Барака Обаму 11.02.2012

Нелегально живущий в США узбек дал признательные показания в подготовке покушения на Барака Обаму и сотрудничестве с "Исламским движением Узбекистана". 22-летний Улугбек Кодиров был задержан при попытке купить оружие.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Низкий курс доллара угрожает рабочим местам в Европе 03.12.2009

Обесценивание доллара заставляет США заботиться о создании рабочих мест. Многие европейские фирмы переводят производство в США или в Китай. Но низкий курс американской валюты - не причина отнимать рабочие места у других.
Ein Sondereinsatzkommando verlaesst am Mittwoch, 11. Maerz 2009, die Albertville Realschule in Winnenden bei Stuttgart. Bei dem Amoklauf in einer Schule im baden-wuerttembergischen Winnenden sind laut Polizei mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der Sprecher der Polizei Waiblingen, Klaus Hinderer, der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch. Der Taeter schoss am Mittwoch in einer Realschule in Winnenden bei Stuttgart um sich. (AP Photo/Thomas Kienzle) --- German Special Police Forces SEK leave the Albertville school in Winnenden near Stuttgart, Germany, Wednesday, March 11, 2009. Police say a gunman dressed in a black combat uniform opened fire at a high school in southern Germany on Wednesday, killing at least 10 people and injuring others before fleeing the scene. (AP Photo/Thomas Kienzle)

Хроника дня: выпуск от 11 марта 11.03.2009

Сегодня в программе информационно-аналитической передачи "Хроника дня"