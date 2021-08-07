В США вновь более 100 000 заражений SARS-CoV-2 в сутки

Без вакцинации от ковида прирост заражений может достичь сотен тысяч человек в сутки, предостерегла глава CDC. В США полностью вакцинирована половина жителей, Алабама и Миссисипи существенно отстают.