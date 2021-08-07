Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Без вакцинации от ковида прирост заражений может достичь сотен тысяч человек в сутки, предостерегла глава CDC. В США полностью вакцинирована половина жителей, Алабама и Миссисипи существенно отстают.
Миллиардер Майкл Блумберг направил документы для регистрации в качестве кандидата от Демократической партии США на праймериз в Алабаме.
Шквалистый ветер, внезапные паводки и торнадо привели к человеческим жертвам в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Ураган оставил значительные разрушения.
В штате Алабама из-за торнадо объявлен режим чрезвычайного положения. 22 человека погибли, более 40 госпитализированы, некоторые люди числятся пропавшими без вести.
Уехавшая в Сирию жительница Алабамы не является гражданкой Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Ранее Дональд Трамп призвал Европу принять более 800 боевиков ИГ и отдать их под суд.
Его республиканский соперник безуспешно пытался опротестовать результаты выборов. Перевес республиканцев в Сенате США сократился до 51 против 49 демократов.
Демократ Даг Джонс набрал 49,5 процента голосов в традиционно республиканском штате, его соперник Рой Мур - 48,8 процента. Республиканцы потеряли место в Сенате.
Новый скандал в США? Кто и почему обвиняет Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.
Новый скандал в США? Кто и почему обвиняет президента США в сексуальных домогательствах.
За кандидатуру Джеффа Сешнса проголосовали 52 сенатора, против - 47. Трамп выдвинул его на должность главы Минюста еще в ноябре 2016 года.
Ежегодно в Алабаме будут производить до 50 самолетов.
По данным СМИ, переговоры с властями штата Алабама, длившиеся семь лет, завершились успешно для европейского концерна.
Нелегально живущий в США узбек дал признательные показания в подготовке покушения на Барака Обаму и сотрудничестве с "Исламским движением Узбекистана". 22-летний Улугбек Кодиров был задержан при попытке купить оружие.
Обесценивание доллара заставляет США заботиться о создании рабочих мест. Многие европейские фирмы переводят производство в США или в Китай. Но низкий курс американской валюты - не причина отнимать рабочие места у других.
Сегодня в программе информационно-аналитической передачи "Хроника дня"
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact