Акция протеста против пенсионной реформы в Москве: как это было (фоторепортаж)

9 сентября в Москве против повышения пенсионного возраста протестовали до 4 тысяч человек. Митинг на Пушкинской площади перерос в шествие, завершившееся задержаниями. Подробности - в фотогалерее DW.
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