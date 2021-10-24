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Под предлогом нарушения антиковидных ограничений в Петербурге закрыли бар, где проходил вечер в поддержку Павла Крисевича. Акционист находится в СИЗО после перформанса со стрельбой на Красной площади.
Акционисты признались в создании фиктивной фирмы, пообещавшей перед выборами в бундестаг распространить агитационные материалы правых популистов. Пять миллионов листовок не дошли до избирателей.
Работы этого 23-летнего художника демонстрируются на лучших выставочных площадках и уходят за десятки тысяч евро.
Суд отправил художника-акциониста Павла Крисевича, который "выстрелил" себе в голову на Красной площади, под арест. Журналистка Ника Самусик была освобождена, но остается в статусе подозреваемой.
Кельнский художник-акционист Иво Вебер вот уже 17 лет “подметает” участок леса. Корреспондент DW приняла участие в этой акции и узнала много нового о себе и о лесе.
33-летний Алексей Кузьмич предупредил президента Макрона, что "пришел совершить революцию". Акционист пытался забраться на ограду президентского дворца, держа в руках бутылку с неизвестной жидкостью.
Пресненский суд Москвы признал активиста Павла Крисевича виновным в неповиновении полицейскому.
Белорусский художник Алексей Кузьмич - один из тех, кто своими акциями выражает отношение к власти. После протестов в Минске он оказался в СИЗО, а сейчас живет в Берлине.
Активиста Павла Крисевича в образе Христа "распяли" на кресте, другие участники акции "подожгли" его и стали бросать в огонь тома с делами политзаключенных.
Художника-акциониста Петра Павленского, который живет во Франции с 2017 года, обвиняют в нарушении частной жизни из-за распространения видео интимного характера о политике Бенжамене Гриво.
По мнению председателя Всемирной медицинской ассоциации, такие меры не помогают остановить распространение вируса. Франк Монтгомери назвал локдаун жестом отчаяния властей и акционизмом.
Акционист Петр Павленский и его подруга арестованы по статье о "вмешательстве в личную жизнь". После публикации Павленским скандального видео кандидат в мэры Парижа отказался от участия в выборах.
12 февраля Павленский опубликовал интимный ролик с кандидатом в мэры Парижа. Теперь Павленский задержан, но по другому делу - в новогоднюю ночь он участвовал в поножовщине.
После публикации Петром Павленским в интернете снимков и видео интимного характера, изображавших, по словам акциониста, кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, политик снялся с выборов.
Художники-акционисты пытаются предостеречь немецких депутатов от сотрудничества с правыми популистами. Для этого они используют образцы грунта с мест, где находились нацистские "лагеря смерти".
Акционист и режим, с которым он борется, на самом деле исповедуют одни и те же принципы, пишет Константин Эггерт. Хотя свои последние арт-проекты уехавший из РФ Павленский устраивает во Франции.
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