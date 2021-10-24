Кузьмич провоцирует власть. Художник о Лукашенко, цензуре и насилии

Белорусский художник Алексей Кузьмич - один из тех, кто своими акциями выражает отношение к власти. После протестов в Минске он оказался в СИЗО, а сейчас живет в Берлине.