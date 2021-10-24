Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Акционизм

13.06.2021 MOSCOW, RUSSIA - JUNE 13, 2021: Russian performance artist Pavel Krisevich, suspected of hooliganism, appears at a hearing at Moscow's Tagansky District Court. Krisevich simulated shooting himself in Moscow's Red Square on June 11, 2021. Moscow's Tagansky District Court/TASS

Полиция в Петербурге сорвала акцию в поддержку акциониста Крисевича 24.10.2021

Под предлогом нарушения антиковидных ограничений в Петербурге закрыли бар, где проходил вечер в поддержку Павла Крисевича. Акционист находится в СИЗО после перформанса со стрельбой на Красной площади.
ARCHIV - 22.09.2017, Schleswig-Holstein, Henstedt-Ulzburg: 22.09.2017, Schleswig-Holstein, Henstedt-Ulzburg: Das Logo der AfD auf einem Flyer. (zu dpa «AfD erobert letzte Landtage - was da kommen könnte» vom 12.09.2018) Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Перед выборами в ФРГ активисты уничтожили миллионы листовок АдГ 28.09.2021

Акционисты признались в создании фиктивной фирмы, пообещавшей перед выборами в бундестаг распространить агитационные материалы правых популистов. Пять миллионов листовок не дошли до избирателей.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Deutscher Maler Leon Löwentraut vor seinem Werk Peace of Mind (2020)

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь 26.08.2021

Работы этого 23-летнего художника демонстрируются на лучших выставочных площадках и уходят за десятки тысяч евро.
13.06.2021 MOSCOW, RUSSIA - JUNE 13, 2021: Russian performance artist Pavel Krisevich, suspected of hooliganism, appears at a hearing at Moscow's Tagansky District Court. Krisevich simulated shooting himself in Moscow's Red Square on June 11, 2021. Moscow's Tagansky District Court/TASS

Стрелявший в Москве акционист Крисевич отправлен в СИЗО, журналистку отпустили 14.06.2021

Суд отправил художника-акциониста Павла Крисевича, который "выстрелил" себе в голову на Красной площади, под арест. Журналистка Ника Самусик была освобождена, но остается в статусе подозреваемой.
Waldfegen mit dem Kölner Künstler Ivo Weber copyright: Sabine Oelze, Februar 2021. via Sabine Oelze

Искусство подметания леса в Германии 19.04.2021

Кельнский художник-акционист Иво Вебер вот уже 17 лет “подметает” участок леса. Корреспондент DW приняла участие в этой акции и узнала много нового о себе и о лесе.
Weißrussischer Künstler Alexey Kusmitsch in Berlin, Dezember 2020 DW, Ghanna Krömer

Полиция задержала белорусского художника-акциониста у Елисейского дворца 02.04.2021

33-летний Алексей Кузьмич предупредил президента Макрона, что "пришел совершить революцию". Акционист пытался забраться на ограду президентского дворца, держа в руках бутылку с неизвестной жидкостью.

29.03.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29, 2020: Street sweepers clean Stary Arbat Street during the pandemic of the novel coronavirus (COVID-19). As of 29 March 2020, Russia has reported more than 1200 confirmed cases of the novel coronavirus (COVID-19), with m

Заковавший себя в колючую проволоку акционист Крисевич арестован на 14 суток 26.01.2021

Пресненский суд Москвы признал активиста Павла Крисевича виновным в неповиновении полицейскому.
Weißrussischer Künstler Alexey Kusmitsch in Berlin, Dezember 2020 DW, Ghanna Krömer

Кузьмич провоцирует власть. Художник о Лукашенко, цензуре и насилии 13.12.2020

Белорусский художник Алексей Кузьмич - один из тех, кто своими акциями выражает отношение к власти. После протестов в Минске он оказался в СИЗО, а сейчас живет в Берлине.

19.12.2019*** Police vehicles block a street near the Federal Security Service (FSB) building after a shooting incident, in Moscow, Russia December 19, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov

У здания ФСБ в Москве провели перформанс в поддержку политзаключенных 05.11.2020

Активиста Павла Крисевича в образе Христа "распяли" на кресте, другие участники акции "подожгли" его и стали бросать в огонь тома с делами политзаключенных.

ITAR-TASS: ST. PETERSBURG, RUSSIA. NOVEMBER 14, 2013. Performance artist Pyotr Pavlensky holds a news conference in St Petersburg. On November 10, when Russia celebrates Police Day holiday, Pavlensky nailed his scrotum to a cobblestone in Red Square to protest against what he described in a statement as Russia’s descent into a police state. (Photo ITAR-TASS / Ruslan Shamukov) | © picture-alliance/dpa/R.Shamukov

Павленский отказался от психиатрической экспертизы во Франции 17.07.2020

Художника-акциониста Петра Павленского, который живет во Франции с 2017 года, обвиняют в нарушении частной жизни из-за распространения видео интимного характера о политике Бенжамене Гриво.
Grand Place, Zentrum von Brüssel, Belgien. Der Platz, der sonst voller Touristen ist, ist am Abend vor der Ausgangssperre bereits verwaist. Ein Paar macht ein letztes Selfie. Wegen der Covid-19/Corona-Seuche hat die belgische Regierung eine Ausgangssperre von 18.03.2020 12 Uhr verfügt. Aufgenommen am 17.03.2020. Foto: Bernd Riegert, DW, alle Rechte

Немецкий врач раскритиковал запрет покидать дома из-за коронавируса 18.03.2020

По мнению председателя Всемирной медицинской ассоциации, такие меры не помогают остановить распространение вируса. Франк Монтгомери назвал локдаун жестом отчаяния властей и акционизмом.
++++Paris am 04.09.2017 der russischer Künstler und Aktivist Pyotr Pawlenskiy bei der Interviewaufnahme mit Zhanna Nemtsova

В Париже подругу Павленского взяли под стражу вслед за художником 16.02.2020

Акционист Петр Павленский и его подруга арестованы по статье о "вмешательстве в личную жизнь". После публикации Павленским скандального видео кандидат в мэры Парижа отказался от участия в выборах.
ARCHIV 2013 +++ Russian performance artist Peter Pavlensky | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Художник Павленский задержан в Париже 15.02.2020

12 февраля Павленский опубликовал интимный ролик с кандидатом в мэры Парижа. Теперь Павленский задержан, но по другому делу - в новогоднюю ночь он участвовал в поножовщине.
16.10.2017 +++ Russian artist Petr Pavlensky poses in front of a Banque de France building after setting fire to the window gates as part of a performance in Paris, Monday, Oct. 16, 2017. Pavlensky, known for macabre, politically charged actions, was being detained by police. (AP Photo/Capucine Henry) |

Акционист Павленский грозит французским политикам компроматом 15.02.2020

После публикации Петром Павленским в интернете снимков и видео интимного характера, изображавших, по словам акциониста, кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, политик снялся с выборов.

02.12.2019, Berlin: Eine Säule, in die Asche von Auschwitzopfern eingegossen worden sein soll, steht vor dem Reichstag. Das Objekt ist Teil eines Kunstwerkes der Künstlergruppe Zentrum für Politische Schönheit. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине установлен монумент из пепла и костей погибших в концлагерях 02.12.2019

Художники-акционисты пытаются предостеречь немецких депутатов от сотрудничества с правыми популистами. Для этого они используют образцы грунта с мест, где находились нацистские "лагеря смерти".
++++Paris am 04.09.2017 der russischer Künstler und Aktivist Pyotr Pawlenskiy bei der Interviewaufnahme mit Zhanna Nemtsova

Комментарий: Петр Павленский как символ и талисман России Путина 11.01.2019

Акционист и режим, с которым он борется, на самом деле исповедуют одни и те же принципы, пишет Константин Эггерт. Хотя свои последние арт-проекты уехавший из РФ Павленский устраивает во Франции.
Показать еще