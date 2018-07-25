Акции Facebook обвалились на 24 процента

Акции социальной сети Facebook обвалились на 24 процента сразу после закрытия основных торгов в США в среду, 25 июля. Это было вызвано тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков.

Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что акционеры Facebook всего за несколько минут суммарно потеряли около 150 млрд долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме - за 2018 год они выросли на 23 процента.

Не оправдали ожиданий

В квартальном отчете Facebook говорится, что выручка компании за квартал выросла на 42 процента и достигла 13,2 млрд долларов. Аналитики ожидали, что она увеличится до 13,3 млрд. Впервые с 2015 года результаты Facebook оказались хуже, чем полагали аналитики.

Аудитория Facebook составила 1,47 млрд человек, которые пользовались соцсетью ежедневно. При этом в Европе число таких пользователей сократилось на 3 млн человек, а в США и Канаде не изменилось.

Facebook в 2018 году оказался в центре сразу нескольких скандалов, связанных с утечкой данных и предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США. До последнего времени эти скандалы не сказывались на стоимости акций Facebook.

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